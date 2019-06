Chancen-Wucher rächt sich nicht: Österreich rollt über Nordmazedonien drüber

Österreichs Fußball-Nationalmannschaft atmet auf und feiert den Pflichtsieg: die ÖFB-Auswahl schlägt Nordmazedonien auswärts in Skopje hochverdient mit 4:1 (1:1), der Sieg hätte durchaus noch höher ausfallen können.

Nach vier Spielen liegen die Österreicher mit sechs Punkten deutlich hinter Spitzenreiter Polen (12), aber nur noch einen Zähler hinter Israel (7) auf Platz drei der Gruppe G. Die beiden Gruppenbesten lösen ihr Ticket für die paneuropäische EM 2020. Das Team um die Torschützen Valentino Lazaro (39.), Marko Arnautovic (62./Foulelfmeter, 82.) und Konrad Laimer (86.) musste aufgrund etlicher vergebener Großchancen unnötige lange um den hochverdienten Auswärtserfolg kämpfen. Ein Abstimmungsproblem zwischen Eigentorschützen Martin Hinteregger und Goalie Heinz Lindner hatte Österreich zwischenzeitlich ins Hintertreffen geführt (18.).

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Stefan Ilsanker ersetzt verletzten David Alaba

Die Österreicher mussten im Vergleich zum 1:0 gegen Slowenien ohne den verletzten David Alaba (Muskelprobleme) auskommen. Anstelle des Bayern-Stars rutschte Leipzig-Legionär Stefan Ilsanker in die Startelf. Als einer von gleich acht Spielern mit aktuellem oder früherem RB-Salzburg-Bezug bildete Ilsanker das Zentrum im defensiven Mittelfeld. Abwehrchef Hinteregger, hinter dessen Einsatz aufgrund von Rippenproblemen zuvor ein Fragezeichen gestanden hatte, ließ sich laut Foda fitspritzen.

In der Offensive verzichtete der Deutsche auf Personalrochaden. Arnautovic stürmte flankiert von Lazaro und Marcel Sabitzer wieder an vorderster Front. Der Wiener, der das Team in Abwesenheit von Alaba und Julian Baumgartlinger als Kapitän anführte, ließ den ersten Sitzer nach 37 Sekunden aus: Nach Zuspiel von Andreas Ulmer durch die nordmazedonische Abwehrreihe geriet sein Schuss vom Elfer zu zentral auf Goalie Stole Dimitrievski.

Österreich startete dank funktionierendem Mittelfeld-Pressing dominant in die Partie und fand nach zwölf Minuten den nächsten Hochkaräter vor: Ein Ilsanker-Lochpass landete bei Arnautovic, der Sabitzer vor Goalie Dimitrievski schickte. Doch der Abschluss des Leipzig-Legionärs landete im Außennetz (12.). Die 18. Spielminute stellte die einseitige Anfangsphase völlig auf den Kopf: Eine eigentlich harmlose Kopfball-Rückgabe Hintereggers kullerte am weit außerhalb seines Tors stehenden Lindner über die Linie. 0:1 statt 2:0.

Marko Arnautovic schnürt den Doppelpack

Die ÖFB-Auswahl antwortete mit dem schönsten Konter-Angriff der ersten Hälfte: Doch Arnautovic, der die Aktion selbst eingeleitet hatte, schoss nach idealem Lazaro-Querpass Dimitrievski an. Ein Schlenzer des neuerlich starken Konrad Laimer strich noch hauchzart am langen Eck vorbei (26.), ehe die Nummer 68 der Welt mutiger wurde. So ging ein Pandev-Abschluss aus kurzer Distanz nur knapp daneben (30.). Just in dieser Phase fiel der fällige Ausgleich: Lazaro vollierte eine Laimer-Flanke aus dem Halbfeld im vollen Lauf mit rechts ins linke Eck. Österreich ging beinahe noch mit einer Führung in die Pause, doch Sabitzer hatte bei einem Stangenschuss Pech (44.).

