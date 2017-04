"Werde die Gesichter nie vergessen"

Mittwoch, 12.04.2017

Thomas Tuchel (Trainer Borussia Dortmund)...

...über die Ansetzung: "Wir fühlten uns komplett übergangen, als es hieß: Morgen seid ihr dran. Wir hätten uns gewünscht, mehr Zeit zu bekommen, das zu verarbeiten. Wir hätten uns mehr Zeit gewünscht, damit umzugehen. Letztendlich wurde in Nyon in der Schweiz entschieden, ob gleich noch oder am nächsten Tag gespielt wird, ohne dass irgendwie das Ausmaß klar war. Zu allen Aussagen von Thomas Tuchel rund um das Spiel geht es hier entlang.

Julian Weigl (Borussia Dortmund) ...

... zum Spiel: "Am Anfang hat man es stark gemerkt. Wir konnten nicht so frei spielen, wie wir das eigentlich können. Zum Glück haben wir uns dann ein Stück weit davon gelöst. In der zweiten Halbzeit haben wir dann einfach die Köpfe ausgeschaltet, Gas gegeben und zum Glück noch ein relativ ordentliches Ergebnis gestalten können."

... zu seinen Emotionen: "Es bestand ja keine andere Möglichkeit. Es war natürlich schon schwierig für uns. Die meisten Jungs haben wie ich auch nur wenig geschlafen. Es gibt nicht den goldenen Weg, wie man damit umgehen kann, weil es für jeden das erste Mal war. Ich habe versucht, die Zeit mit meiner Familie zu verbringen und ein bisschen runterzukommen. Wir haben das Bestmögliche daraus gemacht."

Nuri Sahin (Borussia Dortmund) ...

