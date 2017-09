Spurs kontern anfälligen BVB aus

#DAZNfightclub So 02:00 Canelo vs. Golovkin: Das Highlight für Boxfans Copa Libertadores San Lorenzo -

Lanus Copa Sudamericana Chapecoense -

Flamengo Copa Libertadores Barcelona SC -

Santos Copa Libertadores Botafogo -

Gremio Copa Libertadores Jorge Wilstermann -

River Plate First Division A Brügge -

Mechelen Ligue 1 Toulouse -

Bordeaux Premiership Partick Thistle -

Rangers Premier League Bournemouth -

Brighton Primera División Eibar -

Leganes J1 League Omiya -

Gamba J1 League Kobe -

Sapporo Primera División Levante -

Valencia Premier League Crystal Palace -

Southampton Serie A Crotone -

Inter Mailand Premier League Liverpool -

Burnley Primera División Getafe -

Barcelona Ligue 1 Monaco -

Straßburg Serie A Florenz -

Bologna Premier League Tottenham -

Swansea Primera División Real Betis -

La Coruna Championship Barnsley -

Aston Villa Ligue 1 Dijon -

Saint-Etienne Ligue 1 Guingamp -

Lille Ligue 1 Nantes -

Caen Ligue 1 Troyes -

Montpellier Premier League Huddersfield -

Leicester (DELAYED) Primera División Atletico Madrid -

Malaga Serie A AS Rom -

Hellas Verona Premier League West Brom -

West Ham (DELAYED) Premier League Watford -

Man City (Delayed) Premier League Newcastle -

Stoke (DELAYED) Primera División Alaves -

Villarreal 2. Division Zenit St Petersburg -

Ufa Serie A Sassuolo -

Juventus Eredivisie ADO Den Haag -

Ajax Premier League Chelsea -

Arsenal Ligue 1 Amiens -

Marseille Serie A AC Mailand -

Udinese Serie A Neapel -

Benevento Serie A SPAL -

Cagliari Serie A FC Turin -

Genua Primera División Girona -

Sevilla Eredivisie PSV -

Feyenoord Ligue 1 Angers -

Metz Ligue 1 Rennes -

Nizza Premier League Man United -

Everton Serie A Chievo -

Atalanta Primera División Las Palmas -

Bilbao Primera División Real Sociedad -

Real Madrid Serie A Genua -

Lazio Ligue 1 PSG -

Lyon Ligue 2 Lens -

Quevilly Primera División Espanyol -

Celta Vigo Primera División Valencia -

Malaga Serie B Palermo -

Perugia League Cup Burnley -

Leeds Serie A Bologna -

Inter Mailand League Cup Leicester -

Liverpool League Cup Reading -

Swansea Primera División Barcelona -

Eibar Copa Sudamericana Estudiantes -

Nacional Super Liga Borac -

Roter Stern Serie A Benevento -

AS Rom Primera División Bilbao -

Atletico Madrid Primera División Leganes -

Girona League Cup Arsenal -

Doncaster League Cup Chelsea -

Nottingham Serie A Atalanta -

Crotone Serie A Cagliari -

Sassuolo Serie A Genua -

Chievo Verona Serie A Hellas Verona -

Sampdoria Serie A Juventus -

Florenz Serie A Lazio -

Neapel Serie A AC Mailand -

SPAL Serie A Udinese -

FC Turin League Cup Man United -

Burton Primera División La Coruna -

Alaves League Cup West Brom -

Man City Primera División Sevilla -

Las Palmas Primera División Real Madrid -

Real Betis Copa Sudamericana Flamengo -

Chapecoense Copa Libertadores Santos -

Barcelona Copa Libertadores Gremio -

Botafogo Primera División Villarreal -

Espanyol Primera División Celta Vigo -

Getafe Primera División Levante -

Real Sociedad Copa Libertadores River Plate -

Jorge Wilstermann Copa Libertadores Lanus -

San Lorenzo Ligue 1 Nizza -

Angers Ligue 1 Lille -

Monaco J1 League Kashima -

Gamba Osaka J1 League Kobe -

Kawasaki Primera División Atletico Madrid -

Sevilla Premiership Rangers -

Celtic Premier League West Ham -

Tottenham Serie A AS Rom -

Udinese Premier League Man City -

Crystal Palace Championship Derby -

Birmingham Primera División Alaves -

Real Madrid Ligue 1 Montpellier -

PSG Serie A SPAL -

Neapel Premier League Leicester -

Liverpool Primera División Malaga -

Bilbao Championship Aston Villa -

Nottingham Ligue 1 Bordeaux -

Guingamp Ligue 1 Caen -

Amiens Ligue 1 Lyon -

