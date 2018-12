SC Freiburg - Hannover 96 1:1: Wieder kein Sieg! H96 bleibt im Krisenmodus

Die Drohung hat kaum etwas bewirkt, der Weihnachtsurlaub wackelt weiter: Hannover 96 hat auch beim SC Freiburg den dringend benötigten Befreiungsschlag verpasst und im Tabellenkeller erneut Boden auf die Konkurrenten verloren. Die Niedersachsen kamen am 16. Spieltag der Fußball-Bundesliga nur zu einem 1:1 (1:1), womit sie zwar den letzten Platz verließen. Kurz vor Weihnachten ist an besinnliche Tage aber nicht zu denken.

Luca Waldschmidt (3.) schoss die Freiburger mit einem verwandelten Handelfmeter früh in Führung, die Hannovers Abwehrspieler Felipe (14.) noch in der Anfangsphase ausglich. Da Hannovers Angreifer Hendrik Weydandt (46.) zudem nur die Latte traf, wartet 96 seit 21 Auswärtsspielen auf einen Sieg.

Trainer Andre Breitenreiter hatte nach dem Offenbarungseid gegen Rekordmeister Bayern München (0:4) die Zügel angezogen und ungemütliche Maßnahmen angekündigt. Es werde keinen Weihnachtsurlaub geben, sollten bis zum Ende der Rückrunde nicht mindestens drei Punkte geholt werden, sagte Hannovers Coach. Nun ist also das Heimspiel gegen Fortuna Düsseldorf am Samstag (ab 15.30 Uhr im LIVETICKER) die letzte Möglichkeit, um sich etwas Entspannung zu erspielen.

Schlimmer Beginn für Hannover - Anton schenkt SCF Handelfmeter

Der Start in die so wichtige Partie ging gründlich daneben, Schuld daran trug Waldemar Anton mit seinem dämlichen Handspiel nach nur 99 Sekunden. Die Aktion ihres Kapitäns verunsicherte die Norddeutschen aber keineswegs, sie besaßen in der Folge mehr Spielanteile und gingen vor 23.500 Zuschauern nach dem leistungsgerechten Ausgleich weiter zielgerichtet zu Werke.

Den Gästen, die neben Noah Sarenren Bazee, Ihlas Bebou und Takuma Asano kurzfristig auch noch auf ihren Angreifer Niclas Füllkrug verzichten mussten, fehlten dabei zwar die zwingenden Torabschlüsse. Dafür nahmen sie mit ihrem geordneten Stellungsspiel den Freiburgern gleichzeitig aber auch den Wind aus den Segeln.

Weydandt scheitert per Kopf - Wood vergibt Siegchance

Nach der ereignisarmen Phase, in der sich beide Mannschaften neutralisierten und rein gar nichts auf Torchancen hindeutete, sahen die Zuschauer vor der Halbzeitpause doch noch zwei gute Gelegenheiten. Der Freiburger Janik Haberer (36.) scheiterte aber ebenso wie der agile Weydandt (37.) aus kurzer Distanz.

Weydandt war es auch, der 45 Sekunden nach Wiederanpfiff mit seinem Kopfball für den perfekten Start in die zweite Halbzeit hätte sorgen können. Die vergebene Möglichkeit war dennoch der Startschuss für eine schwungvollere Phase mit vielversprechenden Abschlüssen auf beiden Seiten.

Nach etwa einer Stunde erhöhten die Gäste nochmals die Schlagzahl, was zunächst in einer Großchance für Bobby Wood (60.) resultierte. Die Drangphase war allerdings schnell wieder vorüber.

SC Freiburg gegen Hannover 96 - die Stimmen zum Spiel

Christian Streich (Trainer SC Freiburg): "Es war für uns taktisch schwierig gegen Hannover. Wir haben nicht gut Fußball gespielt, aber es ging heute auch darum, dass man umschaltet und das Spiel wenigstens nicht verliert."

Andre Breitenreiter (Trainer Hannover 96): "Wir haben uns viel vorgenommen. Nach dem Start fragt man sich: 'Ohje geht das schon wieder los?'. Die Mannschaft hat im Gesamten die richtige Reaktion gezeigt."