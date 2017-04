Ronaldo-Doppelpack bricht Bayern-Heimserie

Mittwoch, 12.04.2017

Vor 70.000 Zuschauern in der ausverkauften Allianz Arena gingen die Bayern durch ein Kopfballtor von Arturo Vidal in Führung (25.). Für Real Madrid war es das 250. Gegentor in der Champions League. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte schoss Vidal einen Handelfmeter über das Tor.

Nach dem Seitenwechsel gelang Cristiano Ronaldo der schnelle Ausgleich (47.). Der Portugiese beendete seine 659 Minuten andauernde Torflaute in der Champions League. Mit seinem 100. Europapokaltreffer besorgte Ronaldo auch den Siegtreffer für die Königlichen.

Die Heimserie des FC Bayern ist damit gerissen, die Münchner hatten zuvor 16 CL-Spiele in der Arena gewonnen. Real Madrid ist dagegen seit 13 Spielen in der Königsklasse ungeschlagen. Für Madrid war überhaupt erst der zweite Sieg in München (9 Niederlagen, 1 Remis) nach dem 4:0 2014.

Das Rückspiel findet am Dienstag, 17. April im Madrider Estadio Santiago Bernabeu statt.

Der Spielfilm:

Vor dem Anpfiff: Für Lewandowski (Schulterverletzung) hat es nicht gereicht, er steht nicht im Kader. Dafür beginnt Müller im Sturm. Hummels fehlt ebenfalls verletzt (Sprunggelenk). Kapitän Lahm bestreitet sein 104. CL-Spiel für Bayern, damit ist er alleiniger Rekordhalter vor Oliver Kahn (103).

Madrid muss auf seine beiden Innenverteidiger Varane und Pepe verzichten. Nacho spielt an der Seite von Kapitän Ramos.

18.: Nach einer Ecke fährt Real die zweite Welle. Kroos mit der Flanke aus dem rechten Halbfeld. Benzema setzt sicham zweiten Pfosten gegen Alaba durch, seinen Kopfballaufsetzer lenkt Neuer an die Unterkannte der Latte, beim Landen begrägt der Torhüter den Ball unter sich.

25.,1:0, Vidal: Thiago mit der Ecke von rechts. Nacho kann Vidal nicht halten, der den Ball aus sieben Metern per Kopf über die Hände von Navas unters Tordach wuchtet. 3. CL-Saisontor!

40.: Ballgewinn Vidal im Mittelfeld gegen Casemiro. Über rechts geht's Richtung Tor. Robben lässt Kroos aussteigen und bringt die Flanke mit rechts auf den zweiten Pfosten zum mitgelaufenen Vidal. Dessen Kopfball geht knapp am linken Winkel vorbei.

45.: Ribery vernascht die Real-Abwehr mehrfach am Strafraum und schließt dann ab. Carvajal geht mit der Schulter dazwischen und Rizzoli pfeift Elfmeter. Vidal tritt nach langen Diskussionen an und jagt das Ding halblinks über die Latte.

47., 1:1, Ronaldo: Casemiro mit dem öffnenden Pass aus dem Zentrum auf rechts zu Carvajal. Der flankt halbhoch zur Mitte, wo sich Ronaldo im richtigen Moment löst und aus zehn Metern per Direktabnahme ins linke Eck trifft.

56.: Wieder kombiniert sich Real über rechts nach vorne. Diesmal Modric mit der scharfen Flanke an den Fünfer, wo Bale völlig frei zum Kopfball kommt. Neuer lenkt den Ball mit einem Wahnsinnsreflex über die Latte.

61., Gelb-Rot Martinez (Bayern): Der Spanier mit dem zweiten taktischen Foul binnen weniger Minuten an Ronaldo. Klarer Platzverweis.

73.: Bayern mit dem Ballverlust auf dem Weg nach vorne und bei Real geht's schnell. Benzema kommt aus acht Metern von halbrechts zum Abschluss. Neuer wehrt mit dem Fuß ab.

