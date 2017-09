Wo kann ich Bayern gegen Anderlecht sehen?

Bundesliga Fr Jetzt Die Highlights des Freitagsspiels J1 League Urawa -

Kashiwa J1 League Gamba Osaka -

Kobe Primera División Real Madrid -

Levante Premier League Man City -

Liverpool CSL Shandong Luneng -

Jiangsu Serie B Palermo -

Empoli Premier League Leicester -

Chelsea Championship Bolton -

Middlesbrough Primera División Valencia -

Atletico Madrid Ligue 1 Nizza -

Monaco Serie A Juventus -

Chievo Verona Premier League Stoke -

Man United Primera División Sevilla -

Eibar Championship Sheffield Wed -

Nottingham Ligue 1 Caen -

Dijon Ligue 1 Montpellier -

Nantes Ligue 1 Straßburg -

Amiens Ligue 1 Troyes -

Toulouse Premier League Everton -

Tottenham (DELAYED) Eredivisie Ajax -

Zwolle Primera División Barcelona -

Espanyol Serie A Sampdoria -

AS Rom Premier League Brighton -

West Bromwich (DELAYED) Premier League Arsenal -

Bournemouth (DELAYED) Premier League Southampton -

Watford (Delayed) Primera División La Coruna -

Real Sociedad Eredivisie Heerenveen -

Eindhoven Serie A Inter Mailand -

SPAL Premier League Dinamo Moskau -

Zenit Premier League Burnley -

Crystal Palace Ligue 1 St. Etienne -

Angers Serie A Atalanta -

Sassuolo Serie A Cagliari -

Crotone Serie A Hellas Verona -

Florenz Serie A Lazio -

AC Mailand Serie A Udinese -

Genua Primera División Bilbao -

Girona Ligue 1 Lyon -

Guingamp Premier League Swansea -

Newcastle Serie A Benevento -

FC Turin Primera División Celta Vigo -

Alaves 1. HNL Dinamo Zagreb -

Rudes Primera División Villarreal -

Real Betis Serie A Bologna -

Neapel Serie A Santos -

Corinthians Ligue 1 Marseille -

Rennes Superliga Lanus -

Boca Juniors Ligue 2 Reims -

Brest Premier League West Ham -

Huddersfield Primera División Malaga -

Las Palmas Copa Libertadores San Lorenzo -

Lanus Copa Sudamericana Chapecoense -

Flamengo Copa Libertadores Barcelona SC -

Santos Copa Libertadores Botafogo -

Gremio Copa Libertadores Jorge Wilstermann -

River Plate First Division A Brügge -

Mechelen Ligue 1 Toulouse -

Bordeaux Premiership Partick Thistle -

Rangers Premier League Bournemouth -

Brighton Primera División Eibar -

Leganes J1 League Omiya -

Gamba J1 League Kobe -

Sapporo Primera División Levante -

Valencia Premier League Crystal Palace -

Southampton CSL Shanghai SIPG -

Shanghai Shenhua Serie A Crotone -

Inter Mailand Premier League Liverpool -

Burnley Championship Hull -

Sunderland Primera División Getafe -

Barcelona Ligue 1 Monaco -

Straßburg Serie A Florenz -

Bologna Premier League Tottenham -

Swansea Primera División Real Betis -

La Coruna Championship Barnsley -

Aston Villa Ligue 1 Dijon -

Saint-Etienne Ligue 1 Guingamp -

Lille Ligue 1 Nantes -

Caen Ligue 1 Troyes -

Montpellier Premier League Huddersfield -

Leicester (DELAYED) Primera División Atletico Madrid -

Malaga Serie A AS Rom -

Hellas Verona Premier League West Brom -

West Ham (DELAYED) Premier League Watford -

Man City (Delayed) Premier League Newcastle -

Stoke (DELAYED) Super Liga Partizan -

Radnicki Nis Serie A Sassuolo -

Juventus CSL Jiangsu -

Guangzhou Evergrande Eredivisie ADO Den Haag -

Ajax Premier League Chelsea -

Arsenal Ligue 1 Amiens -

Marseille Serie A AC Mailand -

Udinese Serie A Neapel -

Benevento Serie A SPAL -

Cagliari Serie A FC Turin -

Genua Primera División Girona -

Sevilla Eredivisie PSV -

Feyenoord 1. HNL Hajduk Split -

Rijeka Ligue 1 Angers -

Metz Ligue 1 Rennes -

Nizza Premier League Man United -

Everton Serie A Chievo -

Atalanta Primera División Las Palmas -

Bilbao Primera División Real Sociedad -

Real Madrid Serie A Genua -

Lazio Serie A Corinthians -

Vasco Ligue 1 PSG -

Lyon Ligue 2 Lens -

