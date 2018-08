FC Bayern München - TSG 1899 Hoffenheim: TV-Sender, Livestream, Aufstellungen, Anstoß, Datum

Am Freitag startet die Bundesligasaison 2018/19 direkt mit einem Kracher: Der FC Bayern München empfängt die TSG 1899 Hoffenheim. Hier gibt es alle Informationen zur TV-Übertragung, den Personalien und Livestreams.

In der vergangenen Saison konnte kein Team den Bayern wirklich gefährlich werden. So sicherten sich die Münchner bereits die sechste Meisterschaft in Folge.

Auch Hoffenheim spielte eine erfolgreiche Saison: Am Ende landete die TSG auf Platz 3 und sicherte sich somit die Qualifikation für die Champions League.

Wann und wo spielt FC Bayern München gegen TSG 1899 Hoffenheim?

Spiel FC Bayern München - TSG 1899 Hoffenheim Datum Freitag, 24. August 2018 Uhrzeit 20:30 Uhr

FC Bayern München gegen TSG 1899 Hoffenheim: TV-Sender & Livestream

TV-Übertragung in Deutschland Livestream in Deutschland/Österreich/Schweiz Eurosport / ZDF Eurosport Player / ZDF Livestream

Das Eröffnugnsspiel zwischen den Bayern und Hoffenheim wird nicht nur im Pay-TV übertragen. Auch der öffentlich-rechtliche Sender ZDF hat das Spiel im Angebot.

FC Bayern München gegen TSG 1899 Hoffenheim: Aufstellungen und Kader-News

Hier werden im Vorfeld der Partie die voraussichtlichen Aufstellungen sowie die aktuellsten Team-News thematisiert.

Vorschau aufs Spiel FC Bayern München gegen TSG 1899 Hoffenheim