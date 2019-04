Denver Nuggets vs. San Antonio Spurs: Game 7 mit Jakob Pöltl heute im Livestream bei DAZN

In der Serie zwischen den San Antonio Spurs und den Denver Nuggets kommt es in der Nacht von Samstag auf Sonntag (4 Uhr MEZ) zum alles entscheidenden Spiel 7 in den NBA-Playoffs. Jakob Pöltl und seine Spurs feierten am Donnerstag (Ortszeit) einen 120:103-Heimsieg und stellten in der Best-of-Seven-Serie auf 3:3. Spiel 7 geht in Colorado über das Parkett. SPOX erklärt, wo und wann man die Partie im Livestream sehen kann.

Es geht am Sonntag um den Einzug in die nächste Playoff-Runde und der 23-jährige Österreicher war nach dem Sieg in Spiel 6 euphorisch: "Die Stimmung heute war ein Wahnsinn. Uns war allen klar, dass es ein alles entscheidendes Spiel ist und wir alles auf dem Feld lassen müssen. Die Einstellung war da und wir haben vom Beginn bis zum Ende eine sehr solide Partie gespielt".

Zu den Schlüsselpunkten für Spiel sieben meinte der Wiener: "Es wird ein harter Kampf werden, keine Frage. Es wird auf Kleinigkeiten ankommen. Ich glaube, die Taktik macht dann keinen großen Unterschied mehr. Da geht es darum, wer mit mehr Herz spielt, wer mehr kämpft und ein bisschen Glück hat. Wir werden auf jeden Fall alles bringen." Denvers Nikola Jokic über seine Erwartungen an das Endspiel: "Ich weiß es nicht, es ist mein erstes Spiel 7. Wahrscheinlich wird es noch härter als diese Partie."

Jakob Pöltl mit den San Antonio Spurs im Livestream sehen

Das Game 7 zwischen den San Antonio Spurs und den Denver Nuggets ist am Sonntag um 4 Uhr Früh (MEZ) live bei DAZN zu sehen. Alex Schlüter kommentiert die Partie, Demond Greene agiert als Experte.

NBA-Playoffs: Denver Nuggets vs. San Antonio Spurs

Stand in der Serie: 3-3