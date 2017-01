Chicharito: "Glücklich in der Bundesliga"

Sonntag, 08.01.2017

"Warum ich in der Bundesliga bleiben möchte? Weil ich mich wohl fühle und glücklich bin", erklärte der Mexikaner gegenüber Bundesliga.de. Die deutsche Liga habe ihn auch persönlich nach vorne gebracht: "In der Bundesliga zu spielen, ist eine schöne Erfahrung. Ich habe viel gelernt - als Fußballer und als Mensch", ergänzte der Stürmer, der diese Saison bislang erst fünfmal traf.

Dass von Chicharito im Verein mehr erwartet wird, machte Rudi Völler kürzlich gegenüber der Bild deutlich: "Wir brauchen einen guten und funktionierenden Chicharito. Es muss von ihm jetzt mehr kommen", so der Leverkusener Sportchef.

Nahe der mexikanischen Heimat im Trainingslager in den USA macht Chicharito bisher einen guten Eindruck. Die erste Bewährungsprobe gibt es am Sonntagabend in Tampa gegen Estudiantes de la Plata (20 Uhr live auf DAZN).

