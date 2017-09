Wo kann ich Spurs gegen BVB live sehen?

Premier League Sa 13:30 Das Highlight am Samstag: ManCity - Liverpool Ligue 1 Lille -

Zum Auftakt in der Königsklasse reist Borussia Dortmund nach London. Im Wembley kommt es zum Spiel gegen Tottenham Hotspur. Hier findet ihr alle Infos zu Live-Übertragungen, Kader, Liveticker und Teamnews.

Auftakt in der Hammergruppe H! Der BVB muss am ersten Spieltag der Champions League zum ersten richtigen Highlight der Saison zu den Tottenham Hotspur. In der vergangenen Saison schied Borussia Dortmund erst im Viertelfinale - unter äußerst tragischen Umständen - gegen AS Monaco aus. In der Gruppe H gilt es, sich neben den Spurs auch gegen Titelverteidiger Real Madrid durchzusetzen. Die beiden Duelle gegen APOEL Nikosia müssen definitiv gewonnen werden, möchte man eine Chance auf die KO-Phase haben.

Tottenhams internationale Einsätze im vergangenen Jahr liefen eher weniger nach den Vorstellungen von Coach Mauricio Pocchettino. In der CL-Gruppenphase gingen beide Spiele gegen Monaco verloren, gegen Bayer Leverkusen reichte es nur zu einem Punkt. Lediglich die Duelle gegen ZSKA Moskau entschied man für sich. In der ersten K.o.-Runde der Europa League schied man gegen KAA Gent aus.

Spiel Tottenham Hotspur - Borussia Dortmund Datum Mittwoch, 13. September 2017 Uhrzeit 20.45 Uhr

Wo wird Tottenham vs. Dortmund übertragen?

Die Partie zwischen Tottenham und Borussia Dortmund wird live im Free-TV übertragen. Das ZDF hat pro Spieltag jeweils eine Partie einer deutschen Mannschaft im Programm. Um 19.20 Uhr startet die Übertragung mit dem Champions League Magazin, ab 20.25 Uhr übertragt ZDF live aus London.

Das Spiel ist außerdem im Sky-Programm zu finden.

Die Gruppen der UEFA Champions League im Überblick

Gibt es einen Livestream zu der Champions-League-Partie?

Das ZDF bietet auch einen Livestream an. Auch über Sky Go kann man die Partie im Livestream verfolgen.

Wo kann ich das Match im Liveticker verfolgen?

SPOX bietet zu dem Spiel einen LIVETICKER an, über den ihr die Partie aus dem Wembley-Stadion mitverfolgen könnt.

Wie lautet der restliche Spielplan des BVB in der Champions League?

Real Madrid : Zum dritten Mal binnen fünf Jahren trifft der BVB in der Gruppenphase auf den spanischen Meister.

: Zum dritten Mal binnen fünf Jahren trifft der BVB in der Gruppenphase auf den spanischen Meister. Tottenham Hotspur : Der BVB traf 2016 bereits in der Europa League auf die Spurs und entschied beide Spiele für sich.

: Der BVB traf 2016 bereits in der Europa League auf die Spurs und entschied beide Spiele für sich. APOEL Nikosia: Der BVB trifft zum ersten Mal in der Champions League auf den zypriotischen Meister.

Alle Infos zur Gruppe H

Champions League Kader von Tottenham Hotspur

Position Spieler Tottenham Hotspur Torhüter Hugo Lloris, Michel Vorm, Paulo Gazzaniga Abwehr Kieran Trippier, Danny Rose, Toby Alderweireld, Jan Vertonghen, Davinson Sanchez, Juan Foyth, Serge Aurier, Ben Davies Mittelfeld Victor Wanyama, Georges-Kevin N'Koudou, Eric Dier, Moussa Sissoko, Mousa Dembele, Dele Alli, Christian Eriksen Angriff Heung-Min Son, Harry Kane, Fernando Llorente

Verletzungen und Sperren bei den Spurs

Tottenham wird ohne Dele Alli gegen den BVB spielen müssen. Der Engländer sah im Sechzehntelfinal-Rückspiel der Europa League gegen KAA Gent nach einem brutalen Foul die Rote Karte, und ist daher für die kommenden drei Spiele in der Champions League gesperrt. Alli könnte weiters von der FIFA für seine Mittelfinger-Aktion im Länderspiel gegen die Slowakei Probleme bekommen. Außerdem fehlen den Spurs folgende Spieler verletzt:

Erik Lamela (Hüftverletzung)

Danny Rose (Innenbandriss)

Georges-Kevin N'Koudou (Fußverletzung)

Champions League Kader von Borussia Dortmund

Position Spieler Borussia Dortmund Torhüter Roman Bürki, Roman Weidenfeller, Dominik Reimann, Eike Bansen* Abwehr Dan-Axel Zagadou, Neven Subotic, Marc Bartra, Jeremy Toljan, Jan-Niklas Beste*, Sokratis Papastathopoulos, Lukas Piszczek, Marcel Schmelzer, Ömer Toprak, Erik Durm, Till Schumacher* Mittelfeld Nuri Sahin, Raphael Guerreiro, Sebastian Rode, Mahmoud Dahoud, Christian Pulisic*, Shinji Kagawa, Gonzalo Castro, Julian Weigl, Jacob Bruun Larsen*, David Sauerland* Angriff Andriy Yarmolenko, Mario Götze, Alexander Isak, Pierre-Emerick Aubameyang, Maximilian Philipp, Andre Schürrle, Janni Serra*

