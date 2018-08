FC Bayern: Spielplan des FCB - nächste Partien, Gegner und Saisonauftakt

Der FC Bayern eröffnet am Freitag die Bundesliga-Saison 2018/19. Doch gegen wen und welche Gegner warten danach? Hier gibt es eine Übersicht über den Spielplan des FCB und alle kommenden Spiele und Partien des FC Bayern München.

Das erste Pflichtspiel hat der FC Bayern bereits absolviert. Im Pokal tat sich der FCB überraschend schwer, setzte sich aber am Ende mit 1:0 gegen Drochtersen durch. So sieht der Spielplan der Bayern zum Auftakt der Bundesliga-Saison 2018/19 aus:

FC Bayern München: Spielplan, Gegner, Partien, Paarungen

Datum Wettbewerb Gegner Austragungsort 24.08.2018 Bundesliga TSG Hoffenheim München 01.09.2018 Bundesliga VfB Stuttgart Stuttgart 15.09.2018 Bundesliga Bayer Leverkusen München 22.09.2018 Bundesliga FC Schalke 04 Gelsenkirchen 25.09.2018 Bundesliga FC Augsburg München 28.09.2018 Bundesliga Hertha BSC Berlin

Das Auftaktprogramm der Bayern hat es in sich: Mit Hoffenheim, Leverkusen und Schalke konnten sich drei der ersten vier Bayern-Gegner in der letzten Saison für den internationalen Wettbewerb qualifizieren. Das Duell mit Borussia Dortmund gibt es am 10.11.2018, wobei die Bayern die Gastmannschaft sind.

FC Bayerns Spielplan und nächste Gegner: Eröffnungsspiel gegen Hoffenheim

Die neue Saison wird mit der Partie Bayern München gegen die TSG Hoffenheim eröffnet. Damit kommt es direkt zum Auftakt zum Aufeinandertreffen zwischen dem Meister und dem Dritten der vergangenen Saison. Alle Infos zur TV-Übertragung und Livestreams im Internet gibt es hier.

Bayern eröffnet die Saison: Eröffnungsspiele

Jahr Paarung Ergebnis 2017 Bayern - Leverkusen 3:1 2016 Bayern - Bremen 6:0 2015 Bayern - Hamburg 5:0 2014 Bayern - Wolfsburg 2:1 2013 Bayern - Gladbach 3:1

Das letzte Eröffnungsspiel, in dem die Bayern nicht vertreten waren, fand 2012 statt. Damals gewann Borussia Dortmund mit 2:1 gegen Werder Bremen.

FC Bayern, Spielplan: DFB-Pokal, Bundesliga, Champions League

Die Bayern sind im DFB-Pokal, in der Bundesliga und der Champions League vertreten. Am Donnerstag, den 30. August wird die Gruppenphase der Königsklasse ausgelost. Hier gibt es alle Informationen darüber, wie ihr die Champions League verfolgen könnt.

In der Bundesliga war die abgelaufene Saison bereits früh entschieden. Die Bayern marschierten vorneweg und sicherten sich den Titel mit großem Abstand. So sieht die Tabelle der Saison 2017/18 aus: