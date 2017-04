Explosion am BVB-Bus - Spiel abgesagt

Dienstag, 11.04.2017

Am BVB-Mannschaftsbus hat es eine Explosion gegeben

"Bei Abfahrt unseres Busses hat sich ein Vorfall ereignet. Eine Person wurde dabei verletzt", ließ der BVB über Twitter verkünden. Bei dem Vorfall handelte es sich um eine Explosion, wie die Polizei mittlerweile bestätigte. "Spieler in Sicherheit. Keine Gefahr im und am Stadion", gab der BVB daraufhin vorsichtig Entwarnung.

In Abstimmung mit der Polizei NRW und der UEFA wurde beschlossen, die Partie für Dienstagabend abzusagen. Das Spiel wird am Mittwoch um 18.45 Uhr nachgeholt.

Die Erstmeldung der Polizei Dortmund im Wortlaut:

"Im Vorfeld der Champions-League Begegnung des BVB gegen den AS Monaco hat es am heutigen Abend um kurz nach 19 Uhr eine Explosion in der Nähe des BVB Mannschaftsbusses gegeben.

Bei dem Ereignisort handelt es sich um die Wittbräucker Straße / Schirrmannweg in Dortmund-Höchsten.

Nach jetzigem Kenntnisstand sind die Scheiben des Busses (ganz oder teilweise) geborsten und eine Person wurde verletzt.

Um was es sich bei der Explosion genau gehandelt hat oder wo genau etwas explodiert ist, kann derzeit noch nicht gesagt werden."