*Teil der B-Liste (Jugendspieler)

Dortmunds Aufstellungsvarianten 2017/18: Wie spielt der BVB? © SPOX 1/20 Der BVB hat sich prominent und perspektivisch verstärkt. Nach dem Dembele-Abgang stellt sich die Frage: Wo werden die neuen Spieler beim BVB spielen? SPOX zeigt euch unterschiedliche Aufstellungsvarianten für 2017/2018 © getty 2/20 Maximilian Philipp gibt am liebsten die falsche Neun, kann aber auch auf den Außenbahnen für Wirbel sorgen, das deutete er in den ersten Spielen der Saison an © getty 3/20 Ömer Toprak wird die starken restlichen Innenverteidiger beim BVB unterstützen und soll dort den Konkurrenzkampf erhöhen - mindestens © getty 4/20 Mahmoud Dahoud hat seine Stärken im zentralen Mittelfeld, kann vom Sechser bis Zehner alles spielen © getty 5/20 Jeremy Toljan überzeugte bei der TSG Hoffenheim als linker Verteidiger, in der U21-Nationalmannschaft spielte er aber auf der rechten Seite © getty 6/20 Dan-Axel Zagadou ist eigentlich ein Mann für die Innenverteidigung. Der Linksfuß kann aber auch als linker Außenverteidiger agieren - das stellte er zu Beginn der Saison unter Beweis © getty 7/20 Andriy Yarmolenko spielt als Rechtsaußen, genauso wie Christian Pulisic. Er könnte aber auch auf der linken Seite die Position von Ousmane Dembele übernehmen © getty 8/20 Gesetzt sind zur Zeit (auch aufgrund von Verletzungen) nur fünf Spieler: Bürki, Bartra, Sokratis, Piszczek und Aubameyang. Wer hat sonst gute Chancen auf einen Platz in Peter Bosz' Elf? © SPOX 9/20 In den kommenden Wochen dürften wohl diese elf Mann auf dem Rasen stehen. Yarmolenko dürfte vorerst hinter den formstarken Philipp und Pulisic auf der Bank sitzen, im Mittelfeld fehlen auch noch einige Akteure. Neuzugang Toljan könnte Zagadou verdrängen © SPOX 10/20 Sind alle Mann an Bord, sieht die Situation schon anders aus. Ein fitter Reus dürfte immer spielen, Kapitän Schmelzer aufgrund seines Standings ebenfalls. Vorne rechts ist die Frage, ob Pulisic oder Yarmolenko die 1a-Variante ist, offen © SPOX 11/20 Alternativen hat Peter Bosz natürlich genügend. Im Dreier-Mittelfeld kann er beinahe beliebig wechseln, ebenso bei den Außenverteidigern. Toljan wäre eine Alternative für Piszczek, vorne rechts ist Yarmolenko bald eine Option © SPOX 12/20 Denkbar wäre auch, dass Yarmolenko oder Pulisic auf links rücken und die Außenverteidiger neu besetzt werden. Schmelzer und Piszczek sind durchaus verletzungsanfällig © SPOX 13/20 So dürfte die vermeintliche B-Elf aussehen. Gelingt es Yarmolenko Pulisic zu vertreiben, könnte auch der Amerikaner auf rechts spielen. Da Durms Zukunft noch unklar ist, spielt Toljan hinten rechts © SPOX 14/20 Auch bei der B-Elf hat Bosz noch Möglichkeiten für Veränderungen. Yarmolenko könnte auch als Sturmspitze ran, Schürrle würde dann auf links weichen und Durm für Philipp im Team stehen. Zudem ist Rode eine Option fürs defensive Mittelfeld © SPOX 15/20 Der BVB ist natürlich nicht auf ein 4-3-3 festgenagelt. Auch ein 4-4-2 wäre möglich. In Bestbesetzung würde wohl Yarmolenko neben Aubameyang spielen und dafür Götze auf die Bank schicken © SPOX 16/20 Ist Schürrle fit, könnte er auch den Platz neben Aubameyang einnehmen. Soll die Defensive gestärkt werden, wären zudem auch Durm und Guerreiro auf dem Flügel eine Option © SPOX 17/20 So könnte Schwarz-Gelb im 4-4-2 gegen vermeintlich schwächere Gegner auflaufen. Isak kann auch durch Yarmolenko ersetzt werden. Im Mittelfeld schart Rode mit den Füßen © SPOX 18/20 Im 4-2-3-1 würde sich am vermeintlichen Stammpersonal nichts ändern. Götze würde denn Zehner geben. Wie bisher wäre Yarmolenko auch in dieser Formation statt Pulisic denkbar © SPOX 19/20 Will Bosz einen Mann aus der Abwehr ins Mittelfeld beordern, wäre Götze wohl der Streichkandidat. Piszczek und Schmelzer rutschen eine Reihe nach vorne, Toprak nimmt den Platz in der Dreierkette ein © SPOX 20/20 Das 3-5-2 wäre rein nominell wohl die offensivste Formation des BVB. Mehr Offensivpower hat Dortmund nicht zu bieten. Das ginge allerdings auf Kosten der Abwehr

Verletzungen beim BVB

Beim BVB steht Marco Reus aufgrund seines Kreuzbandrisses nicht im Kader. Marcel Schmelzer meldete sich zuletzt wieder fit. Folgende Spieler sind verletzt bzw. fraglich: