Österreich in der EM-Qualifikation: Auslosung, Spielplan, Gruppe, Termine des ÖFB-Teams

Österreichs Nationalteam startet am 21. März 2019 in Wien mit einem Heimspiel gegen Polen in die EM-Qualifikation. Drei Tage später gastiert die ÖFB-Auswahl dann in Israel. SPOX fasst alle Infos zur EURO-Quali und den detaillierten Spielplan zusammen.

Da das Happel-Stadion in der Bundeshauptstadt im Juni und September nächsten Jahres wegen anderer Veranstaltungen nicht zur Verfügung stehen wird, finden die ÖFB-Heimspiele gegen Slowenien (7. Juni) und Lettland (6. September) außerhalb Wiens statt.

Österreich in der EM-Quali: Spielplan und Gegner in Gruppe G

Datum Heim Gast Uhrzeit 21. März 2019 Österreich Polen 20.45 Uhr 24. März 2019 Israel Österreich 18.00 Uhr 07. Juni 2019 Österreich Slowenien 20.45 Uhr 10. Juni 2019 Mazedonien Österreich 20.45 Uhr 06. September 2019 Österreich Lettland 20.45 Uhr 09. September 2019 Polen Österreich 20.45 Uhr 10. Oktober 2019 Österreich Israel 20.45 Uhr 13. Oktober 2019 Slowenien Österreich 20.45 Uhr 16. November 2019 Österreich Mazedonien 20.45 Uhr 19. November 2019 Lettland Österreich 20.45 Uhr

ÖFB-Team in Gruppe G: Das sind Österreichs Gegner