Dijon Ligue 1 Metz -

Troyes Premier League Stoke -

Chelsea (Delayed) Primera División Girona -

Barcelona Serie A Juventus -

FC Turin Premier League Everton -

Bournemouth (Delayed) Premier League Swansea -

Watford (Delayed) Premier League Burnley -

Huddersfield (Delayed) Premier League Southampton -

Man United (Delayed) Serie A Flamengo -

Avaí Super Liga Rad -

Partizan Primera División Espanyol -

La Coruna Eredivisie Utrecht -

PSV Serie A Sampdoria -

AC Mailand Championship Sheff Wed -

Sheff Utd Eredivisie Ajax -

Vitesse Ligue 1 Saint-Etienne -

Rennes Serie A Cagliari -

Chievo Verona Serie A Crotone -

Benevento Serie A Hellas Verona -

Lazio Serie A Inter Mailand -

Genua Premier League Rostow -

Lok Moskau Primera División Getafe -

Villarreal Ligue 1 Straßburg -

Nantes Premier League Brighton -

Newcastle First Division A Charleroi -

Club Brugge Serie A Sassuolo -

Bologna Primera División Las Palmas -

Leganes Primera División Eibar -

Celta Vigo Primera División Real Sociedad -

Valencia Serie A Florenz -

Atalanta Ligue 1 Marseille -

Toulouse Ligue 2 Clermont -

Lens Premier League Arsenal -

West Brom Primera División Real Betis -

Levante

Borussia Dortmund hat zum Auftakt der Champions-League-Saison 2017/18 eine Niederlage hinnehmen müssen. Bei den Tottenham Hotspur verlor der BVB mit 1:3 (1:2).

Die Spurs agierten in Wembley wie eine Auswärtsmannschaft, überließen Dortmund den Ball und lauerten tief in der eigenen Hälfte auf Konter. Dieses Rezept ging in der Anfangsviertelstunde gleich zweimal auf, da half auch Yarmolenkos Traumtor bei seinem Startelfdebüt für den BVB nichts. Dortmund, das im 4-2-3-1 agierte, mit viel Ballbesitz, aber wenigen klaren Chancen, weil der letzte Pass oft nicht kam.

Der BVB auch in der zweiten Halbzeit anfällig für Konter, weil Tottenham gut hinter die hoch stehende Abwehrkette spielte und Dortmund nach Ballverlust nicht immer sofort Druck auf den Ball bekam. Ein Problem, das bei den Schwarz-Gelben schon in der Vorbereitung immer wieder zu sehen war. Son und Kane ließen aber die ersten Chancen auf die Entscheidung ungenutzt.

Pech hatte der BVB, als das Schiedsrichtergespann Aubameyangs Ausgleichstreffer wegen einer vermeintlichen Abseitsstellung nicht anerkannte. Mit dem 3:1 war die Partie entschieden und Tottenham in der Folge näher am vierten Treffer als Dortmunder am Anschluss.

Die Daten zum Spiel

Tore: 1:0 Son (4.), 1:1 Yarmolenko, 2:1 Kane (15.), 3:1 Kane (60.)

Gelb-Rot: Vertonghen (90.+2, wdh. Foulspiel)

Nach 365 Pflichtspielminuten kassierte Dortmund wieder ein Gegentor - erstmals seit seinem Eigentor im DFL-Supercup am 5. August musste Bürki hinter sich greifen.

Zuletzt gab der BVB beim 0:3 gegen Juventus am 18. März 2015 nur zwei Schüsse auf das gegnerische Tor in der CL ab (nie weniger) - es war das letzte CL-Spiel unter Jürgen Klopp.

BVB-Schreck Son hat zugeschlagen: Im neunten Pflichtspiel gegen Dortmund traf der Südkoreaner zum siebten Mal - gegen keinen anderen Verein traf er öfter als vier Mal.

Der Star des Spiels: Harry Kane

Enorm präsent im Sturmzentrum und eiskalt im Abschluss. War an neun von 13 Spurs-Torschüssen direkt beteiligt (fünf Schüsse, vier Vorlagen). Traf zweimal trocken mit seinem schwächeren linken Fuß. Verbuchte auch noch den Assist bei Sons Führungstreffer.

Der Flop des Spiels: Roman Bürki

Sah bei den ersten beiden Gegentreffern nicht gut aus, weil er das kurze Eck nicht dicht machte. Auch mit dem Ball am Fuß nicht immer sicher.

Der Schiedsrichter: Gianluca Rocchi (Italien)

Verfolgte insgesamt eine großzügige Linie, insofern war es vertretbar, die Aktion von Kane gegen Sahin vor dem 2:1 nicht abzupfeifen. Es war korrekt, den Treffer von Pulisic wegen Abseits nicht anzuerkennen. Bei Aubameyangs vermeintlichem Ausgleich lag das Gespann aber daneben. Gelb-Rot für Vertonghen ging in Ordnung.