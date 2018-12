Horror-Crash: Update beim Schweizer Ski-Rennläufer Marc Gisin

Zwar gab es für Österreichs Ski-Rennläufer Max Franz bei der Abfahrt auf der Saslong in Gröden mit dem zweiten Platz ein Erfolgserlebnis, nach dem Rennen ist aber nur ein Thema wirklich wichtig: der Gesundheitszustand des Schweizers Marc Gisin, der nach seinem Horror-Sturz bewusstlos liegen blieb und erst nach 20 Minuten vom Helikopter abgeholt wurde.

Laut Informationen des Schweizers Beat Feuz wurde sein verunglückter Teamkollege ins Krankenhaus nach Bozen geflogen. "Ich habe keine großen Informationen, ich habe nur mitbekommen, dass sie ihn nach Bozen fliegen, mehr nicht. Hoffentlich geht es ihm halbwegs und er kommt schnell wieder auf die Beine", sagte der aktuell Drittplatzierte im ORF-TV-Interview. "Mehr geben wir jetzt nicht bekannt", verlautete Swiss Ski.

Die Schwester gab allerdings ein Update: Wie Rennläuferin Michelle Gisin berichtete, ist der Zustand ihres Bruders stabil. Diese Information wurde im Zielraum unter Journalisten weitergegeben.

Max Franz & Co.: In Gedanken bei Marc Gisin

Zum Feiern war Max Franz nicht zu Mute: "Bei mir war es ein wilder Ritt, die Ciaslat ist mir nicht so gut gelungen, es war schwierig, heute zu fahren", sagte Franz, der allerdings auch mit den Gedanken bei Marc Gisin war. "Hoffen wir, dass da oben nicht so viel passiert ist, das hat nicht gut ausgeschaut." Auch Sieger Kilde äußerte sich ähnlich. Zur eigenen Fahrt meinte er in einer ersten Reaktion knapp: "Ich hatte ein gutes Gefühl. Gröden ist eine coole Strecke."

Feuz wollte aufgrund des Sturzes seines Teamkollegen ebenfalls nicht viel zu seiner Leistung sagen. So etwas wolle man nicht sehen, erklärte er tief betroffen. "Wir hatten erst vor ein paar Wochen einen tragischen Todesfall in unserem Team." Gian-Luca Barandun verunglückte Anfang November im Alter von 24 Jahren beim Paragleiten tödlich.

Herren-Ski-Weltcup-Kalender 2018/2019

* Ersatz für Sölden

** Ersatz für Val d'Isere