Der Tag danach: You'll never walk alone © getty 1/24 Ein Bombenanschlag auf den Teambus von Borussia Dortmund am Dienstagabend hält ganz Deutschland in Atem. Inzwischen wissen wir: Die BVB-Angehörigen hatten Glück im Unglück, dass es mit Marc Bartra nur einen Verletzten gab /de/sport/fussball/championsleague/1704/diashows/dortmund-tag-nach-bombenanschlaegen/bvb-monaco-polizei-ermittlungen-sicherheit-spiel.html © getty 2/24 Am Tag darauf sind die Sicherheitsvorkehrungen rund ums Trainingsgelände des Vereins in Brackel selbstverständlich stark erhöht /de/sport/fussball/championsleague/1704/diashows/dortmund-tag-nach-bombenanschlaegen/bvb-monaco-polizei-ermittlungen-sicherheit-spiel,seite=2.html © getty 3/24 Die Spieler fahren vor: Nuri Sahin mit Kapitän Marcel Schmelzer /de/sport/fussball/championsleague/1704/diashows/dortmund-tag-nach-bombenanschlaegen/bvb-monaco-polizei-ermittlungen-sicherheit-spiel,seite=3.html © getty 4/24 Torjäger Pierre-Emerick Aubameyang /de/sport/fussball/championsleague/1704/diashows/dortmund-tag-nach-bombenanschlaegen/bvb-monaco-polizei-ermittlungen-sicherheit-spiel,seite=4.html © getty 5/24 Roman Weidenfeller /de/sport/fussball/championsleague/1704/diashows/dortmund-tag-nach-bombenanschlaegen/bvb-monaco-polizei-ermittlungen-sicherheit-spiel,seite=5.html © getty 6/24 Nicht nur im Internet kann man seine Solidarität mit den BVB-Stars bekunden... Diese Mädels haben eine unmissverständliche Botschaft an ihre Idole /de/sport/fussball/championsleague/1704/diashows/dortmund-tag-nach-bombenanschlaegen/bvb-monaco-polizei-ermittlungen-sicherheit-spiel,seite=6.html © getty 7/24 Rund um das Teamhotel, vor dem sich die Angriffe auf den Bus ereigneten, ist das Gelände abgeriegelt /de/sport/fussball/championsleague/1704/diashows/dortmund-tag-nach-bombenanschlaegen/bvb-monaco-polizei-ermittlungen-sicherheit-spiel,seite=7.html © getty 8/24 Ermittler der Polizei durchkämmen die Gegend auf der Suche nach Spuren der Täter Zentimeter für Zentimeter /de/sport/fussball/championsleague/1704/diashows/dortmund-tag-nach-bombenanschlaegen/bvb-monaco-polizei-ermittlungen-sicherheit-spiel,seite=8.html © getty 9/24 Die Sprengsätze waren mit Metallstiften bestückt. Einer davon hatte sich in die Kopfstütze eines Bussitzes gebohrt. Die Sprengsätze hatten eine Sprengwirkung von mehr als 100 Metern /de/sport/fussball/championsleague/1704/diashows/dortmund-tag-nach-bombenanschlaegen/bvb-monaco-polizei-ermittlungen-sicherheit-spiel,seite=9.html © getty 10/24 Ortswechsel: die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe. In einem Statement am Mittwochnachmittag hieß es, dass man von einem terroristischen Anschlag ausgehe /de/sport/fussball/championsleague/1704/diashows/dortmund-tag-nach-bombenanschlaegen/bvb-monaco-polizei-ermittlungen-sicherheit-spiel,seite=10.html © getty 11/24 Zurück nach Dortmund: Auch vor dem Teamhotel der AS Monaco ist Sicherheit das beherrschende Thema /de/sport/fussball/championsleague/1704/diashows/dortmund-tag-nach-bombenanschlaegen/bvb-monaco-polizei-ermittlungen-sicherheit-spiel,seite=11.html © getty 12/24 Im Stadion gelten natürlich auch höchste Sicherheitsstandards. Beamte mit Spürhunden suchen Reihe für Reihe ab /de/sport/fussball/championsleague/1704/diashows/dortmund-tag-nach-bombenanschlaegen/bvb-monaco-polizei-ermittlungen-sicherheit-spiel,seite=12.html © getty 13/24 Trotz der traurigen Vorkommnisse wird das Spiel mal wieder ausverkauft sein. 65.851 Zuschauer dürfen bei internationalen Spielen in den Signal Iduna Park /de/sport/fussball/championsleague/1704/diashows/dortmund-tag-nach-bombenanschlaegen/bvb-monaco-polizei-ermittlungen-sicherheit-spiel,seite=13.html © getty 14/24 An Marc Bartra denkt natürlich nicht nur dieser junge BVB-Fan. Gute Besserung - diesen Worten kann man sich nur anschließen /de/sport/fussball/championsleague/1704/diashows/dortmund-tag-nach-bombenanschlaegen/bvb-monaco-polizei-ermittlungen-sicherheit-spiel,seite=14.html © getty 15/24 Auch die Fans wurden besonders genau unter die Lupe genommen /de/sport/fussball/championsleague/1704/diashows/dortmund-tag-nach-bombenanschlaegen/bvb-monaco-polizei-ermittlungen-sicherheit-spiel,seite=15.html © getty 16/24 Die Spieler machten sich allesamt mit einer Botschaft für Marc Bartra warm /de/sport/fussball/championsleague/1704/diashows/dortmund-tag-nach-bombenanschlaegen/bvb-monaco-polizei-ermittlungen-sicherheit-spiel,seite=16.html © getty 17/24 Roman Bürki ging gar noch eine Stufe weiter und machte sich im Trikot des Spaniers warm /de/sport/fussball/championsleague/1704/diashows/dortmund-tag-nach-bombenanschlaegen/bvb-monaco-polizei-ermittlungen-sicherheit-spiel,seite=17.html © getty 18/24 Auf der Tribüne regierte vor allem ein Wunsch: Friede und Freiheit /de/sport/fussball/championsleague/1704/diashows/dortmund-tag-nach-bombenanschlaegen/bvb-monaco-polizei-ermittlungen-sicherheit-spiel,seite=18.html © getty 19/24 Thomas Tuchel war der Schock vom Vorabend noch anzusehen /de/sport/fussball/championsleague/1704/diashows/dortmund-tag-nach-bombenanschlaegen/bvb-monaco-polizei-ermittlungen-sicherheit-spiel,seite=19.html © getty 20/24 Die Südtribüne gab von Beginn an alles, um ihre Lieblingsmannschaft in jeglicher Hinsicht zu unterstützen /de/sport/fussball/championsleague/1704/diashows/dortmund-tag-nach-bombenanschlaegen/bvb-monaco-polizei-ermittlungen-sicherheit-spiel,seite=20.html © getty 21/24 Der BVB bedankte sich auch noch einmal bei allen für das Verständnis und die Unterstützung /de/sport/fussball/championsleague/1704/diashows/dortmund-tag-nach-bombenanschlaegen/bvb-monaco-polizei-ermittlungen-sicherheit-spiel,seite=21.html © getty 22/24 Auch Marc Bartra war allgegenwärtig. Der BVB setzte ein starkes Zeichen für seinen Abwehrspieler /de/sport/fussball/championsleague/1704/diashows/dortmund-tag-nach-bombenanschlaegen/bvb-monaco-polizei-ermittlungen-sicherheit-spiel,seite=22.html © getty 23/24 Die Fans ließen sich auch nicht lumpen und haben in rekordverdächtiger Zeit ein Banner für den Spanier gebastelt /de/sport/fussball/championsleague/1704/diashows/dortmund-tag-nach-bombenanschlaegen/bvb-monaco-polizei-ermittlungen-sicherheit-spiel,seite=23.html © getty 24/24 Das Spiel ging zwar verloren, die Dortmund durften sich durch aber dennoch als klare Sieger fühlen /de/sport/fussball/championsleague/1704/diashows/dortmund-tag-nach-bombenanschlaegen/bvb-monaco-polizei-ermittlungen-sicherheit-spiel,seite=24.html

