EM-Qualifikation: Österreich biegt Slowenien mit großer Mühe

Österreichs Nationalteam hat in der EM-Qualifikation für 2020 ein wichtiges Lebenszeichen abgegeben. Die Österreicher landeten am Freitagabend in Klagenfurt mit einem 1:0 (0:0) gegen Slowenien im dritten Anlauf den ersten Sieg im laufenden Bewerb. Das Goldtor vor 19.200 Zuschauern erzielte der kurz zuvor eingewechselte Guido Burgstaller in der 74. Minute.

Franco Foda hatte von einer Partie mit einem "gewissen Final-Charakter" gesprochen. Seine Mannschaft ersparte dem Nationaltrainer mit den ersten drei Punkten eine Teamchefdiskussion. Der Rückstand auf die ebenfalls siegreichen Konkurrenten Polen und Israel beträgt nach drei Runden aber weiterhin sechs bzw. vier Punkte. Nur die beiden Gruppenbesten lösen ihr Ticket für die EM 2020.

Die Österreicher mussten ohne Julian Baumgartlinger antreten. Beim Kapitän hatte sich eine Entzündung im Sprunggelenk in der Nacht verschlimmert, er reiste noch am Spieltag aus dem Teamcamp ab. Der Mittelfeldmann verpasst auch das nächste EM-Quali-Spiel am Montag (20.45 Uhr) in Nordmazedonien. Gegen die Slowenen kam an seiner Stelle Leipzig-Legionär Konrad Laimer zu seinem Länderspiel-Debüt, als Kapitän fungierte David Alaba.

Franco Foda setzte auf die Viererkette

In der Defensive kehrte Foda zur Viererkette zurück, im Vergleich zum jüngsten 2:4 im März in Israel gab es drei Änderungen in der Startformation. In dieser standen mit Torhüter Heinz Lindner, Aleksandar Dragovic, Alaba und Solospitze Marko Arnautovic nur vier Spieler, die noch nie für Salzburg aktiv waren. Alaba und Lazaro flankierten Solospitze Arnautovic an den Flügeln - ein Konzept, das schon beim bisher letzten ÖFB-Sieg im November in Nordirland (2:1) in der Schlussphase aufgegangen war.

Das ÖFB-Team war von Beginn an die spielbestimmende Mannschaft. Nach Querpass von Alaba klopfte Arnautovic erstmals am Tor an (12.), bei einem Schuss von Marcel Sabitzer packte Jan Oblak sicher zu (14.). Der Startorhüter der Slowenen machte auch die besten Chancen der Österreicher zunichte: Erst lenkte er einen etwas zu zentral angetragenen Kopfball von Sabitzer nach Alaba-Flanke zur Stange (25.), dann ging er aus einem Duell mit Xaver Schlager als Sieger hervor (33.).

