Österreich geht gegen Israel unter: Eran Zahavi versenkt ÖFB-Team

Für Österreichs Fußball-Nationalmannschaft ist die Lage in der EM-Qualifikation bereits nach dem zweiten Spiel prekär. Das ÖFB-Team unterlag am Sonntagabend in Israel mit einer blamablen Vorstellung nach Führung 2:4 (1:2) und steht nach dem 0:1-Auftakt gegen Polen in Gruppe G mit null Punkten da.

Die von Österreichs Rekord-Teamspieler Andreas Herzog betreuten Israelis bejubelten vor 16.180 Zuschauern in Haifa dank eines Triplepacks von Eran Zahavi (34., 45., 55.) und einem Treffer von Salzburg-Stürmer Munas Dabbur (66.) einen unerwarteten Außenseitersieg. Dabei hatte Marko Arnautovic, Österreichs Alleinunterhalter in der Offensive, die Elf von Franco Foda früh in Führung geschossen (8.). Sein zweiter Treffer zum 2:4 sollte nur noch Ergebniskosmetik sein (75.). Österreichs Team steht im nächsten Spiel am 7. Juni in Klagenfurt gegen Slowenien unter Siegzwang.

Teamchef Foda veränderte die Startelf im Vergleich zum Polen-Match an drei Positionen. Andreas Ulmer, Peter Zulj und Xaver Schlager rückten neu in die Mannschaft, dafür saßen Stefan Lainer und Florian Grillitsch auf der Bank. David Alaba war wegen Muskelbeschwerden nicht mitgeflogen. Es sollte die erste Pflichtspielniederlage ohne den Bayern-Star nach zuvor fünf Erfolgen en suite ohne ihn werden. Sie fiel deftig aus.

Österreich blamiert sich gegen Israel: Die Noten für die ÖFB-Kicker © GEPA 1/13 Das ÖFB-Team muss auch im zweiten EM-Quali-Spiel eine Niederlage einstecken. Gegen Israel verlieren Fodas Mannen 2:4 (1:2), ohne erkennbaren Konzept, mit vielen defensiven Unsicherheiten. SPOX benotet die Leistung unserer Kicker. © GEPA 2/13 Heinz Lindner (Note= 3): Paradoxerweise trotz der erschreckend hohen Anzahl an Gegentoren bei keinem wirklich voll verantwortlich. An seiner Spieleröffnung gilt es nach wie vor zu feilen, bei vielen Abstößen wählte er die kurze Sicherheitsvariante. © GEPA 3/13 Andreas Ulmer (Note= 3-): Der 33-Jährige konnte seinen unwiderstehlichen Antritt aus Salzburg im ÖFB-Team nicht wirklich ausspielen. Es fehlte die Präzision, der Drang nach Vorne und das blinde Verständnis mit den Vorderleuten. © GEPA 4/13 Maximilian Wöber (Note= 4): Wie gegen Polen wieder Bestandteil der Dreier-Kette, wie gegen Polen aber manchmal fremd im Defensiv-Verbund. Die hohen Flanken in die Spitze sind auch kein wirklich probates Mittel zum geregelten Spielaufbau. © GEPA 5/13 Martin Hinteregger (Note= 4): In Hälfte Eins gutes Antizipationsspiel und wichtige Tackles. Beim ersten Gegentreffer aber leider nicht ganz von Schuld freizusprechen, danach ging’s mit der Konzentration bergab. Viele Missverständnisse mit den Kollegen. © GEPA 6/13 Aleksandar Dragovic (Note= 4): Das zweite Gegentor geht auf seine Kappe, ließ Zahavi völlig aus den Augen. Bei durchaus starken offensiven Kopfbällen hätte ihm aber schon auch ein Tor gelingen können. © GEPA 7/13 Valentino Lazaro (Note= 3): Mimte den rechten Wing-Back und hatte den Mut auch mal ins Eins gegen Eins zu gehen. Trotz allem starke Leistung, auch wurden offensichtlich Standards im Training des Öfteren eingeübt. © GEPA 8/13 Julian Baumgartlinger (Note= 4): Körperlich präsent in der Mittelfeld-Zentrale, allerdings in Hälfte Zwei oft schläfrig und unentschlossen. Beim dritten Gegentor viel zu weit vom Gegenspieler weg. © GEPA 9/13 Xaver Schlager (Note= 4-): Stand in seinem Aktionsradius Lazaro des Öfteren im Weg, seine Position dürfte nicht wirklich klar ausformuliert gewesen sein. Das erklärt auch die schlechten Statistiken (wenigste Ballkontakte, wenigste gespielte Pässe). © GEPA 10/13 Peter Zulj (Note= 4): Zwar bemüht, aber äußerst ineffektiv. 12% gewonnene Zweikämpfe sollten in der Mittelfeld-Zentrale auch nicht passieren. © GEPA 11/13 Marcel Sabitzer (Note= 4): Wollte im Verbund mit Ulmer die linke Seite beleben, das klappte nicht wirklich. Sah defensiv bei den Gegentreffern unglücklich aus, offensiv bis auf die Torvorlage zum 2:4 nichts Zählbares. © GEPA 12/13 Marko Arnautovic (Note= 3): Wie immer äußerst bemüht, mit zwei sehenswerten Treffern auch nicht unerfolgreich. Dennoch hätte da noch mehr auf der Habenseite stehen können. © GEPA 13/13 Wechselspieler: Janko für Wöber (60.), Onisiwo für Schlager (60.), Kainz für Zulj (85.).

Marko Arnautovic bringt ÖFB-Team in Führung

Dabei lief anfangs vieles für Österreich. Arnautovic, auf den im Angriffsspiel wieder alles ausgerichtet war, wurde von der israelischen Hintermannschaft in der 8. Minute sträflich alleine gelassen und schoss nach einer Drehung problemlos zur frühen 1:0-Führung ein. Zulj hatte ideal auf den West-Ham-Legionär durchgesteckt.

Die Nummer 92 der Welt, von Herzog wie beim 1:1 gegen Slowenien im 5-3-2 aufs Feld geschickt, fand schwer ins Spiel. Schlussmann Ariel Harush verflog sich bei einer Lazaro-Hereingabe, ein Abnehmer fand sich nicht (18.). Österreich nahm die sich großzügig bietenden Räume nicht an. Einen Vorstoß von Arnautovic über 30 Meter konnte Israels Hintermannschaft in extremis gerade noch klären (21.).

Mit Fortdauer der Partie agierte Österreich immer inkonsequenter - und wurde in der 34. Minute bestraft: Nach Flanke von Eli Dasa setzte sich Zahavi gegen Martin Hinteregger im Kopfball-Duell durch, ÖFB-Goalie Heinz Lindner war ohne Abwehrchance.

Arnautovic griff sich ab der 26. Minute beizeiten auf den rechten Oberschenkel, blieb aber trotzdem Österreichs Gefährlichster. Er rutschte in Ulmers flache Hereingabe, Harush parierte sensationell (40.). Die Aktion leitete eine rot-weiß-rote Drangphase ein. Ein abgefälschter Flug-Kopfball von Aleksandar Dragovic krachte ans Lattenkreuz (41.), bei einem weiteren Dragovic-Köpfler war Harush noch mit der Hand dran (41.).

Auf der Gegenseite saß auch Israels zweiter Versuch aufs Tor. Nach einem Freistoß von Bibras Natcho schlug Zahavi völlig alleingelassen erneut per Kopf zu (45.). Wie gegen Polen kassierte die Foda-Elf ein Standard-Gegentor.

ÖFB-Team in der zweiten Halbzeit unterirdisch

ÖFB-Sportdirektor Peter Schöttel warf seinem Team in der Halbzeitpause Überheblichkeit vor, sein ehemaliger Wegbegleiter Herzog stand nach dem Seitenwechsel aber wieder mit hochgerissen Händen da. Zahavi hatte aus 25 Metern und nur zögerlichem Attackieren der österreichischen Hintermannschaft sehenswert zum 3:1 getroffen (55.). Zuvor hatte Beram Kayal den dritten gefährlichen Dragovic-Kopfball noch auf der Linie geklärt (48.).

Österreichs Team war endgültig entnervt, Foda brachte Marc Janko und Karim Onisiwo für Xaver Schlager und Maximilian Wöber. Auf die Umstellung auf 4-4-2 folgte die vermeintliche Vorentscheidung. Dabbur schloss einen Konter der im europäischen Vergleich bestenfalls als Mittelklasse einzuordnenden Israelis im Nachsetzen ab, nachdem Lindner den ersten Versuch pariert hatte (66.).

Österreich gab sich noch nicht auf. Arnautovic staubte nach einem Schuss des ansonsten blassen Marcel Sabitzer zum 2:4 ab (75.). Die ÖFB-Equipe bemühte sich um den Anschluss - es blieb beim Versuch.

Das ÖFB-Team setzt die EM-Quali im Juni mit einem Heimspiel gegen Slowenien und einer Partie in Nordmazedonien fort.

EM-Qualifikation: Israel - Österreich 4:2 (2:1)

Tore: 0:1 Arnautovic (8.), 1:1 Zahavi (34.), 2:1 Zahavi (45.), 3:1 Zahavi (55.), 4:1 Dabbur (66.), 4:2 Arnautovic (75.)

