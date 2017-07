Alle Infos zum Spielplan der Primera Division

1. HNL Fr 20:00 Dinamo Zagreb -

Cibalia International Champions Cup Sa 11:35 FC Bayern München -

AC Mailand Premier League Asia Trophy Sa 12:00 West Bromwich -

Crystal Palace CSL Sa 13:35 Shanghai SIPG -

Guangzhou Evergrande Premier League Asia Trophy Sa 14:30 Leicester -

Liverpool Premier League Sa 16:30 St. Petersburg -

Kasan Club Friendlies Sa 17:00 SC Freiburg -

Feyenoord Premier League Sa 18:30 Schachtjor Donezk -

Dynamo Kiew Super Liga Sa 19:00 Partizan -

Macva Super Cup Sa 20:30 Anderlecht -

Zulte Waregem Serie A Sa 21:00 Vitoria -

Chapecoense International Champions Cup So 00:05 Barcelona -

Juventus International Champions Cup So 02:05 PSG -

Tottenham CSL So 13:35 Shanghai Shenhua -

Beijing Guoan Superliga So 18:00 Midtjylland -

Silkeborg Super Liga So 19:00 Roter Stern -

Radnicki Serie A So 21:00 Fluminense -

Corinthians International Champions Cup So 23:05 Real Madrid -

Man United Serie A Mo 00:00 Atletico Mineiro -

Vasco Da Gama International Champions Cup Mo 14:05 Inter Mailand -

Lyon International Champions Cup Di 13:35 Chelsea -

FC Bayern München Club Friendlies Di 19:00 Hannover 96 -

Wolfsberger AC Copa Sudamericana Mi 00:15 Chapecoense -

Defensa y Justicia International Champions Cup Mi 02:05 Tottenham -

AS Rom International Champions Cup Do 01:30 Barcelona -

Man United Copa do Brasil Do 02:45 Cruzeiro -

Palmeiras International Champions Cup Do 03:05 PSG -

Juventus International Champions Cup Do 05:35 Man City -

Real Madrid International Champions Cup Do 13:35 FC Bayern München -

Inter Mailand Copa Sudamericana Fr 00:15 Arsenal -

Sport Recife Copa do Brasil Fr 02:45 Paranaense -

Gremio First Division A Fr 20:30 Antwerpen -

Anderlecht J1 League Sa 12:00 Gamba Osaka -

Cerezo Osaka J1 League Sa 12:00 Kobe -

Omiya International Champions Cup Sa 13:35 Chelsea -

Inter Mailand Emirates Cup Sa 15:00 Leipzig -

Sevilla Club Friendlies Sa 15:30 SV Werder Bremen -

West Ham Emirates Cup Sa 17:20 Arsenal -

Benfica First Division A Sa 18:00 Lokeren -

Brügge Serie A So 00:00 Palmeiras -

Avai International Champions Cup So 00:05 Man City -

Tottenham International Champions Cup So 02:05 Real Madrid -

Barcelona CSL So 13:35 Shandong Luneng -

Shanghai SIPG First Division A So 14:30 Mechelen -

Lüttich Emirates Cup So 15:00 Leipzig -

Benfica Emirates Cup So 17:20 Arsenal -

Sevilla First Division A So 18:00 St. Truiden -

Gent Superliga So 18:00 Brondby -

Lyngby Serie A So 21:00 Corinthians -

Flamengo International Champions Cup So 22:05 AS Rom -

Juventus Club Friendlies So 22:30 Bayer Leverkusen -

Lazio Rom Serie A Mo 00:00 Gremio -

Santos Premier League Mo 18:30 Spartak Moskau -

Krasnodar Club Friendlies Mi 19:00 Villarreal -

Real Saragossa Copa Sudamericana Do 00:15 LDU Quito -

Club Bolívar

Die Primera Division hat den Spielplan für die Saison 2017/18 veröffentlicht. Am 19. August beginnt die Jagd auf Titelverteidiger Real Madrid. Die Königlichen starten bei Deportivo La Coruna, Erzrivale FC Barcelona gegen Real Betis. Am 17. Spieltag kommt es dann zum ersten Clasico der Saison. Hier findest Du alle wichtigen Daten, den Spielplan und Infos zu Livestreams auf DAZN.

Wann startet die La-Liga-Saison 2017/18?

Der erste Spieltag der Saison 2017/18 findet von 18. bis 20. August 2017 statt. Dabei startet Real Madrid die Mission Titelverteidigung mit einem Auswärtsspiel bei Deportivo La Coruna. Herausforderer FC Barcelona um Superstar Lionel Messi muss zunächst zuhause gegen Real Betis antreten, Atletico Madrid hat den FC Girona zu Gast.

Der 1. Spieltag der Primera Division im Überblick

Datum Uhrzeit Heimteam Auswärtsteam 18.-20.8. FC Sevilla Espanyol Barcelona 18.-20.8. FC Malaga SD Eibar 18.-20.8. Celta Vigo Real Sociedad 18.-20.8. FC Valencia UD Las Palmas 18.-20.8. FC Barcelona Real Betis 18.-20.8. Deportivo La Coruna Real Madrid 18.-20.8. CD Leganes Deportivo Alaves 18.-20.8. FC Villareal UD Levante 18.-20.8. Atletico Madrid FC Girona 18.-20.8. Athletic Bilbao FC Getafe

Der 2. Spieltag der Primera Division im Überblick

Datum Uhrzeit Heimteam Auswärtsteam 26./27.8. Real Madrid FC Valencia 26./27.8. UD Levante Deportivo La Coruna 26./27.8. Real Sociedad FC Villareal 26./27.8. Real Betis Celta Vigo 26./27.8. Deportivo Alaves FC Barcelona 26./27.8. Espanyol Barcelona CD Leganes 26./27.8. FC Getafe FC Sevilla 26./27.8. SD Eibar Athletic Bilbao 26./27.8. FC Girona FC Malaga 26./27.8. UD Las Palmas Atletico Madrid

Wann findet der Clasico zwischen Real Madrid und dem FC Barcelona statt?

Die Höhepunkte der Saison sind natürlich die Duelle zwischen Real Madrid und dem FC Barcelona. Der erste Clasico wird in diesem Jahr erst am 17. Spieltag stattfinden. Am Wochenende um den 20. Dezember 2017 treten die Katalanen auswärts im Santiago Bernabeu an, am Wochenende des 6. Mai 2018 (36. Spieltag) empfangen sie den Titelverteidiger aus Madrid dann im heimischen Camp Nou.

© getty

Was sind die weiteren Highlights der La-Liga-Saison?

15. Oktober 2017: Atletico Madrid - FC Barcelona (8. Spieltag)

19. November 2017: Atletico Madrid - Real Madrid (12. Spieltag)

4. März 2018: FC Barcelona - Atletico Madrid (27. Spieltag)

8. April 2018: Real Madrid - Atletico Madrid (31. Spieltag)

La Liga 2017/18 im Livestream bei DAZN

In Deutschland kann La Liga nur online live verfolgt werden. Der Streamingdienst DAZN überträgt alle Spiele der Primera Division live. Zudem können alle Spiele auch zeitversetzt im Re-Live angesehen werden. DAZN kostet 9,99 Euro im Monat und zeigt u.a. auch Partien der englischen Premier League, der italienischen Serie A und der Ligue 1 aus Frankreich. Der Livestream kann darüber hinaus in einem Gratismonat getestet werden.

Welche Deutschen spielen in der Primera Division?