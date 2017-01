Medien: Bayern erkundigte sich nach Lemar

Montag, 02.01.2017

Rund drei Tore pro Spiel gelingen dem AS Monaco derzeit. Die Monegassen setzen in der Ligue 1 auf ein sehr junges Team und haben damit Erfolg. Doch die jungen Kicker wecken Begehrlichkeiten, so soll unter anderem der FC Bayern interessiert sein.

Die L'Equipe berichtet, dass Thomas Lemar auf dem Zettel des deutschen Rekordmeisters stehen soll. Der 21-jährige Flügelspieler hat in der Hinrunde bereits 26 Einsätze absolviert und ist aus der ersten Elf Monacos nicht wegzudenken.

Im November debütierte er für die französische Nationalmannschaft. Schon lange zuvor soll der FCB nachgehakt haben. Vor rund einem Jahr erkundigten sich die Münchner wohl telefonisch beim Klub nach dem noch bis 2020 unter Vertrag stehendem Linksfuß.

