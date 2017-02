"Alex" Peya schlägt Ex-Doppelpartner

Dienstag, 07.02.2017

Mit Auftaktniederlagen in Doha und bei den Australian Open in Melbourne sowie dazwischen einem Halbfinale in Sydney hatte die Partnerschaft des Alexander Peya und Mate Pavic in der neuen Saison nicht gerade nach Wunsch begonnen. Doch bei den Garanti Koza Sofia Open ist den beiden in dieser Woche wieder ein Erfolgserlebnis vergönnt gewesen, der Wiener und der kroatische Linkshänder haben am Dienstagabend nach MEZ ihr Auftaktmatch gewonnen. Die zweitgesetzte Kombination besiegte in der ersten Runde des ATP-World-Tour-250-Hartplatz-Hallenturniers in der bulgarischen Hauptstadt Sofia den Niederländer Robin Haase und Peyas Ex-Doppelpartner Philipp Petzschner mit 7:6 (8), 6:3. Im Einzel ist, aus österreichischer Sicht der Dinge, nur Dominic Thiem am Start, der topgesetzte Niederösterreicher wird seinen ersten Auftritt nach einem Freilos erst am Donnerstag haben.

Pavic/Peya mussten bei 1:2 und 30:40 zwar die ersten zwei Breakbälle abwehren, verwerteten dann allerdings selbst ihre dritte Chance zum 4:3 über den Entscheidungspunkt. Über selbigen mussten die beiden - also trotz eines Spielballs zum 5:3 bei diesem - das Rebreak hinnehmen. Im extrem knappen Tiebreak nützten sie letztlich ihren vierten Satzball, den zweiten bei ihrem eigenen Aufschlag. Haase/Petzschner waren trotz Überlänge der Kurzentscheidung zu keinem Satzball gekommen. Schließlich schlugen Pavic/Peya bei 4:3 bei den ersten - und gleichzeitig einzigen - Möglichkeiten als Rückschläger im zweiten Durchgang zu und brachten ihren Sieg ins Trockene. Im Viertelfinale der Doppelkonkurrenz warten damit frühestens am Donnerstag die zwei bulgarischen Wildcard-Besitzer Dimitar Kuzmanov und Alexandar Lazov, gegen die sie diesmal ganz klar zu favorisieren sind.