Quevilly Primera División Espanyol -

Celta Vigo Primera División Valencia -

Málaga Serie B Palermo -

Perugia Serie A Bologna -

Inter Mailand Primera División Barcelona -

Eibar Serie A Benevento -

AS Rom Primera División Bilbao -

Atlético Madrid Primera División Leganés -

Girona Serie A Juventus -

Florenz Serie A Lazio -

Neapel Serie A AC Mailand -

SPAL Serie A Udinese -

FC Turin Primera División Sevilla -

Las Palmas Primera División Real Madrid -

Real Betis Copa Sudamericana Flamengo -

Chapecoense Primera División Villarreal -

Espanyol Ligue 1 Lille -

Monaco

Die Champions League startet in die neue Spielzeit 2017/2018. Am ersten Spieltag von Gruppe B empfängt der FC Bayern München den belgischen Vertreter aus Anderlecht. Wo wird das Spiel übertragen? Wo kann ich die Partie im Liveticker verfolgen? Was erwartet beide Teams? Alle Infos gibt's hier auf SPOX.

Der FC Bayern München will in dieser Spielzeit der Königsklasse Großes erreichen. Manuel Neuer spricht gar vom Titelgewinn. Diese Meinung teilt eine Minderheit. Auch Robert Lewandowski warnt vor Übermut. So schätzt SPOX die Chancen des deutschen Rekordmeisters in Gruppe B ein.

Für den RSC Anderlecht gilt es nach dem verkorksten Start in der Jupiler League (8 Punkte aus 6 Spielen) den Münchnern die Anlaufphase für die Wiesn-Zeit zu vermasseln. Die Belgier können im Kampf um Platz drei jeden Punkt gebrauchen.

Spiel FC Bayern - RSC Anderlecht Datum Dienstag, 12. September 2017 Uhrzeit 20.45 Uhr

TV-Sender & Livestream

TV-Übertragung in Deutschland Livestream in D/AT/CH Sky Sky Go

Das ZDF überträgt lediglich ein deutsches Spiel am Mittwoch. Am ersten Spieltag ist das die Partie zwischen Tottenham Hotspur und Borussia Dortmund.

© SPOX

Wo kann ich Bayern gegen Anderlecht im Liveticker verfolgen?

SPOX informiert Euch neben der Auftaktpartie des FC Bayern in der Königsklasse über alle Spieler der Champions League nahezu in Echtzeit. Hier kommt Ihr zum Liveticker des deutsch-belgischen Duells.

Der CL-Kader des FC Bayern:

Position Spieler FC Bayern Torhüter Manuel Neuer, Sven Ulreich, Christian Früchtl*, Leo Weinkauf*, Ron-Torben Hofmann* Abwehr Niklas Süle, Mats Hummels, Javi Martinez, Rafinha, Jerome Boateng, Lars Lukas Mai*, Felix Götze*, Marco Friedl* Mittelfeld Sebastian Rudy, Thiago Alcantara, Franck Ribery, Arjen Robben, James Rodriguez, Corentin Tolisso, Niklas Dorsch, Joshua Kimmich, Timothy Tillmann*, Fabian Benko Angriff Robert Lewandowski, Thomas Müller, Kingsley Coman, Manuel Wintzheimer*, Milos Pantovic*

*Teil der B-Liste (Jugendspieler)

Carlo Ancelotti muss zum CL-Auftakt auf folgende Spieler verzichten:

David Alaba (Linksverteidiger, Sprunggelnksverletzung)

Juan Bernat (Linksverteidiger, Syndesmosebandriss)

Arturo Vidal (Gelb-Rot-Sperre)

Der CL-Kader vom RSC Anderlecht:

Position Spieler RSC Anderlecht Torhüter Matz Sels, Frank Boeckx, Boy De Jong Abwehr Josue, Oliver Deschacht, Serigne Mbodji, Uros Spajic, Dennis Appiah, Ivan Obradovic, Emmanuel Adjey Sowah, Hannes Delcroix* Mittelfeld Andy Najar, Pieter Gerkens, Nicolae Stanciu, Sven Kums, Adrien Trebel, Leander Dendoncker, Sofiane Hanni Angriff Henry Onyekuru, Alexandru Chipciu, Massimo Bruno, Robert Beric, Lukasz Teodorczyk, Hamdi Harbaoui

*Teil der B-Liste (Jugendspieler)

Trainer Rene Weiler (Ex-Coach des 1. FC Nürnberg) kann aus dem Vollen schöpfen. Alle Spieler sind verfügbar.

Die bisherigen Duelle im Europapokal seit 2000

So spielten die Bayern seit der Millenniumswende in den bis dato vier Aufeinandertreffen gegen Anderlecht:

Datum Wettbewerb Heim Ergebnis Auswärts 12.03.08 Uefa Cup Bayern München 1 - 2 RSC Anderlecht 06.03.08 Uefa Cup RSC Anderlecht 0 - 5 Bayern München 10.12.03 CL Bayern München 1 - 0 RSC Anderlecht 30.09.03 CL RSC Anderlecht 1 - 1 Bayern München

Der CL-Spielplan des FC Bayern: