Griezmann-Elfer entscheidet Match

Mittwoch, 12.04.2017

Antoine Griezmann (28., Foulelfmeter) schoss die Madrilenen, die in der Runde der letzten 16 Bayer Leverkusen ausgeschaltet hatten, zum Sieg und eröffnete der Mannschaft von Trainer Diego Simeone gute Chancen auf den dritten Halbfinaleinzug in den letzten vier Jahren.

Nach dem frühzeitigen Ausscheiden von Tottenham Hotspur, von Manchester City und dem FC Arsenal ist Leicester City der letzte englische Hoffnungsträger in der Königsklasse - doch der Underdog hatte vor 51.423 Zuschauern im Estadio Vicente Calderon vom Anpfiff weg große Probleme.

Trotz der starken Bilanz von sechs Siegen aus den ersten sieben Spielen unter dem neuen Teammanager Craig Shakespeare, der Ende Februar den entlassenen Meistertrainer Claudio Ranieri beerbt hatte, spielten die Foxes um Ex-Nationalspieler Robert Huth in der Abwehrzentrale ängstlich und suchten vor allem in der ersten Hälfte vergeblich ihre Ordnung.

Atletico mit Einbahnstraßenfußball

Die Bilder vom Dienstagabend © getty 1/17 BORUSSIA DORTMUND - AS MONACO: Das Spiel wurde um 20.30 Uhr offiziell abgesagt und auf Mittwoch, 18:45 Uhr verschoben. /de/sport/fussball/championsleague/saison2016-2017/viertelfinale/beste-bilder-viertelfinale-hinspiele-bayern-dortmund-real-monaco-barca/beste-bilder-cl-hinspiele-bayern-bvb-monaco-real.html © getty 2/17 Zuvor hatten sich in der Nähe des Mannschaftsbusses drei Explosionen ereignet. Dabei gingen Scheiben zu Bruch und Marc Bartra wurde an der Hand verletzt. Der Spanier kam ins Krankenhaus. /de/sport/fussball/championsleague/saison2016-2017/viertelfinale/beste-bilder-viertelfinale-hinspiele-bayern-dortmund-real-monaco-barca/beste-bilder-cl-hinspiele-bayern-bvb-monaco-real,seite=2.html © getty 3/17 Während die Fans im Stadion auf genauere Informationen warteten, solidarisierten sich die Monaco-Fans mit den Dortmundern /de/sport/fussball/championsleague/saison2016-2017/viertelfinale/beste-bilder-viertelfinale-hinspiele-bayern-dortmund-real-monaco-barca/beste-bilder-cl-hinspiele-bayern-bvb-monaco-real,seite=3.html © getty 4/17 Im Stadion blieb die Stimmung ruhig. Auch die Spielabsage wurde mit viel Verständnis aufgenommen /de/sport/fussball/championsleague/saison2016-2017/viertelfinale/beste-bilder-viertelfinale-hinspiele-bayern-dortmund-real-monaco-barca/beste-bilder-cl-hinspiele-bayern-bvb-monaco-real,seite=4.html © getty 5/17 Vor dem Stadion war die Polizei mit vielen Einsatzkräften vor Ort. Eine Gefahr bestand dort nach eigener Aussage nicht /de/sport/fussball/championsleague/saison2016-2017/viertelfinale/beste-bilder-viertelfinale-hinspiele-bayern-dortmund-real-monaco-barca/beste-bilder-cl-hinspiele-bayern-bvb-monaco-real,seite=5.html © getty 6/17 Hans-Joachim Watzke und Reinhard Rauball äußerten sich auf dem Rasen des Signal Iduna Parks /de/sport/fussball/championsleague/saison2016-2017/viertelfinale/beste-bilder-viertelfinale-hinspiele-bayern-dortmund-real-monaco-barca/beste-bilder-cl-hinspiele-bayern-bvb-monaco-real,seite=6.html © getty 7/17 Die Spieler des BVB verließen den Ort der Explosion /de/sport/fussball/championsleague/saison2016-2017/viertelfinale/beste-bilder-viertelfinale-hinspiele-bayern-dortmund-real-monaco-barca/beste-bilder-cl-hinspiele-bayern-bvb-monaco-real,seite=7.html © getty 8/17 Dabei wurden sie von schwer bewaffneter Polizei begleitet /de/sport/fussball/championsleague/saison2016-2017/viertelfinale/beste-bilder-viertelfinale-hinspiele-bayern-dortmund-real-monaco-barca/beste-bilder-cl-hinspiele-bayern-bvb-monaco-real,seite=8.html © getty 9/17 Der beschädigte Mannschaftsbus der Dortmunder /de/sport/fussball/championsleague/saison2016-2017/viertelfinale/beste-bilder-viertelfinale-hinspiele-bayern-dortmund-real-monaco-barca/beste-bilder-cl-hinspiele-bayern-bvb-monaco-real,seite=9.html © getty 10/17 Nach dem Spiel machten sich viele Monaco-Fans auf die Suche nach einem Schlafplatz und kamen zum Teil bei Dortmundern unter /de/sport/fussball/championsleague/saison2016-2017/viertelfinale/beste-bilder-viertelfinale-hinspiele-bayern-dortmund-real-monaco-barca/beste-bilder-cl-hinspiele-bayern-bvb-monaco-real,seite=10.html © getty 11/17 Die Mannschaft des AS Monaco trainierte im BVB-Stadion /de/sport/fussball/championsleague/saison2016-2017/viertelfinale/beste-bilder-viertelfinale-hinspiele-bayern-dortmund-real-monaco-barca/beste-bilder-cl-hinspiele-bayern-bvb-monaco-real,seite=11.html © getty 12/17 Die Spurensicherung der Polizei übernahm am Ort des Geschehens /de/sport/fussball/championsleague/saison2016-2017/viertelfinale/beste-bilder-viertelfinale-hinspiele-bayern-dortmund-real-monaco-barca/beste-bilder-cl-hinspiele-bayern-bvb-monaco-real,seite=12.html © getty 13/17 JUVENTUS TURIN - FC BARCELONA: In Turin wurde am Dienstagabend trotz allem Fußball gespielt. Der FC Barcelona war zu Gast im Juventus Stadium... /de/sport/fussball/championsleague/saison2016-2017/viertelfinale/beste-bilder-viertelfinale-hinspiele-bayern-dortmund-real-monaco-barca/beste-bilder-cl-hinspiele-bayern-bvb-monaco-real,seite=13.html © getty 14/17 ... und lag nach gerade einmal 22 Minuten mit 0:2 zurück. Paulo Dybala erzielte beide Treffer /de/sport/fussball/championsleague/saison2016-2017/viertelfinale/beste-bilder-viertelfinale-hinspiele-bayern-dortmund-real-monaco-barca/beste-bilder-cl-hinspiele-bayern-bvb-monaco-real,seite=14.html © getty 15/17 Spätestens nach dem 3:0 von Chiellini kannte der Jubel keine Grenzen mehr /de/sport/fussball/championsleague/saison2016-2017/viertelfinale/beste-bilder-viertelfinale-hinspiele-bayern-dortmund-real-monaco-barca/beste-bilder-cl-hinspiele-bayern-bvb-monaco-real,seite=15.html © getty 16/17 Bei so einer komfortablen Führung kann man vor dem Rückspiel schon mal ein paar Kunststückchen machen /de/sport/fussball/championsleague/saison2016-2017/viertelfinale/beste-bilder-viertelfinale-hinspiele-bayern-dortmund-real-monaco-barca/beste-bilder-cl-hinspiele-bayern-bvb-monaco-real,seite=16.html © getty 17/17 Bei den Barca-Superstars hingen hinterher naturgemäß die Köpfe /de/sport/fussball/championsleague/saison2016-2017/viertelfinale/beste-bilder-viertelfinale-hinspiele-bayern-dortmund-real-monaco-barca/beste-bilder-cl-hinspiele-bayern-bvb-monaco-real,seite=17.html

