Die Verkündung des UEFA Player of the Year heute live: TV-Übertragung, Livestream, Liveticker

Im Zuge der Auslosung der Champions-League-Gruppenphase wird am heutigen Donnerstag auch die Auszeichnung des UEFA Player of the Year vergeben. Hier erfahrt ihr, wie ihr das Event im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Cristiano Ronaldo, Luka Modric und Mohamed Salah sind die drei Nominierten für den Award. Hier gibt es einen Überblick über die Kandidaten.

UEFA Player of the Year: Wann und wo findet die Vergabe statt?

Die Auslosung der Champions-League-Gruppenphase und die damit verbundene Auszeichnung des UEFA Player of the Year findet am heutigen Donnerstag um 18 Uhr statt. Austragungsort ist das Grimaldi Forum in Monaco.

UEFA Player of the Year: Die Vergabe im TV, Livestream, Liveticker

Ab 17.40 Uhr bietet SPOX einen kostenlosen Livestream an. Wer das Event nicht live sehen kann, bleibt bei unserem Liveticker trotzdem stets auf dem Laufenden.

Auch der Streaming-Service DAZN zeigt die Auslosung und die Vergabe im Livestream. Die Übertragung beginnt dort um 17.50 Uhr mit folgender Besetzung:

Moderator: Alex Schlüter

Kommentator: Marco Hagemann

Experte: Ralph Gunesch

Neben den genannten Möglichkeiten bietet die UEFA selbst einen Livestream zu dem Event an. Darüber hinaus übertragen auch Sky Sports News HD oder Europsport die Auslosung im TV und via Livestream.

© getty

UEFA Player of the Year: Der Modus der Wahl

Grundsätzlich sind zur Wahl des UEFA Player of the Year alle Spieler zugelassen, die für einen Klub spielen, der in einem UEFA-Mitgliedsverband aktiv ist.

Die Nominierung erfolgte dabei durch eine Auswahl von insgesamt 135 Personen:

Die 32 Trainer der Champions-League-Teilnehmer 2017/18

Die 48 Trainer der Europa-League-Teilnehmer 2017/18

55 Journalisten als Vertreter der UEFA-Mitglieder

Die insgesamt 135 Wahlberechtigten wählten daraufhin ihre drei Favoriten zum UEFA Player of the Year. Der erstplatzierte Spieler erhält dafür fünf Punkte, der Zweite drei und der Dritte einen.

© getty

UEFA Player of the Year: Das ist die Top 10

Neben den drei Akteuren, die heute die Auszeichnung zum UEFA-Player of the Year erhalten können, haben es folgende Spieler in die Top 10 geschafft:

1,2,3 (Reihenfolge noch unbekannt): Cristiano Ronaldo, Mohamed Salah, Luka Modric

4: Antoine Griezmann, 72 Punkte

5: Lionel Messi, 55 Punkte

6: Kylian Mbappe, 43 Punkte

7: Kevin de Bruyne, 28 Punkte

8: Raphael Varane, 23 Punkte

9: Eden Hazard, 15 Punkte

10: Sergio Ramos, 12 Punkte

UEFA Player of the Year Die Nominierten der anderen Auszeichnungen

Neben der Auszeichnung des Spielers des Jahres werden am heutigen Abend noch sechs weitere Auszeichnungen vergeben: