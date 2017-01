Letztes Trainingslager? "Stand jetzt nicht"

Sonntag, 08.01.2017

Über das Trainingslager in Katar sagte er in der Bild: "Stand jetzt ist das mein vorletztes Trainingslager im Winter. Ich habe einen Vertrag bis 2018."

Sportlich hat Lahm klar im Blick, was bei Bayern in der Rückrunde optimiert werden muss: "Wir müssen noch besser die Balance zwischen Angriff und Abwehr finden. In vielen Spielen hat das schon sehr gut funktioniert. Aber es war auch manchmal nicht perfekt in dieser Hinrunde."

Dem Trainingslager im Emirat Katar blickte er nach den Feiertagen mit gemischten Gefühlen entgegen: "Einerseits ist man etwas wehmütig, weil der Urlaub vorbei ist. Andererseits freue ich mich auf meine Mitspieler", so Lahm.