Atletico spielte Einbahnstraßenfußball und ging fast folgerichtig nach gut einer halben Stunde in Führung. Griezmann nahm den Ball in der eigene Hälfte auf und zog mit hohem Tempo auf dem linken Flügel Richtung Tor, wo der Franzose von Marc Albrighton an der Strafraumkante mit einem Rempler gestoppt wurde.

Den fälligen Strafstoß verwandelte der EM-Torschützenkönig selbst gegen Kasper Schmeichel, der im Tor bei Leicester wie gewohnt den Vorzug gegenüber Weltmeister Ron-Robert Zieler erhielt.

In der Folge fingen sich die Gäste, ohne jedoch den Rojiblanco-Schlussmann Jan Oblak ernsthaft zu prüfen. Atlético kam gegen nun dichter gestaffelte Engländer kaum noch zu zwingenden Chancen.

Randale vor dem Spiel

Angesichts der deutlichen Spielkontrolle gingen die Madrilenen nicht mehr ins Risiko, Leicester war mit der knappen Niederlage unter dem Strich gut bedient.

Zehn Problemfans aus Leicester waren im Vorfeld des Spiels in der spanischen Hauptstadt in Gewahrsam genommen worden.

Wie die spanische Polizei berichtete, hatten die Engländer unter anderem auf dem Plaza Mayor randaliert und die öffentliche Ordnung gestört. Fünf Personen, darunter drei Polizisten seien verletzt worden.

Atletico Madrid - Leicester City: Die Statistik zum Spiel