Alle Infos zur Serie A 2017/18

Die Serie A hat den Spielplan für die Saison 2017/18 veröffentlicht. Am 19. August beginnt die Jagd auf Titelverteidiger Juventus Turin. Der Meister startet zuhause gegen Cagliari Calcio, im Anschluss ist der SSC Neapel in Verona zu Gast. Bereits am zweiten Spieltag kommt es zum ersten Kracher zwischen der AS Roma und Inter Mailand. Hier findest Du alle wichtigen Daten, den Spielplan und Infos zu Livestreams auf DAZN.

Wann startet die Serie-A-Saison 2017/18?

Der erste Spieltag der Saison 2017/18 findet von 19. bis 21. August 2017 statt. Dabei startet der Titelverteidiger aus Turin zuhause gegen Cagliari Calcio. Die größten Herausforderer des Champions-League-Finalisten müssen dagegen zunächst auswärts antreten: Der SSC Neapel bei Hellas Verona, die AS Roma bei Atalanta und der AC Milan beim FC Crotone. Inter Mailand beginnt die Saison dagegen mit einem Heimspiel gegen den AC Florenz.

Der 1. Spieltag der Serie A im Überblick

Datum Uhrzeit Heimteam Auswärtsteam 19. August 18:00 Uhr Juventus Turin Cagliari Calcio 20. August 20:45 Uhr Hellas Verona SSC Neapel 20. August 15:00 Uhr FC Bologna FC Turin 20. August 15:00 Uhr Inter Mailand AC Florenz 20. August 15:00 Uhr Lazio Rom SPAL 2013 Ferrara 20. August 15:00 Uhr Sampdoria Genua Benevento Calcio 20. August 15:00 Uhr Sassuolo Calcio FC Genua 20. August 15:00 Uhr Udinese Calcio Chievo Verona 20. August 18:00 Uhr Atalanta Bergamo AS Roma 21. August 20:45 Uhr FC Crotone AC Milan

Der komplette Spielplan der Serie A 2017/18

Wann finden die ersten Derbys in Rom und Mailand statt?

Inter Mailand - AC Milan: 8. Spieltag (15. Oktober 2017)

AS Roma - Lazio Rom: 13. Spieltag (19. November 2017)

Was sind die weiteren Highlights der Serie-A-Saison?

Meister gegen Vizemeister: Juventus Turin spielt am 23. Dezember 2017 bei der AS Roma, am letzten Spieltag der Saison steigt dann das Rückspiel im Olympiastadion in Rom.

Bonuccis Rückkehr: Am 11. Spieltag (29. Oktober 2017) kehrt 42-Millionen-Mann Leonardo Bonucci mit dem AC Milan nach Turin zurück, wo er in den vergangenen sieben Jahren sechs Meistertitel und drei Pokalsiege erringen konnte.

Wer sind die größten Stars der Serie A 2017/18?

Gonzalo Higuain (Juventus Turin)

Paulo Dybala (Juventus Turin)

Mauro Icardi (Inter Mailand)

Leonardo Bonucci (AC Milan)

Marek Hamsik (SSC Neapel)

Radja Nainggolan (AS Roma)

Lorenzo Insigne (SSC Neapel)

Edin Dzeko (AS Roma)

Welche Deutschen spielen in der Serie A?

Sami Khedira (Juventus Turin, Vertrag bis 2019)

Gianluca Gaudino (Chievo Verona, Vertrag bis 2021)

Robin Gosens (Atalanta Bergamo, Vertrag bis 2020)

Oliver Kragl (FC Crotone, Vertrag bis 2020)

Die Serie A 2017/18 im Livestream bei DAZN

In Deutschland kann die Serie A online live verfolgt werden. Der Streamingdienst DAZN überträgt alle Spiele der ersten italienischen Liga live. Zudem können alle Spiele auch zeitversetzt im Re-Live angesehen werden. DAZN kostet 9,99 Euro im Monat und zeigt u.a. auch Partien der englischen Premier League, der spanischen Primera Division und der Ligue 1 aus Frankreich. Der Livestream kann darüber hinaus in einem Gratismonat getestet werden.