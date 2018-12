Stimmen zum 16. Spieltag: Reus - "Die Gier hat heute gefehlt"

Der BVB hadert mit der ersten Niederlage dieser Bundesligasaison. In Wolfsburg freut man sich über eine geschlossene Mannschaftsleistung. Selbst Nürnberg gratuliert zur Gladbacher Monsterserie - die Stimmen und Reaktionen zum 16. Spieltag.

Friedhelm Funkel (Trainer Düsseldorf): "Was meine Mannschaft heute auf den Platz gebracht hat, war großartig. Dass wir gegen Dortmund gewonnen haben, ist nicht normal. Das war eindrucksvoll, was wir gezeigt haben."

Lucien Favre (Trainer Dortmund): "Wir wussten, dass Fortuna bei Kontern sehr gefährlich ist. Das hatten wir angesprochen. Aber Fortuna hat das beim 1:0 gut gemacht. In der zweiten Halbzeit haben wir viel besser gespielt, aber Fortuna macht das 2:0. Wir müssen die Niederlage akzeptieren."

Marco Reus (BVB): "Die Gier hat heute gefehlt. Wir wussten, dass Düsseldorf über Konter kommen würde. Dann machen wir einen dummen Fehler im Spielaufbau und laufen anschließend natürlich gegen eine Wand. Dann kassierst du einen Sonntagsschuss und läufst komplett hinterher. Wir müssen daraus lernen, dass die Gegner es uns in letzter Zeit schwer machen. Aber die Niederlage ist verdient. Wir müssen zielstrebiger werden, auf die Chance warten und sie dann auch machen. Wenn du 0:2 zurückliegst, wird es einfach schwer. Da kannst du noch so viele Eins-gegen-Eins-Spieler auf dem Platz haben, wenn die immer gedoppelt oder getrippelt werden."

Roman Bürki (BVB): "Die Niederlage tut weh, ist aber glaube ich auch verdient. Fortuna war in den Zweikämpfen aggressiver, wir hatten aus dem Spiel heraus viel zu wenige Torschüsse. Gegen Mönchengladbach gilt es jetzt am Freitag zu zeigen, dass wir die drei Punkte unbedingt zu Hause behalten wollen."

Bruno Labbadia (Trainer Wolfsburg): "Es ist ein schönes Gefühl. Wir wollten uns unbedingt mit einem Heimsieg in die Winterpause verabschieden. Wir wollten Stuttgart nie ins Spiel kommen lassen, und das haben wir gut gemacht. Es war eine sehr, sehr geschlossene Mannschaftsleistung."

Markus Weinzierl (Trainer Stuttgart): "Es war klar abgesprochen, wir wussten um die Kopfballstärke des Gegners. Beim zweiten Tor helfen wir mit, und dann liegst du mit 0:2 zurück."

Pal Dardai (Trainer Hertha): "Wir müssen das Ergebnis akzeptieren. Wir haben in der ersten Halbzeit wieder zu viel verschenkt. Es ist fast typisch, dass wir hier aktuell in Rückstand geraten. Das 0:1 war ein unnötig nach einer Standard. Aber die Mannschaft hat gut reagiert. Dennoch gehen wir nur mit einem 2:2 in die Pause. Auch in der zweiten Hälfte war es ein körperbetontes Spiel, beide Teams haben gefightet und am Ende den Punkt verdient gehabt. Jetzt müssen wir für das schwierige Spiel in Leverkusen regenerieren."

Manuel Baum (Trainer Augsburg): "Von uns war es kein so gutes Spiel. Wir haben zwar gut gegen den Ball verteidigt, aber das Spiel mit Ball hat zu wünschen übrig gelassen. Nach der Führung war es bitter, dass wir innerhalb von drei Minuten in Rückstand geraten sind. Die Reaktion der Mannschaft ist aber mit dem 2:2 gelungen. In der zweiten Halbzeit waren wir mehr mit Verteidigen beschäftigt, obwohl wir nach vorne spielen wollten. Der Punkt geht aus unserer Sicht aber in Ordnung."

Ondrej Duda (Hertha): "Wir hatten Pech, dass wir nicht das dritte Tor geschossen haben. Das hätten wir uns verdient. Das Spiel war nicht so einfach, weil der Platz schwierig war. Ich hoffe, dass wir nun aus Leverkusen Punkte entführen. Ich habe mich gefreut, wieder von Anfang an zu spielen und dem Team helfen zu können. Wenn wir gewonnen hätten, wäre jeder glücklich gewesen. Natürlich ist ein Punkt nicht schlecht, aber es war unser letztes Heimspiel und wir wollten die drei Punkte für die Fans holen."

Borussia Mönchengladbach - 1. FC Nürnberg 2:0

Dieter Hecking (Trainer Gladbach): "Ich denke, dass jeder heute einen Sieg erwartet hat. Wir haben nicht viel zugelassen, bis auf den Anfang. Nürnberg hat es nicht schlecht gemacht. In der zweiten Halbzeit war uns klar, dass wir das Tor machen müssen. Das ist natürlich gut, wenn das gleich gelingt. Wir wollten den Sieg unbedingt. Jetzt gilt es, sich auf Freitag vorzubereiten."

Michael Köllner (Trainer Nürnberg): "Gratulation zu der Monsterserie. Das ist eine Riesenleistung. Wir haben ein richtig gutes Spiel gemacht und hätten gleich zu Beginn in Führung gehen müssen. Wir haben dann alles in die Waagschale geworfen. Der Elfmeter war für mich unberechtigt. Entscheidend war aber die Szene vor dem 0:1, wo wir die Chance zu einem Konter hatten. Das war insgesamt dennoch richtig stark."