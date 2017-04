Tuchel: "Wir hätten uns mehr Zeit gewünscht"

Mittwoch, 12.04.2017

"Wir hätten uns mehr Zeit gewünscht, um das zu verarbeiten. Wir haben uns ziemlich hilflos gefühlt, dass die Entscheidung in Nyon getroffen wurde, ohne, dass das Ausmaß klar war. Es ist ein ohnmächtiges Gefühl", sagte Tuchel vor der Partie bei Sky.

"Das, was uns gestern widerfahren ist, ist uns allen als Mensch widerfahren und steckt uns noch in den Knochen", so der Coach weiter.

Tuchel ließ die Profis selbst entscheiden, ob sie sich im Stande fühlen, das Spiel zu bestreiten. "Ich habe das freigestellt, das gebietet der normale Menschenumgang", erklärte Tuchel.

Am Dienstag gab es einen Anschlag auf den Mannschaftsbus von Borussia Dortmund. Marc Bartra wurde dabei verletzt und musste operiert werden. Einige Akteure hätten die Vorfälle laut Tuchel "locker weggesteckt", andere habe es "sehr mitgenommen".

Der Tag danach: You'll never walk alone © getty 1/22 Ein Bombenanschlag auf den Teambus von Borussia Dortmund am Dienstagabend hält ganz Deutschland in Atem. Inzwischen wissen wir: Die BVB-Angehörigen hatten Glück im Unglück, dass es mit Marc Bartra nur einen Verletzten gab /de/sport/fussball/championsleague/1704/diashows/dortmund-tag-nach-bombenanschlaegen/bvb-monaco-polizei-ermittlungen-sicherheit-spiel.html © getty 2/22 Am Tag darauf sind die Sicherheitsvorkehrungen rund ums Trainingsgelände des Vereins in Brackel selbstverständlich stark erhöht /de/sport/fussball/championsleague/1704/diashows/dortmund-tag-nach-bombenanschlaegen/bvb-monaco-polizei-ermittlungen-sicherheit-spiel,seite=2.html © getty 3/22 Die Spieler fahren vor: Nuri Sahin mit Kapitän Marcel Schmelzer /de/sport/fussball/championsleague/1704/diashows/dortmund-tag-nach-bombenanschlaegen/bvb-monaco-polizei-ermittlungen-sicherheit-spiel,seite=3.html © getty 4/22 Torjäger Pierre-Emerick Aubameyang /de/sport/fussball/championsleague/1704/diashows/dortmund-tag-nach-bombenanschlaegen/bvb-monaco-polizei-ermittlungen-sicherheit-spiel,seite=4.html © getty 5/22 Roman Weidenfeller /de/sport/fussball/championsleague/1704/diashows/dortmund-tag-nach-bombenanschlaegen/bvb-monaco-polizei-ermittlungen-sicherheit-spiel,seite=5.html © getty 6/22 Nicht nur im Internet kann man seine Solidarität mit den BVB-Stars bekunden... Diese Mädels haben eine unmissverständliche Botschaft an ihre Idole /de/sport/fussball/championsleague/1704/diashows/dortmund-tag-nach-bombenanschlaegen/bvb-monaco-polizei-ermittlungen-sicherheit-spiel,seite=6.html © getty 7/22 Rund um das Teamhotel, vor dem sich die Angriffe auf den Bus ereigneten, ist das Gelände abgeriegelt /de/sport/fussball/championsleague/1704/diashows/dortmund-tag-nach-bombenanschlaegen/bvb-monaco-polizei-ermittlungen-sicherheit-spiel,seite=7.html © getty 8/22 Ermittler der Polizei durchkämmen die Gegend auf der Suche nach Spuren der Täter Zentimeter für Zentimeter /de/sport/fussball/championsleague/1704/diashows/dortmund-tag-nach-bombenanschlaegen/bvb-monaco-polizei-ermittlungen-sicherheit-spiel,seite=8.html © getty 9/22 Die Sprengsätze waren mit Metallstiften bestückt. Einer davon hatte sich in die Kopfstütze eines Bussitzes gebohrt. Die Sprengsätze hatten eine Sprengwirkung von mehr als 100 Metern /de/sport/fussball/championsleague/1704/diashows/dortmund-tag-nach-bombenanschlaegen/bvb-monaco-polizei-ermittlungen-sicherheit-spiel,seite=9.html © getty 10/22 Ortswechsel: die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe. In einem Statement am Mittwochnachmittag hieß es, dass man von einem terroristischen Anschlag ausgehe /de/sport/fussball/championsleague/1704/diashows/dortmund-tag-nach-bombenanschlaegen/bvb-monaco-polizei-ermittlungen-sicherheit-spiel,seite=10.html © getty 11/22 Zurück nach Dortmund: Auch vor dem Teamhotel der AS Monaco ist Sicherheit das beherrschende Thema /de/sport/fussball/championsleague/1704/diashows/dortmund-tag-nach-bombenanschlaegen/bvb-monaco-polizei-ermittlungen-sicherheit-spiel,seite=11.html © getty 12/22 Im Stadion gelten natürlich auch höchste Sicherheitsstandards. Beamte mit Spürhunden suchen Reihe für Reihe ab /de/sport/fussball/championsleague/1704/diashows/dortmund-tag-nach-bombenanschlaegen/bvb-monaco-polizei-ermittlungen-sicherheit-spiel,seite=12.html © getty 13/22 Trotz der traurigen Vorkommnisse wird das Spiel mal wieder ausverkauft sein. 65.851 Zuschauer dürfen bei internationalen Spielen in den Signal Iduna Park /de/sport/fussball/championsleague/1704/diashows/dortmund-tag-nach-bombenanschlaegen/bvb-monaco-polizei-ermittlungen-sicherheit-spiel,seite=13.html © getty 14/22 An Marc Bartra denkt natürlich nicht nur dieser junge BVB-Fan. Gute Besserung - diesen Worten kann man sich nur anschließen /de/sport/fussball/championsleague/1704/diashows/dortmund-tag-nach-bombenanschlaegen/bvb-monaco-polizei-ermittlungen-sicherheit-spiel,seite=14.html © getty 15/22 Auch die Fans wurden besonders genau unter die Lupe genommen /de/sport/fussball/championsleague/1704/diashows/dortmund-tag-nach-bombenanschlaegen/bvb-monaco-polizei-ermittlungen-sicherheit-spiel,seite=15.html © getty 16/22 Die Spieler machten sich allesamt mit einer Botschaft für Marc Bartra warm /de/sport/fussball/championsleague/1704/diashows/dortmund-tag-nach-bombenanschlaegen/bvb-monaco-polizei-ermittlungen-sicherheit-spiel,seite=16.html © getty 17/22 Roman Bürki ging gar noch eine Stufe weiter und machte sich im Trikot des Spaniers warm /de/sport/fussball/championsleague/1704/diashows/dortmund-tag-nach-bombenanschlaegen/bvb-monaco-polizei-ermittlungen-sicherheit-spiel,seite=17.html © getty 18/22 Auf der Tribüne regierte vor allem ein Wunsch: Friede und Freiheit /de/sport/fussball/championsleague/1704/diashows/dortmund-tag-nach-bombenanschlaegen/bvb-monaco-polizei-ermittlungen-sicherheit-spiel,seite=18.html © getty 19/22 Thomas Tuchel war der Schock vom Vorabend noch anzusehen /de/sport/fussball/championsleague/1704/diashows/dortmund-tag-nach-bombenanschlaegen/bvb-monaco-polizei-ermittlungen-sicherheit-spiel,seite=19.html © getty 20/22 Die Südtribüne gab von Beginn an alles, um ihre Lieblingsmannschaft in jeglicher Hinsicht zu unterstützen /de/sport/fussball/championsleague/1704/diashows/dortmund-tag-nach-bombenanschlaegen/bvb-monaco-polizei-ermittlungen-sicherheit-spiel,seite=20.html © getty 21/22 Der BVB bedankte sich auch noch einmal bei allen für das Verständnis und die Unterstützung /de/sport/fussball/championsleague/1704/diashows/dortmund-tag-nach-bombenanschlaegen/bvb-monaco-polizei-ermittlungen-sicherheit-spiel,seite=21.html © getty 22/22 Auch Marc Bartra war allgegenwärtig. Der BVB setzte ein starkes Zeichen für seinen Abwehrspieler /de/sport/fussball/championsleague/1704/diashows/dortmund-tag-nach-bombenanschlaegen/bvb-monaco-polizei-ermittlungen-sicherheit-spiel,seite=22.html

Für Demokratie und Freiheit

Ein Champions-League-Gefühl wollte sich bei Tuchel nicht einstellen: "Das fühlt sich heute erst einmal nicht an wie ein Champions-League-Feiertag. Es ist Sport und wir versuchen, uns damit auch ein Stück weit abzulenken. Mal gucken, ob uns das heute gelingt."

Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke zeigte seine Hochachtung vor der Mannschaft: "Es ist immer noch ein wahnsinniger Druck auf der Mannschaft. Wir haben heute Morgen das ganze Für und Wider diskutiert. Im Endeffekt bin ich der Mannschaft unheimlich dankbar, dass sie sich zur Verfügung gestellt hat."

Gleichzeitig wieß Watzke auch auf die besondere Bedeutung des Spiels hin: "Es geht heute nicht nur darum, ein Fußballspiel zu absolvieren. Heute stehen die Demokratie und unsere freiheitliche Grundordnung auf dem Prüfstand. Die müssen wir stärken. Da leistet die Mannschaft heute einen weltweit beachteten Beitrag. Das ist das Allerwichtigste."

