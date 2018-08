Champions League: Auslosung der Gruppenphase kostenlos und legal im Livestream sehen

Am Donnerstag wird die Gruppenphase der UEFA Champions League ausgelost. Hier erfahrt ihr, wo ihr die Auslosung kostenlos und legal im Livestream sehen könnt.

Mit dabei sind die deutschen Teams FC Bayern München, FC Schalke 04, TSG 1899 Hoffenheim und Borussia Dortmund.

Champions League, Auslosung: Kostenlos und legal im Livestream

Die Auslosung beginnt um 18 Uhr. SPOX bietet einen Facebook-Livestream zur Auslosung an, mit dem ihr das Prozedere legal und kostenlos sehen könnt. Dabei müsst ihr euch nirgends anmelden und es gibt keine versteckten Kosten. Hier findet ihr den kostenlosen Livestream auf SPOX.

Auch der Streaming-Dienst DAZN zeigt die Auslosung live.

Auslosung der Champions-League-Gruppen im Liveticker

Aber auch wer die Auslosung lieber im Liveticker verfolgen will, ist bei SPOX richtig aufgehoben. Denn wie zu allen wichtigen Spielen der UEFA Champions League hat SPOX auch zur Auslosung einen Liveticker. Diesen findet ihr hier.

Champions League, Auslosung: Lostöpfe und Modus

Insgesamt werden 32 Teams in acht Gruppen mit jeweils vier Mannschaften gelost. Dabei werden die Champions-League-Teilnehmer in vier Töpfe aufgeteilt und anschließend in die verschiedenen Gruppen gelost.

Wichtig: Zwei Teams aus der gleichen Liga können nicht in eine Gruppe gelost werden. Aus der Bundesliga ist der FC Bayern im Lostopf 1 und umgeht somit die vermeintlich schwierigsten Gegner. In unserem eigenen Artikel zu den Lostöpfen für die Champions-League-Auslosung könnt ihr euch die verschiedenen Lostöpfe genauer anschauen.

Champions League 2018/19: Livestreams und Übertragung auf DAZN

Der Streaming-Dienst DAZN hat sich mit Beginn der Fußball-Saison 2018/19 Rechte für die UEFA Champions League gesichert. Somit wird die Übertragung der Spiele in Deutschland und Österreich zwischen Sky und DAZN aufgeteilt. Wie diese Verteilung genau funktioniert, könnt ihr hier nachlesen.

DAZN hat nicht nur Rechte für ausgewählte Spiele der UEFA Champions League sondern zeigt auch alle Spiele der UEFA Europa League. Außerdem können DAZN-User die Premier League, Primera Divisision, Ligue 1 und Serie A live verfolgen. Der erste Monat bei DAZN ist kostenlos, danach kostet eine Mitgliedschaft 9,99 Euro.