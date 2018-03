CL 2018/19: Wann beginnen Gruppenphase und K.o.-Runde? Auslosung, Termine, Spielplan

World Championship Boxing Sa 31.03. Joshua vs. Parker: Wer ist der weltbeste Schwergewichtler? Ligue 1 Live Bordeaux -

Angers Ligue 1 Live Dijon -

Amiens Ligue 1 Live Lille -

Montpellier Ligue 1 Live Nantes -

Troyes Ligue 1 Live Rennes -

St. Etienne Premier League Live Huddersfield -

Swansea (Delayed) Primera División Live Malaga -

FC Barcelona Serie A Live Hellas Verona -

Chievo Verona Premier League Everton -

Brighton (Delayed) Premier League West Bromwich -

Leicester (Delayed) Premier League West Ham -

Burnley (Delayed) Premier League Newcastle -

Southampton (Delayed) Superliga Boca Juniors -

Tigre Premier League Rostow -

Zenit Primera División Espanyol -

Real Sociedad Serie A Florenz -

Benevento Premiership Rangers -

Celtic Eredivisie Ajax -

Heerenveen First Division A Anderlecht -

Antwerpen Premier League Arsenal -

Watford Ligue 1 Guingamp -

Nizza Serie A Bologna -

Atalanta Serie A Cagliari -

Lazio Serie A Crotone -

Sampdoria Serie A Sassuolo -

SPAL Serie A Juventus -

Udinese Indian Super League Bengaluru -

Pune Championship Nottingham -

Derby County Primera División Atletico Madrid -

Celta Vigo Eredivisie Feyenoord -

Alkmaar Ligue 1 Lyon -

Caen Premier League Bournemouth -

Tottenham Serie A CFC Genua -

AC Mailand Superliga Horsens -

Bröndby Super Liga Roter Stern -

Napredak Primera División Las Palmas -

Villarreal Primera División Bilbao -

Leganes Serie A Inter Mailand -

Neapel Ligue 1 Toulouse -

Marseille Primeira Liga Pacos Ferreira -

FC Porto Premier League Stoke -

Man City Primera División Alaves -

Real Betis Indian Super League Chennai -

Goa Championship Brentford -

Cardiff Ligue 1 PSG -

Angers Serie A Juventus -

Atalanta Copa Libertadores Independiente -

Millonarios Ligue 1 Monaco -

Lille Primera División Levante -

Eibar A-League FC Sydney -

Brisbane Primera División Deportivo -

Las Palmas Championship Fulham -

QPR Championship Wolverhampton -

Burton Albion Primera División Valencia -

Alaves Ligue 1 Bordeaux -

Rennes Serie A Udinese -

Sassuolo Premier League Liverpool -

Watford Primera División Real Sociedad -

Getafe Championship Bolton -

Aston Villa Primeira Liga Feirense -

Benfica Eredivisie PSV -

Venlo Ligue 1 Amiens -

Troyes Ligue 1 Angers -

Caen Ligue 1 Montpellier -

Dijon Ligue 1 Toulouse -

Straßburg Premier League Huddersfield -

Crystal Palace (Delayed) Primera División Real Betis -

Espanyol Serie A SPAL -

Juventus Primeira Liga FC Porto -

Boavista Premier League Bournemouth -

West Brom (Delayed) Premier League Stoke -

Everton (Delayed) J1 League Vissel Kobe -

Cerezo Osaka Primera División Leganes -

Sevilla Serie A Sampdoria -

Inter Mailand CSL Tianjin Teda -

Tianjin Quanjian Ligue 1 Nizza -

PSG Championship Derby County -

Cardiff Eredivisie Sparta -

Ajax 1. HNL Osijek -

Hajduk Split Ligue 1 Metz -

Nantes Serie A Hellas Verona -

Atalanta Serie A Benevento -

Cagliari Serie A AC Mailand -

Chievo Verona Serie A FC Turin -

Florenz Serie A Crotone -

AS Rom Premiership Motherwell -

Celtic Primera División FC Barcelona -

Bilbao Super Liga Partizan -

Radnik Ligue 1 St. Etienne -

Guingamp Primera División Villarreal -

Atletico Madrid Primera División Celta Vigo -

Malaga Primera División Real Madrid -

Girona Serie A Lazio -

Bologna Serie A Neapel -

Genua Ligue 1 Marseille -

Lyon Primera División Univ Catolica -

Espanola UEFA U19 Championship Deutschland -

Schottland Friendlies Argentinien -

Italien

In der Saison 2018/19 geht der wichtigste europäische Wettbewerb für Vereine in seine 27. Spielzeit. SPOX gibt euch alle wichtigen Infos, wann die Spiele der Gruppenphase und die K.o.-Runde in der kommenden Champions-League-Saison stattfinden.

Die Auslosungstermine der Champions-League-Saison 2018/19

Die Auslosung der Champions-League-Begegnungen findet in Nyon in der Schweiz statt. An der Gruppenphase nehmen insgesamt 32 Mannschaften teil.

Auslosung Datum Gruppenphase 30.08.2018 Achtelfinale 17.12.2018 Viertelfinale 15.03.2019 Halbfinale 19.04.2019

Champions League 2018/19: Der Spielplan im Überblick

Die Qualifikation zur Champions League ist für die Saison 2018/19 überarbeitet worden. Auch die Anstoßzeiten sind neu: Der bisherige Spielbeginn um 20.45 Uhr wird abgesetzt und durch die neuen Zeiten 18.55 Uhr und 21 Uhr ersetzt.

Runde Anzahl Teilnehmer Gruppenphase - 1. Spieltag 18./19. September 2018 Gruppenphase - 2. Spieltag 2./3. Oktober 2018 Gruppenphase - 3.Spieltag 23./24. Oktober 2018 Gruppenphase - 4. Spieltag 06./07. November 2018 Gruppenphase - 5. Spieltag 27./28. November 2018 Gruppenphase - 6. Spieltag 11./12. Dezember 2018 Achtelfinale - Hinspiele 12./13./19./20. Februar 2019 Achtelfinale - Rückspiele 5./6./12./13. März 2019 Viertelfinale - Hinspiele 9./10 April 2019 Viertelfinale - Rückspiele 16./17. April 2019 Halbfinale - Hinspiele 30. April und 1. Mai 2019 Halbfinale - Rückspiele 7./8. Mai 2019 Finale 1. Juni 2019

Finale der Champions League in Madrid

Das Finale der Champions-League-Saison 2018/19 findet im Wanda Metropolitano in Madrid statt. Das Stadion ist die Heimat von Atletico Madrid und hat ein Fassungsvermögen von 67.703 Plätzen. Alle Infos zum Champions-League-Endspiel 2019 findet ihr hier.

Wo fanden die Endspiele der vergangenen Jahre statt?

Das bislang letzte Endspiel der Champions League auf spanischem Boden fand in der Saison 2009/10 zwischen Inter Mailand und dem FC Bayern statt. Austragungsstätte war dabei das Estadio Santiago Bernabeu, in dem Atleticos Lokalrivale Real Madrid seine Heimspiele bestreitet. Das sind die Austragungsorte der vergangenen zehn Jahre:

Saison Stadion Stadt Sieger Finalist Ergebnis 2008/09 Olympiastadion Rom FC Barcelona Manchester United 2:0 2009/10 Estadio Santiago Bernabeu Madrid Inter Mailand FC Bayern München 2:0 2010/11 Wembley-Stadion London FC Barcelona Manchester United 3:1 2011/12 Fußball-Arena München München FC Chelsea FC Bayern München 4:3 n.E. 2012/13 Wembley-Stadion London FC Bayern München Borussia Dortmund 2:1 2013/14 Estadio da Luz Lissabon Real Madrid Atletico Madrid 4:1 n.V. 2014/15 Olympiastadion Berlin FC Barcelona Juventus Turin 3:1 2015/16 Giuseppe-Meazza-Stadion Mailand Real Madrid Atletico Madrid 5:3 n.E. 2016/17 Millennium Stadium Cardiff Real Madrid Juventus Turin 4:1 2017/18 NSK Olimpiyskyi Kiew ? ? ? 2018/19 Wanda Metropolitano Madrid ? ? ?

Champions League künftig live auf DAZN verfolgen

Ab der Saison 2018/2019 wird die Champions League nicht mehr im Free-TV übertragen - das ZDF zeigt keine Partien der Königsklasse mehr. Dafür teilen sich Sky und DAZN die Rechte der Champions League künftig.