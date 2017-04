"FCB hätte Kroos nie verkaufen dürfen"

Mittwoch, 12.04.2017

"Kroos hat mit seinem Wechsel zu Real Madrid alles richtig gemacht. Er ist dort zu einem Weltstar aufgestiegen", lobte Matthäus den 27-Jährigen. Im Gegenzug kritisiert der Weltmeister von 1990 die Bayern und meint: " Kroos hätte 2014, nachdem er bei der WM glänzte, eigentlich gehalten werden müssen." Laut Matthäus bekam der deutsche Nationalspieler nicht die Wertschätzung bei den Münchnern, die er sich gewünscht hätte - auch im finanziellen Sinne.

Am Mittwochabend trifft Kroos in Viertelfinal-Hinspiel der Champions League auf seinen Ex-Klub. Mit den Königlichen gastiert er in der Allianz Arena.

Toni Kroos im Steckbrief