75.: Real spielt Ronaldo am am Elfmeterpunkt frei, der legt sich den Ball zurecht und zieht scharf ab, Neuers Hand zuckt nach rechts raus und wehrt den Schuss ab.

77., 1:2, Ronaldo: Asensio spielt den Ball von halblinks über Boateng in den Strafraum, wo Ronaldo Bernat entwischt und den Ball aus fünf Metern durch die Beine von Neuer ins Tor drückt.

90.+2: Haarscharf! Freistoß Kroos, Ramos köpft die Kugel ins Tor. Doch der Spanier stand im Moment der Hereingabe im Abseits, ehe er einige Schritte zurückmachte. Richtige Entscheidung.

Fazit: Bayern vergab die große Chance zum 2:0 und wurde von Real in der zweiten Hälfte für die Fehler hart bestraft. Am Ende hätten die Königlichen noch deutlich höher gewinnen können.

Der Star des Spiels: Cristiano Ronaldo. In der ersten Halbzeit nicht wirklich im Spiel und mit ungewohnten technischen Nachlässigkeiten. Drehte die Partie nach dem Seitenwechsel aber mit seinem Doppelpack.

Der Flop des Spiels: Thomas Müller. Hatte mir in dieser Saison ungewohnten Rolle als Stürmer große Probleme. Konnte sich als Anspielstation mit dem Rücken zum Tor kaum durchsetzen, fand keine Räume für seine Läufe und strahlte keine Gefahr aus.

Der Schiedsrichter: Nicola Rizzoli. Überragende Spielführung und mit sehr guter Körpersprache. Ließ sich von den leichten Fallern in der Anfangsphase nicht beeindrucken und zog seine Linie durch. Lag beim Handelfmeter aber falsch, Carvajal war nicht mit dem Arm am Ball. Gelb-Rot für Martinez war korrekt.

Das fiel auf:

Bayern musste nach fünf starken Anfangsminuten Real die Spielkontrolle überlassen, die Madrilenen mit mehr Ballbesitz und mehr Sicherheit im Passspiel. Bayern gab die Bälle zu schnell her und verteidigte sehr nah am eigenen Tor. Mit Benzemas Lattenkopfball mussten sie die erste brenzlige Situation überstehen.

Real verteidigte Bayern in einer Art 4-4-2, weil Ronaldo auf links nur halbherzig mit nach hinten arbeitete. Kroos musste so oft auf links durchschieben und Marcelo unterstützen. Was die Madrilenen gut machten: Sie stellten die Passwege auf Alonso und Thiago zu, so dass Bayerns Spielaufbau blockiert war. Erst mit dem Führungstreffer kamen Bayerns Strippenzieher besser ins Spiel.

Standards waren ein großes Thema im Vorfeld. Vor allem wegen Sergio Ramos auf Seiten Madrids. Dann setzten die Bayern den ersten Wirkungstreffer. Vidals Kopfballtor war bereits das 6. CL-Tor in dieser Saison per Kopf - Höchstwert. Schon in den letzten beiden CL-Spielzeiten hatte Bayern jeweils den Höchstwert an Kopfballtoren vorzuweisen (je 7).

Bayern kam nach dem verschossenen Elfmeter nicht so konzentriert und konsequent aus der Kabine. Die Münchner leisteten sich zu viele gefährliche Ballverluste und gaben Madrid damit gute Kontermöglichkeiten. Real dagegen wieder deutlich sicherer als in der Schlussphase des ersten Durchgangs. Nach dem Ausgleich und dem Platzverweis hatten die Königlichen den Daumen auf der Partie.

Ancelotti reagierte auf den Platzverweis mit der Hereinnahme von Bernat für Alonso. Alaba rückte ins Zentrum, Bernat verteidigte links und Thiago rückte ins defensive Mittelfeld. Die Münchner bekamen in Unterzahl aber keine Ordnung in ihr Defensivspiel und schwammen sofort, am Ende ließen die Bayern 23 Torschüsse zu (12 aufs Tor, so viele wie noch nie). Nur Neuer verhinderte eine höhere Niederlage.

