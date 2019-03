HIGHLIGHTS: Österreich gegen Polen - die Tore im Video

Der Auftakt zur EM-Qualifikation ist misslungen. Die österreichische Nationalmannschaft muss sich gegen Polen zuhause im Ernst-Happel-Stadion mit 0:1 geschlagen geben. Für den entscheidenden Treffer sorgte AC Milan-Star Krzysztof Piatek (68.). In diesem Artikel könnt ihr die Highlights der Partie zwischen Österreich und Polen sehen.

Österreich hatte besonders nach dem Gegentreffer der Mannschaft von Jerzy Brzeczek wenig entgegenzusetzen - einzig der eingewechselte Marc Janko vergab kurz vor Ende eine riesige Torchance - der Lugano-Legionär köpfte nach genialer Flanke von Maximilian Wöber alleinstehend am Fünfmeterraum vor Keeper Wojciech Szczesny am Tor vorbei.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

In Minute 93 testete David Alaba den Juve-Schlussmann - aber ohne Erfolg. Am anderen Ende hätte Piatek für das 0:2 sorgen können - der Mittelstürmer vergab eine hundertprozentige Chance auf die Vorentscheidung. Damit ist das ÖFB-Team vor dem zweiten Duell in Gruppe G gegen Israel am Sonntag (18:00 Uhr) bereits leicht unter Zugzwang.

Österreich in der EM-Quali: Spielplan und Gegner in Gruppe G