... zum Spiel: "Wir wussten, dass es nicht einfach wird sich auf Fußball zu konzentrieren. Bis zum Anpfiff war bei mir alles im Kopf, aber kein Fußball. Die zweite Halbzeit war überragend, wenn man bedenkt, was wir die letzten 24 Stunden erlebt haben. Nach dem 1:3 habe ich den Jungs gesagt, dass wir noch ein Tor brauchen. Wir sind fokussiert geblieben und haben das zweite Tor gemacht. Das zweite Tor war heute Gold wert für uns."

... zur Ansetzung am Mittwoch: "Wir sind alle Menschen. Was gestern passiert ist, das wünsche ich niemandem. Es war mir im ersten Moment nicht bewusst. Erst als ich gestern nach Hause kam und meine Frau und mein Sohn vor der Türe standen, da habe ich erst realisiert, wie viel Glück wir hatten. Ich weiß, dass der Fußball sehr wichtig ist, dass es um sehr viel geht und ich weiß, dass wir hier liefern müssen. Wir wissen auch, dass wir hier heute antreten müssen. Aber man sollte auch nicht vergessen, dass wir Menschen sind. Das war nicht schön heute."

...über die letzten 24 Stunden (bei Visat Fotball): "Es ist schwer, die richtigen Worte zu finden. Wir haben diese Dinge schon häufiger im Fernsehen gesehen, aber für uns war das immer weit weg - selbst bei den Ereignissen in Istanbul, in meinem Heimatland. Am vergangenen Abend haben wir erfahren, wie es sich anfühlt, in einer solchen Situation zu sein. Dieses Gefühl wünsche ich niemandem. Ich weiß nicht, ob die Leute das verstehen können, aber bis ich in der zweiten Halbzeit auf dem Platz stand, habe ich nicht an Fußball gedacht. Ich werde die Gesichter im Bus nie vergessen. Als ich Marc da gesehen habe, ich saß neben Schmelle - Schmelles Gesicht werde ich niemals vergessen. Es war unfassbar."

Leonardo Jardim (Trainer AS Monaco): "Wir sind mit dem Ergebnis zufrieden, aber noch ist nichts entscheiden. Wir brauchen im Rückspiel eine Top-Leistung. Wir haben ein gutes Resultat erzielt, aber es ist erst Halbzeit im Viertelfinale. Die Stärke unseres Teams ist es, dass jeder unserer Spieler seine Aufgabe erfüllt. Nach den gestrigen Ereignissen haben die Fans des AS Monaco und von Borussia Dortmund ein großes Bild vermittelt."

