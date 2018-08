Champions League Auslosung heute live im Liveticker: Wen bekommt Bayern, BVB und Co. in der Gruppenphase?

Am heutigen Donnerstag (30.08.2018) wird die Gruppenphase der Champions League ausgelost. In diesem Artikel haben wir einen Liveticker zur Auslosung, mit dem ihr live aber auch im Vorfeld nichts verpasst.

Bereits tagsüber wird dieser Artikel regelmäßig geupdatet. Wenn die Auslosung der Champions League beginnt, verpasst ihr im Liveticker nichts.

Champions League: Auslosung der Gruppenphase heute live im Liveticker

Die Bundesliga ist mit vier Teams in der Gruppenphase vertreten: FC Bayern, FC Schalke, TSG Hoffenheim und Borussia Dortmund.

Auslosung Champions League: TV und Livestream

Die Auslosung der Champions League kommt kostenlos und live auf SPOX. Dafür müsst ihr einfach diesem Link folgen, der euch zum legalen Facebook-Livestream bringt.

Auch der Streaming-Dienst DAZN überträgt die Auslosung live. DAZN hat sich ab der Saison 2018/19 Live-Rechte an der Champions League gesichert.

Außerdem wird die Auslosung im TV bei Eurosport und bei Sky Sport News HD gezeigt und auch die UEFA bietet einen Stream an.

Champions League, Auslosung: Wer bekommt den Titelverteidiger Real?

Als Titelverteidiger geht Real Madrid ins Rennen. Die Königlichen konnten sich im letzten Jahr im Finale gegen den FC Liverpool durchsetzen. Auf dem Weg ins Endspiel besiegte Real in der K.o.-Phase den FC Bayern München (Halbfinale), Juventus Turin (Viertelfinale) und PSG (Achtelfinale).

In der Gruppenphase wurde Real Zweiter. Während sie APOEL Nikosia und den BVB hinter sich ließen, wurden die Tottenham Hotspur Erster. In den direkten Duellen endete das Hinspiel 1:1, das Rückspiel gewannen die Spurs Hinspiel mit 3:1. Das sin die Champions-League-Sieger der letzten Jahre:

Jahr Sieger Finalist Ergebnis 2018 Real Madrid FC Liverpool 3:1 2017 Real Madrid Juventus Turin 4:1 2016 Real Madrid Atletico 5:3 i.E. 2015 FC Barcelona Juventus Turin 3:1 2014 Real Madrid Atletico 4:1 n.V. 2013 FC Bayern Borussia Dortmund 1:0

Champions-League-Auslosung: Das ist der Modus

Nach den Play-Off-Rückspielen am Dienstag und Mittwoch stehen auch die letzten sechs der insgesamt 32 Teilnehmer in der Champions-League-Gruppenphase fest. Die übrigen 26 Teams waren zuvor durch das Abschneiden in ihren Ligen schon automatisch qualifiziert.

Der Lostopf 1 besteht aus folgenden Teams::

Titelverteidiger der Champions League

Sieger der Europa League

Meister der sechs Ligen mit den höchsten Koeffizienten

Bei den übrigen drei Lostöpfen entscheidet der Klubkoeffizient der Teams über die Platzierung. Die Koeffizienten werden entweder durch die Summe aller Punkte aus den letzten fünf Jahren oder den Verbandskoeffizienten im gleichen Zeitraum ermittelt - der höhere Wert zählt. Die Informationen zum Lostopf und dem Modus der Auslosung im Detail gibt es hier.

CL-Auslosung der Gruppenphase: Welches Team ist in welchen Lostopf?

Topf 1 Topf 2 Topf 3 Topf 4 Real Madrid (Titelverteidiger) Borussia Dortmund FC Schalke 04 Club Brügge Atletico Madrid (Europa-League-Sieger) FC Porto Olympique Lyon Galatasaray Istanbul FC Barcelona Manchester United AS Monaco Inter Mailand Bayern München Schachtjor Donezk ZSKA Moskau TSG Hoffenheim Manchester City SSC Neapel Ajax Amsterdam Young Boys Bern Juventus Turin Tottenham Hotspur FC Liverpool AEK Athen Paris Saint-Germain AS Rom PSV Eindhoven Roter Stern Belgrad Lokomotive Moskau Benfica SL FC Valencia Viktoria Pilsen

Champions-League-Auslosung: Diese Auszeichnung werden vergeben

Bei der Auslosung der Champions-League-Gruppenphase werden auch dieses Jahr wieder einzelne Spieler für ihre herausragenden Leistungen in der vergangenen Saison geehrt. Folgende Trophäen werden heute vergeben: