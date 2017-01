Mit Premierensieg zum Duell mit Murray

Dienstag, 03.01.2017

Gerald Melzer bezwingt in Doha seinen Auftaktgegner Paul-Henri Mathieu nach Satzrückstand

Hauptfeld-Erfolge auf der ATP-Tour sind für ihn noch keine Selbstverständlichkeit. Doch nun ist Gerald Melzer wieder einmal einer gelungen, und das erstmals auf Hartplatz und gleich bei seinem ersten Saisonturnier. Der 26-Jährige hat bei den Qatar ExxonMobil Open in Doha zum Auftakt den Ex-Weltranglisten-Zwölften Paul-Henri Mathieu bezwungen und steht hiermit im Achtelfinale dieses ATP-World-Tour-250-Turniers in Katar. Der Niederösterreicher (ATP 68) rang den 34-jährigen Franzosen (ATP 73), nach rund 2:01-stündigem Kampf, mit 6:7 (2), 6:3, 6:2 nieder. Dem Linkshänder aus Deutsch-Wagram wird dadurch die Ehre zuteil, die Nummer eins der Welt zu fordern. Denn sein nächster Gegner ist der topgesetzte Schotte Andy Murray, der seinerseits mit einem 6:0, 7:6 (2) über den Franzosen Jeremy Chardy (ATP 69) gleichfalls stark in die neue Spielzeit startete.

Melzer hatte im bisher einzigen Duell mit dem vierfachen ATP-Titelgewinner Mathieu letzten Sommer in der Davis-Cup-Woche bei dem ATP-World-Tour-500-Event in Hamburg auf Sand mit 4:6, 6:7 (5) verloren. Nun glückte ihm dafür die Revanche - dabei waren ihm 13 Asse und starke 80 Prozent erste Aufschläge im Feld behilflich. Im Doppel scheiterte Alexander Peya mit dem Kroaten Mate Pavic zu Beginn hauchdünn mit 6:7 (3), 7:5, 7:10 an den Spaniern Nicolas Almagro und Fernando Verdasco.

Erlebe die WTA- und ATP-Tour Live und auf Abruf auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Weitere Informationen folgen.

Hier die Ergebnisse aus Doha: Einzel, Doppel, Einzel-Qualifikation.

Hier der Spielplan.

Gerald Melzer im Steckbrief

Alexander Peya im Steckbrief

Editorial - Tennisnet und SPOX: We are One!