Nordmazedonien vs. Österreich: Die Noten zum Spiel © GEPA 1/13 Österreichs Fußball-Nationalteam hat in der EM-Qualifikation auch die zweite Hürde binnen vier Tagen genommen. Das ÖFB-Team besiegte am Montag Nordmazedonien in Skopje trotz 0:1-Rückstands mit 4:1 (1:1). SPOX benotet die Leistung unserer Elf. © GEPA 2/13 Heinz Lindner (Note= 3): Stand beim Gegentor wahrscheinlich zu weit vorm Tor und ließ sich von Hintereggers Rückkopfball übertölpeln. Hatte sonst nicht wirklich etwas zu tun. © GEPA 3/13 Stefan Lainer (Note= 2): Ließ durch seinen natürlich willkommenen Offensiv-Drang vor allen in der ersten Spielhälfte die defensiven Kollegen ein bisschen im Stich. Hatte die meisten Ballkontakte der ÖFB-Elf. © GEPA 4/13 Aleksandar Dragovic (Note= 2): Mausert sich langsam wieder zu dieser starken Stütze die er vor der EM 2016 war. Wachsam und präsent, blieb in der Halbzeitpause allerdings angeschlagen in der Kabine. © GEPA 5/13 Stefan Ilsanker (Note= 3): Hatte die Aufgabe, das Bindeglied zwischen Defensive und Offensive zu sein. Erfüllte die Rolle des Taktgebers zwar recht ansprechend, dennoch hätte man noch mehr Dynamik von ihm erwarten können. © GEPA 6/13 Martin Hinteregger (Note= 3): Sein Eigentor resultierte aus einem äußerst unglücklichen Missverständnis mit Hintermann Lindner. Sollte einem Mann seiner Klasse nicht passieren, kann es aber natürlich. © GEPA 7/13 Andreas Ulmer (Note= 2): 76 Ballkontakte, 3 (erfolgreiche) Schlüsselpässe. Ulmer rief eine solide Leistung ab, in der ersten Halbzeit noch zu zaghaft, legte er im zweiten Durchgang zu. © GEPA 8/13 Konrad Laimer (Note= 1++): Ein Wort: Pressingmaschine! Tadellose Leistung des Leipzigers im zweiten Länderspiel. Könnte sich mit der gezeigten Prise Red-Bull-Stil zu einer wichtigen Stütze im Team entwickeln. Traumhafte Flanke zum 1:1. © GEPA 9/13 Xaver Schlager (Note= 2): Im Vergleich zum Slowenien-Spiel diesmal einige Abstimmungsprobleme mit den offensiven Kollegen. Ließ sich davon aber nicht beirren und unterstrich trotz junger Jahren mit einer präsenten Leistung erneut seinen Wert. © GEPA 10/13 Marcel Sabitzer (Note= 1-): Äußerst aktiv, das Problem ist beim Fußball halt leider doch auch irgendwie, dass die Frucht auch ins Tor muss. Hätte gut und gerne drei Tore erzielen können. Dafür butterweiche Flanke zum 3:1. © GEPA 11/13 Valentino Lazaro (Note= 1): Wie auch im Slowenien-Spiel der heimliche Star der Offensive. Umtriebig, dynamisch, technisch stark. Zudem feine Ballbehandlung beim wichtigen Ausgleich. © GEPA 12/13 Marko Arnautovic (Note= 1): Keine Minute gespielt, hätte der Kapitän schon das Führungstor machen müssen. Den Elfer ballerte aber mit ordentlichem Wumms unters Gebälk, auch das 3:1 war super gemacht. © GEPA 13/13 Stefan Posch (Note= 2): Kam nach 45 Minuten für den angeschlagenen Dragovic aufs Feld und feierte sein Team-Debüt. Solide Leistung, strahlte bemerkenswerte Ruhe aus.

Aleksandar Dragovic blieb mit Adduktoren-Problemen in der Kabine und wurde von Debütant Stefan Posch ersetzt. An österreichischen Chancen, beinahe im Minutentakt, änderte das nichts. Sabitzer scheiterte als Höhepunkt einer Dreifachchance noch mit einem Kopfball an Dimitrievski (48.), holte danach aber nach Laimer-Lochpass einen Elfmeter heraus. Arnautovic verwertete wuchtig unter die Latte (62.) - sein 23. Länderspieltor.

Mit der Führung stoppte Österreichs Angriffsfurioso. Richtig gefährlich wurden die weiter bei vier Punkten haltenden Nordmazedonier aber nicht. Und Rot-Weiß-Rot ersparte sich dann doch ein Zitter-Finish. Arnautovic köpfelte eine Sabitzer-Flanke aus kurzer Distanz zum 3:1 über die Linie (82.). Vier Minuten später wurde ein Stanglpass von Laimer noch von Egon Bejtulai zum Endstand ins eigene Tor abgefälscht. Die ÖFB-Equipe trat mit dem höchsten Auswärtssieg seit März 2018 (4:0 in Luxemburg) den Kurzurlaub an.

EM-Quali, Tabelle in ÖFB-Gruppe G nach dem 4. Spieltag