Klopp: "In Götze schlummert Weltklasse"

Samstag, 31.12.2016

"Mario hat sich oft in ungünstigen Momenten verletzt und ist insgesamt noch nicht so richtig in den Rhythmus gekommen", sagte Klopp der Bild am Sonntag. "Aber in Mario Götze schlummert nach wie vor dieser Weltklasse-Fußballer. Das kann man nicht verlernen, das ist wie Fahrradfahren."

Götze hat nach seiner Rückkehr vom FC Bayern zum BVB die von Klopp angesprochene Qualität nur in Ansätzen gezeigt. Dem Dortmunder Spiel konnte er noch auf keiner Position seinen Stempel aufdrücken.

Für Klopp ist dieser Schritt aber nur eine Frage der Zeit. "Die nächste Herausforderung für Mario wird sein, wieder Konstanz hineinzubekommen", sagte der Trainer des FC Liverpool. "Ich bin sicher: Das schafft er, da muss sich keiner Sorgen machen."

Unter dem Trainer Klopp stieg Götze 2010 zum Bundesligaspieler auf und machte sich mit fantastischen Leistungen zu einem der begehrtesten Jungstars im Weltfußball. Mit nun 24 Jahren ist die Karriere des Mittelfeldspielers aber ins Stocken geraten.

Mario Götze im Steckbrief