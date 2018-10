NBA Sundays – die kostenlosen Sonntags-Livestreams auf SPOX!

Wie gewohnt zeigt SPOX im Lauf der Regular Season 2018/19 ein NBA-Spiel am Sonntagabend kostenlos im LIVESTREAM. Am kommenden Wochenende machen die Cleveland Cavaliers und die Atlanta Hawks den Auftakt.

Am kommenden Sonntag haben die Cavaliers ihr erstes Heimspiel überhaupt seit dem Weggang von Superstar LeBron James. Kevin Love und Collin Sexton, der von den Cavaliers an Position 8 gedraftet wurde, sollen das Team nun in eine neue erfolgreiche Ära führen.

Die Gäste aus Atlanta haben im Sommer derweil ebenfalls eine Neuausrichtung durchgeführt. Dennis Schröder wurde zu den Oklahoma City Thunder getradet, da nun ein neuer Point Guard das Zepter schwingen soll: Nr.5-Pick Trae Young ist der neue große Hoffnungsträger in Atlanta.

Neben den beiden Rookies steht bei diesem Duell vor allem Love im Fokus. Aber auch europäische Spieler sind auf beiden Seiten vertreten. Bei Cleveland hoffen Cedi Osman (Türkei) und Ante Zizic (Kroatien) im jeweils zweiten NBA-Jahr auf mehr Spielanteile. Die Hawks haben sich im Sommer unter anderem mit Alex Len (Ukraine) verstärkt.

Nicht zuletzt spielt bei Atlanta mit Vince Carter auch noch der derzeit älteste NBA-Spieler (41) - und der vielleicht beste Dunker aller Zeiten.

Das Livestream-Programm für NBA Sundays 2018/19