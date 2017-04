"Wir wurden zu keiner Zeit gefragt"

Mittwoch, 12.04.2017

Thomas Tuchel über...

...die Spielansetzung: "Wir waren in die Entscheidung überhaupt nicht eingebunden. Das hat die UEFA in der Schweiz entschieden. Das ist kein gutes Gefühl, es war ein Gefühl der Ohnmacht. Die Termine werden vorgegeben und wir haben zu funktionieren. Wir hatten das Gefühl, dass wir behandelt werden, als wäre eine Bierdose an unseren Bus geflogen. Wir wurden per SMS informiert, dass die Entscheidung in der Schweiz getroffen wird. Wir hätten uns mehr Zeit gewünscht, um das zu verarbeiten. Wir haben die Zeit leider nicht bekommen. Es geht auch um unseren Traum. Um unseren Traum, ins Halbfinale zu kommen. Die Spieler konnten sich nicht so fokussieren, wie sie es sich gewünscht hätten."

...den Anschlag: "Der Anschlag galt uns als Menschen. Jeder Spieler hat das Recht, auf seine Art damit umzugehen. Wir haben es den Spielern freigestellt zu spielen, allerdings haben wir gemerkt, dass uns das Training gut getan hat."

Der Tag danach: You'll never walk alone Ein Bombenanschlag auf den Teambus von Borussia Dortmund am Dienstagabend hält ganz Deutschland in Atem. Inzwischen wissen wir: Die BVB-Angehörigen hatten Glück im Unglück, dass es mit Marc Bartra nur einen Verletzten gab Am Tag darauf sind die Sicherheitsvorkehrungen rund ums Trainingsgelände des Vereins in Brackel selbstverständlich stark erhöht Die Spieler fahren vor: Nuri Sahin mit Kapitän Marcel Schmelzer Torjäger Pierre-Emerick Aubameyang Roman Weidenfeller Nicht nur im Internet kann man seine Solidarität mit den BVB-Stars bekunden... Diese Mädels haben eine unmissverständliche Botschaft an ihre Idole Rund um das Teamhotel, vor dem sich die Angriffe auf den Bus ereigneten, ist das Gelände abgeriegelt Ermittler der Polizei durchkämmen die Gegend auf der Suche nach Spuren der Täter Zentimeter für Zentimeter Die Sprengsätze waren mit Metallstiften bestückt. Einer davon hatte sich in die Kopfstütze eines Bussitzes gebohrt. Die Sprengsätze hatten eine Sprengwirkung von mehr als 100 Metern Ortswechsel: die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe. In einem Statement am Mittwochnachmittag hieß es, dass man von einem terroristischen Anschlag ausgehe Zurück nach Dortmund: Auch vor dem Teamhotel der AS Monaco ist Sicherheit das beherrschende Thema Im Stadion gelten natürlich auch höchste Sicherheitsstandards. Beamte mit Spürhunden suchen Reihe für Reihe ab Trotz der traurigen Vorkommnisse wird das Spiel mal wieder ausverkauft sein. 65.851 Zuschauer dürfen bei internationalen Spielen in den Signal Iduna Park An Marc Bartra denkt natürlich nicht nur dieser junge BVB-Fan. Gute Besserung - diesen Worten kann man sich nur anschließen Auch die Fans wurden besonders genau unter die Lupe genommen Die Spieler machten sich allesamt mit einer Botschaft für Marc Bartra warm Roman Bürki ging gar noch eine Stufe weiter und machte sich im Trikot des Spaniers warm Auf der Tribüne regierte vor allem ein Wunsch: Friede und Freiheit Thomas Tuchel war der Schock vom Vorabend noch anzusehen Die Südtribüne gab von Beginn an alles, um ihre Lieblingsmannschaft in jeglicher Hinsicht zu unterstützen Der BVB bedankte sich auch noch einmal bei allen für das Verständnis und die Unterstützung Auch Marc Bartra war allgegenwärtig. Der BVB setzte ein starkes Zeichen für seinen Abwehrspieler Die Fans ließen sich auch nicht lumpen und haben in rekordverdächtiger Zeit ein Banner für den Spanier gebastelt Das Spiel ging zwar verloren, die Dortmund durften sich durch aber dennoch als klare Sieger fühlen

...die persönliche Verarbeitung: "Mir persönlich ist es nicht so nahe gegangen, ich weiß nicht wieso. Wir gestehen jedem Spieler zu, seinen eigenen Umgang damit zu finden. Es ist nicht damit getan, dass wir heute ein Spiel gespielt haben. Ich habe keine Ahnung, was bis zum Rückspiel passiert. Jeder einzelne Spieler muss mit diesem Erlebnis selber umgehen. Es war eine absolute Ausnahmesituation. Ich weiß nicht wie lange es dauert. Es gibt da kein Rezept."

... die Ausgangsposition: "Die Zeit wäre wichtig gewesen, um einen Umgang damit zu finden. Es schmerzt die Mannschaft unendlich, dass hier ein Viertelfinale zu Hause stattfindet und sie sich da wie reingeschoben fühlt. Wir wollten das Viertelfinale auf höchstem Niveau bestreiten. Das ist der Anspruch. Es fühlt sich ohnmächtig und nicht gut an."

...die Mannschaft und die Vorbereitung: "Die Mannschaft hatte nicht das Gefühl in der Stimmung zu sein, in der Du sein musst für so ein Spiel. Unsere Personalsituation ist absurd - wir hatten nur 15 Feldspieler im Kader. Die Mannschaft hat einen unglaublichen Charakter gezeigt. Wir haben die zweite Halbzeit gewonnen."

... das Spiel: "Das Spiel war die Ablenkung der Verarbeitung. Aber es ist unser Anspruch, uns ablenken zu lassen. Wir wurden zu keiner Zeit gefragt. Die Mannschaft hat einen unglaublichen Charakter gezeigt. Wir haben die zweite Halbzeit gewonnen."

Die Bilder vom Dienstagabend BORUSSIA DORTMUND - AS MONACO: Das Spiel wurde um 20.30 Uhr offiziell abgesagt und auf Mittwoch, 18:45 Uhr verschoben. Zuvor hatten sich in der Nähe des Mannschaftsbusses drei Explosionen ereignet. Dabei gingen Scheiben zu Bruch und Marc Bartra wurde an der Hand verletzt. Der Spanier kam ins Krankenhaus. Während die Fans im Stadion auf genauere Informationen warteten, solidarisierten sich die Monaco-Fans mit den Dortmundern Im Stadion blieb die Stimmung ruhig. Auch die Spielabsage wurde mit viel Verständnis aufgenommen Vor dem Stadion war die Polizei mit vielen Einsatzkräften vor Ort. Eine Gefahr bestand dort nach eigener Aussage nicht Hans-Joachim Watzke und Reinhard Rauball äußerten sich auf dem Rasen des Signal Iduna Parks Die Spieler des BVB verließen den Ort der Explosion Dabei wurden sie von schwer bewaffneter Polizei begleitet Der beschädigte Mannschaftsbus der Dortmunder Nach dem Spiel machten sich viele Monaco-Fans auf die Suche nach einem Schlafplatz und kamen zum Teil bei Dortmundern unter Die Mannschaft des AS Monaco trainierte im BVB-Stadion Die Spurensicherung der Polizei übernahm am Ort des Geschehens JUVENTUS TURIN - FC BARCELONA: In Turin wurde am Dienstagabend trotz allem Fußball gespielt. Der FC Barcelona war zu Gast im Juventus Stadium... ... und lag nach gerade einmal 22 Minuten mit 0:2 zurück. Paulo Dybala erzielte beide Treffer Spätestens nach dem 3:0 von Chiellini kannte der Jubel keine Grenzen mehr Bei so einer komfortablen Führung kann man vor dem Rückspiel schon mal ein paar Kunststückchen machen Bei den Barca-Superstars hingen hinterher naturgemäß die Köpfe

....den Spielverlauf: "Wir haben quasi zwei Eigentore erzielt und ein Abseitstor bekommen. Es ist nicht für uns gelaufen. Das Abseitstor ist mir ein Rätsel, wie man das auf diesem Niveau nicht erkennen kann. Was schiefgehen konnte, ist schief gelaufen. Was die Mannschaft an Charakter und Spirit gezeigt hat, war absolut großartig. Ich fand die zweite Halbzeit sehr gut. Die erste Halbzeit war nicht so gut, aber es war auch ein ganz bitterer Verlauf für uns und wir hatten den Spielverlauf nie auf unserer Seite. Im Rückspiel haben wir natürlich eine große Aufgabe. Aber es ist Halbzeit und wir liegen 2:3 zurück. Mal schauen, wir werden auf jeden Fall weiter dran glauben und alles versuchen."

...seine Möglichkeiten als Trainer: "Ich habe versucht die Mannschaft zu ermutigen, dass sie sich nicht schämen muss, hart zu spielen und sich auch zu freuen. Wir müssen den Spielern helfen, ihren inneren Konflikt zu überwinden. Es war auf jeden Fall eine schlimme Erfahrung."

...über die Ansetzung (vor dem Spiel bei Sky): "Wir fühlten uns komplett übergangen, als es hieß: Morgen seid ihr dran. Wir hätten uns gewünscht, mehr Zeit zu bekommen, das zu verarbeiten. Wir hätten uns mehr Zeit gewünscht, damit umzugehen. Letztendlich wurde in Nyon in der Schweiz entschieden, ob gleich noch oder am nächsten Tag gespielt wird, ohne dass irgendwie das Ausmaß klar war. Es ist ein etwas ohnmächtiges Gefühl. Mit der Vorgeschichte und der Anstoßzeit fühlt sich das erstmal nicht wie ein Champions-League-Feiertag an. Jeder Spieler hat das gute Recht, mit einem etwas mulmigen Gefühl zu beginnen."