Österreichs erster Quali-Sieg: Die Noten für die ÖFB-Kicker © GEPA 1/13 Durchatmen beim ÖFB-Team: Österreich kämpft sich zu einem 1:0 gegen Slowenien, Guido Burgstaller sorgt für das Joker-Tor. SPOX bewertet die Leistung der ÖFB-Kicker. © GEPA 2/13 Heinz Lindner (Note= 3): Erlebte einen recht geruhsamen Abend im Klagenfurter Wörthersee-Schmuckkästchen. Einziges Highlight? Die schicke schwarze Torhüter-Dress. © GEPA 3/13 Stefan Lainer (Note= 3): Ungewohnt passiv in der ersten Spielhälfte, vom Kollegen Lazaro nicht wirklich brauchbar in Szene gesetzt. Nach dem Pausentee ergab sich ein ähnliches Bild, zeigte schon mal stärkere Leistungen. © GEPA 4/13 Aleksandar Dragovic (Note= 2): Ansprechende Performance des Leverkusen-Legionärs, einige wichtige Balleroberungen. Nicht so mutig wie Partner Hinteregger, nach einer zehrenden Saison zeigt die Formkurve aber noch nicht nach unten. © GEPA 5/13 Martin Hinteregger (Note= 2): Ebenso wie Kollege Dragovic hinten bombensicher, wagte ein ums andere Mal Ausflüge in die Offensive. Gewohnt bissig in den Zweikämpfen, konnte er seine Frankfurt-Form auch ins österreichische Team transferieren. © GEPA 6/13 Andreas Ulmer (Note= 2-): Agierte deutlich auffälliger und glücklicher als sein Äquivalent Stefan Lainer, hatte mit 78 die zweitmeisten Ballkontakte der ÖFB-Elf. © GEPA 7/13 Konrad Laimer (Note= 3): Ersetzte zum Team-Debüt den kurz vorm Spiel verletzten Kapitän Baumgartlinger und meisterte dies größtenteils. Defensiv am Abräumen verbuchte der Leipziger vier Tackles, Spitzenwert im ÖFB-Team. Technisch kann er aber noch mehr. © GEPA 8/13 Xaver Schlager (Note= 2): bis auf eine kläglich vergebene Chance eine absolut bemerkenswerte Performance. Immer anspielbar, stets aktiv und bemüht, ballsicher und auch defensiv mit vielen Balleroberungen. © GEPA 9/13 Valentino Lazaro (Note= 3-): Dem 23-jährigen, am Transfermarkt außerordentlich beliebten, Ex-Salzburger kann man das Attribut „bemüht“ nicht absprechen. Das war’s aber auch schon wieder an diesem Abend. © GEPA 10/13 Marcel Sabitzer (Note= 3): Engagierte erste Spielhälfte, hätte die Frucht beinahe am überragend reagierenden Oblak vorbei geköpfelt. Baute in der zweiten Halbzeit zusehends ab, wenngleich er so stark wie lange nicht mehr im ÖFB-Jersey geigte. © GEPA 11/13 David Alaba: (Note= 3): Etwas naiv bei den Freistößen, eine Naturgewalt wie Jan Oblak lässt sich durch schwache Weitschüsse eher wenig bis gar nicht beeindrucken. Einigen gelungenen Passideen stehen aber auch wieder Alibi-Aktionen gegenüber. © GEPA 12/13 Marko Arnautovic (Note= 3-): Fiel am Freitag eher durch Lamentieren auf als durch Torgefahr. Beim 1:0 aber maßgeblich beteiligt, wenngleich danach wutentbrannt der Schuh dran glauben musste. © GEPA 13/13 Guido Burgstaller (Note= 2+): Drei Minuten genügten Guido Burgknaller, um seine Torriecher-Qualitäten einzusetzen. Kam in der 71. Minute für Sabitzer. Zu kurz eingesetzt: Stefan Ilsanker (82., für Konrad Laimer), Florian Kainz (90., für David Alaba).

Die Österreicher liefen sich immer wieder am Abwehrwall der Slowenen fest. Die Gäste beschränkten sich darauf, im Konter Nadelstiche zu setzen - brachten Lindner aber selten ernsthaft in Bedrängnis. Ein abgefälschter Schuss von Jasmin Kurtic ging am Tor vorbei (42.).

In der zweiten Hälfte wachten auch die organisierten ÖFB-Fans auf. Ihrem angekündigten Stimmungsboykott vor der Pause hatten aber nicht alle Zuschauer auf der Fantribüne Folge geleistet. Am Spielgeschehen änderte sich vorerst wenig: Österreich war überlegen, aber nicht zwingend genug. Ein Lazaro-Schuss kullerte am Tor vorbei (59.).

Guido Burgstaller gelang der Lucky-Punch

Burgstaller kam für den ob des Wechsels unglücklich wirkenden Sabitzer ins Spiel. Keine drei Minuten später brach der Kärntner mit seinem erst zweiten Länderspieltor den Bann. Arnautovic behauptete den Ball nach einer Alaba-Flanke. Seinen Schuss vom Fünfereck konnte Oblak noch parieren, Schalke-Legionär Burgstaller staubte aber aus der Drehung zum umjubelten 1:0 ab. Im Finish riskierten auch die Slowenen mehr, Österreich brachte den Arbeitssieg aber über die Zeit.

Die Slowenen sind mittlerweile neun Partien sieglos. Österreich dagegen schrieb nach Niederlagen gegen Polen und Israel zum EM-Quali-Start erstmals in diesem Jahr an. Es war der dritte Sieg im siebenten Pflichtspiel unter Foda. Klagenfurt blieb ein guter Boden für das ÖFB-Team. Die vergangenen vier Länderspiele im Wörthersee-Stadion haben die Österreicher alle gewonnen. Um in der Quali-Gruppe G im Rennen zu bleiben, ist die Foda-Auswahl aber auch am Montag in Skopje gefordert.

Österreich in der EM-Quali: Spielplan und Gegner in Gruppe G