Alle Infos zur CL-Auslosung 2017/18

Die Champions-League Saison 2017/18 steht kurz bevor, am Donnerstag (24. August, 18 Uhr im LIVETICKER) findet in Monaco die Auslosung der Gruppenphase statt. In welchen Lostöpfen sind der FC Bayern München, Borussia Dortmund und RB Leipzig? Wer sind die möglichen Gegner der deutschen Mannschaften? Wird die Auslosung im Livestream oder Free TV gezeigt? SPOX liefert alle Infos rund um die Auslosung der CL-Gruppen.

Wo und wann findet die Auslosung der CL-Gruppenphase statt?

Die Auslosung findet am 24. August um 18 Uhr im Grimaldi-Forum in Monaco statt. Im Rahmen der Zeremonie verleiht die UEFA u.a. auch die Auszeichnungen zum Spieler und zur Spielerin des Jahres.

Wo kann ich die Auslosung der Champions-League-Gruppen live sehen?

Sowohl Eurosport als auch Sky Sport News HD übertragen die Auslosung live im Free TV und als Livestream. Alternativ bietet die UEFA ebenfalls einen Livestream auf ihrer offiziellen Homepage an.

Wo kann ich die Auslosung der Champions League im Liveticker verfolgen?

Die Auslosung kann man am Donnerstag, 24. August ab 18 Uhr auch im LIVETICKER von SPOX verfolgen.

Wie werden die Lostöpfe für die CL-Auslosung bestimmt?

Der Titelverteidiger sowie die Meister der Länder, die in der UEFA-Fünfjahreswertung die Plätze 1 bis 7 belegen, landen in Topf 1. Grundlage für die Einteilung der übrigen 24 qualifizierten Teams in die Töpfe 2 bis 4 sind dann die Klub-Koeffizienten dieser Teams.

Da Real Madrid sowohl amtierender Titelträger als auch spanischer Meister ist, rückt Schachtjor Donetsk als Landesmeister aus der Ukraine (Platz 8 der UEFA-Fünfjahreswertung) in Lostopf 1 auf.

In welchen Lostöpfen sind FC Bayern, BVB, RB Leipzig und Hoffenheim?

FC Bayern München: Als deutscher Meister ist der FC Bayern in Topf 1 gesetzt.

Als deutscher Meister ist der FC Bayern in Topf 1 gesetzt. Borussia Dortmund: Der BVB landet aufgrund eines hohen Klub-Koeffizienten in Topf 2.

Der BVB landet aufgrund eines hohen Klub-Koeffizienten in Topf 2. RB Leipzig: Für den Champions-League-Neuling reicht es nur für Topf 4.

Für den Champions-League-Neuling reicht es nur für Topf 4. TSG 1899 Hoffenheim: In Topf 4 würde im Falle eines Erfolges gegen den FC Liverpool auch das Team von Julian Nagelsmann landen.

Welche Teams sind für die Gruppenphase der CL qualifiziert?

Topf 1:

Mannschaft Liga - Land Real Madrid Primera Division - Spanien FC Bayern München Bundeslig - Deutschland Chelsea FC Premier League - England Juventus Turin Serie A - Italien AS Monaco Ligue 1 - Frankreich Spartak Moskau Premjer Liga - Russland Shakhtar Donezk Premjer Liha - Ukraine Benfica Lissabon Primeira Liga - Portugal

Topf 2:

Mannschaft Liga - Land FC Barcelona Primera Division - Spanien Atletico Madrid Primera Division - Spanien FC Sevilla Primera Division - Spanien Borussia Dortmund Bundesliga - Deutschland Paris Saint-Germain Ligue 1 - Frankreich Manchester City Premier League - England FC Porto Primeira Liga - Portugal Manchester United Premier League - England

Topf 3:

Mannschaft Liga - Land SSC Neapel Serie A - Italien Tottenham Hotspur Premier League - England FC Basel Super League - Schweiz Olympiacos Piräus Super League - Griechenland RSC Anderlecht Pro League - Belgien AS Rom Serie A - Italien Besiktas Istanbul Süper Lig - Türkei TSG 1899 Hoffenheim / FC Liverpool

oder Celtic Glasgow

Topf 4:

Mannschaft Liga - Land Steaua Bukarest / Sporting Lissabon BSC Young Boys Bern / ZSKA Moskau Feyenoord Rotterdam Eredivisie - Niederlande NK Maribor Slovenska Nogometna Liga - Slowenien FK Qarabag / FC Kopenhagen RB Leipzig Bundesliga - Deutschland Slavia Prag / APOEL Nikosia TSG 1899 Hoffenheim / FC Liverpool

oder Celtic Glasgow

Wie läuft die Auslosung der Champions-League-Gruppen ab?

Die Mannschaften aus Lostopf 1 sind als Gruppenköpfe gesetzt, können also in der Gruppenphase nicht aufeinander treffen. Außerdem sind Duelle zwischen Teams aus dem gleichen Land ausgeschlossen. Borussia Dortmund, der FC Bayern und RB Leipzig können also nicht in eine gemeinsame Gruppe gelost werden.

Den Köpfen der Gruppen A bis H werden dann jeweils eine Mannschaft aus den Töpfen 2, 3 und 4 zugelost.