ÖFB-Cup: FC Stadlau gewinnt Nachtrag gegen FC Gleisdorf in der Verlängerung

Der FC Stadlau zieht als letztes Team in die 2. Runde des ÖFB-Cups ein. Die Wiener setzen sich im Nachtragsspiel gegen den FC Gleisdorf mit 2:1 nach Verlängerung durch.

Die Partie der beiden Regionalligisten war zum geplanten Termin aufgrund schlechten Wetters abgesagt worden.

Bei diesmal bestem Badewetter entwickelte sich am Montagabend auch auf dem Feld ein heißer Cup-Fight, der dramatisch zu Ende ging. Nach torlosen 90 Minuten gingen die Gäste aus der Steiermark in der Verlängerung zunächst durch David Gräfischer (96.) in Führung, ehe Stadlau zurückschlug.

Mario Topcic mit dem Ausgleich (105.+1) sowie ein Eigentor des Gleisdorfers Thomas Grassl (117.) drehten die Partie und hievten Stadlau in die 2. Runde.

Diese wird am 25. und 26. September gespielt. Die Auslosung dafür findet am 4. August statt.

ÖFB-Cup, 1. Runde: Die gesammelten Ergebnisse