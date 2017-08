Bayern gegen Neymar, BVB in Hammer-Gruppe

Boxen So 03:00 Mayweather vs. McGregor - AUF DAZN! Premier League So 17:00 Kracher am Sonntag: Liverpool-Arsenal UEFA Europa League Live Fenerbahce -

Die Champions-League Saison 2017/18 steht kurz bevor. Drei deutsche Teams sind in dieser Spielzeit mit dabei. Neben dem deutschen Rekordmeister FC Bayern München wollen auch Borussia Dortmund und Neuling RB Leipzig in der Königsklasse mitmischen.

Die Münchner treffen in der Gruppe B auf Paris St. Germain mit Rekordeinkauf Neymar, den belgischen Meister RSC Anderlecht und Celtic Glasgow. Der BVB bekommt es mit seinem neuen Coach Peter Bosz in der ungleich schwierigeren Gruppe H mit Titelverteidiger Real Madrid, dem englischen Vizemeister Tottenham Hotspur und APOEL Nikosia zu tun.

Leipzig muss sich bei seiner Europacup-Premiere in der Gruppe G mit AS Monaco, dem FC Porto und Besiktas Istanbul auseinandersetzen. Alle Gruppen auf einen Blick.

Gruppe A:

Mannschaft Liga - Land Benfica Lissabon Primeira Liga - Portugal Manchester United Premier League - England FC Basel Super League - Schweiz ZSKA Moskau Premjer Liga - Russland

Gruppe B:

Mannschaft Liga - Land FC Bayern München Bundesliga - Deutschland Paris Saint-Germain Ligue 1 - Frankreich RSC Anderlecht Pro League - Belgien Celtic Glasgow Premiership - Schottland

Gruppe C:

Mannschaft Liga - Land Chelsea FC Premier League - England Atletico Madrid Primera Division - Spanien AS Rom Serie A - Italien FK Qarabag Premyer Liqası - Aserbaidschan

Gruppe D:

Mannschaft Liga - Land Juventus Turin Serie A - Italien FC Barcelona Primera Division - Spanien Olympiakos Piräus Super League - Griechenland Sporting Lissabon Primeira Liga - Portugal

Gruppe E:

Mannschaft Liga - Land Spartak Moskau Premjer Liga - Russland FC Sevilla Primera Division - Spanien FC Liverpool Premier League - England NK Maribor Slovenska Nogometna Liga - Slowenien

Gruppe F:

Mannschaft Liga - Land Shakhtar Donezk Premjer Liha - Ukraine Manchester City Premier League - England SSC Neapel Serie A - Italien Feyenoord Rotterdam Eredivisie - Niederlande

Gruppe G:

Mannschaft Liga - Land AS Monaco Ligue 1 - Frankreich FC Porto Primeira Liga - Portugal Besiktas Istanbul Süper Lig - Türkei RB Leipzig Bundesliga - Deutschland

Gruppe H:

Mannschaft Liga - Land Real Madrid Primera Division - Spanien Borussia Dortmund Bundesliga - Deutschland Tottenham Hotspur Premier League - England APOEL Nikosia First Division - Zypern

Die Gruppenphase startet am 12. September und endet am 6. Dezember. Das Finale der Champions League findet am 26. Mai kommenden Jahres im Olympiastadion von Kiew in der Ukraine statt.