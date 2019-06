HIGHLIGHTS: Österreich gegen Nordmazedonien - Tore im Video

Österreich hat am Montag das vierte Gruppenspiel in der EM-Qualifikation gegen Nordmazedonien absolviert und souverän mit 4:1 gewonnen. In diesem Artikel kannst du alle Tore und Highlights im Video anschauen.

Das Spiel war nichts für schwache Nerven: nach einem Slapstick-Eigentor von Martin Hinteregger traf Valentino Lazaro traumhaft zum 1:1. Doppelpacker Marko Arnautovic und ein Eigentor von Nordmazedoniens Abwehrspieler Egzon Bejtulai komplettieren das Scoreboard. Nach dem Spiel in Skopje geht es in die Sommerpause. Österreich tritt Anfang September in Salzburg gegen Lettland an, ehe das Auswärtsspiel gegen Polen wartet.

Österreich in der EM-Quali: Spielplan und Gegner in Gruppe G