Admira reist ohne Trainer Ernst Baumeister zu ZSKA Sofia

UEFA Europa League Do 18:30 RB Leipzigs EL-Quali-Match live & exklusiv auf DAZN Club Friendlies Leicester -

Akhisarspor UEFA Champions League Ajax -

Sturm Graz Club Friendlies Huddersfield -

Lyon Club Friendlies Marseille -

Real Betis International Champions Cup Juventus -

FC Bayern München International Champions Cup Borussia Dortmund -

Benfica International Champions Cup Man City -

Liverpool International Champions Cup AS Rom -

Tottenham International Champions Cup AC Mailand -

Man United International Champions Cup Atletico Madrid -

Arsenal UEFA Europa League RB Leipzig -

Häcken Club Friendlies Blackburn -

Everton Copa Sudamericana San Lorenzo -

Temuco Club Friendlies Arminia Bielefeld -

SV Werder Bremen 1. HNL Dinamo Zagreb -

Rudes J1 League Kobe -

Kashiwa J1 League Tosu -

Iwata CSL Jiangsu -

Shandong Luneng International Champions Cup Arsenal -

PSG Club Friendlies Leicester -

Udinese Club Friendlies FC St. Pauli -

Stoke International Champions Cup Benfica -

Juventus International Champions Cup Chelsea -

Inter Mailand International Champions Cup Man United -

Liverpool International Champions Cup FC Bayern München -

Man City International Champions Cup FC Barcelona – Tottenham CSL Guangzhou Evergrande -

Chongqing Club Friendlies Groningen -

SV Werder Bremen Allsvenskan AIK -

Kalmar International Champions Cup PSG -

Atletico Madrid International Champions Cup Man United -

Real Madrid International Champions Cup Tottenham -

AC Mailand International Champions Cup FC Barcelona -

AS Rom CSL Shandong Luneng -

Shanghai Shenhua J1 League Cerezo Osaka -

Kobe UEFA Champions League Sturm Graz -

Ajax Club Friendlies Southampton -

Celta Vigo International Champions Cup Arsenal -

Chelsea International Champions Cup Benfica -

Lyon CSL Beijing Guoan -

Hebei CFFC Copa Sudamericana Sao Paulo -

Colon Santa Fe 1. HNL Rijeka -

Zapresic Club Friendlies West Ham -

Angers Championship Reading -

Derby County League One Sunderland -

Charlton Championship Ipswich -

Blackburn Club Friendlies Everton -

Valencia Club Friendlies Wolverhampton -

Villarreal Championship Sheffield Utd -

Swansea Club Friendlies Liverpool -

Neapel International Champions Cup Inter Mailand -

Lyon International Champions Cup Real Madrid -

Juventus International Champions Cup AC Mailand -

FC Barcelona J1 League FC Tokyo -

Kobe Allsvenskan Hammarby -

Trelleborg Championship Leeds -

Stoke Super Cup Galatasaray -

Akhisarspor Championship Hull -

Aston Villa Club Friendlies Liverpool -

FC Turin Championship Nottingham -

West Bromwich International Champions Cup Chelsea -

Lyon Copa Sudamericana Penarol -

Paranaense

Bundesligist FC Admira nimmt das Europacup-Comeback nach einjähriger Pause ohne große Erwartungen in Angriff. Die Südstädter sind im Hinspiel der zweiten Qualifikationsrunde zur Europa League am Donnerstag (19.00 Uhr/live ORF eins) bei ZSKA Sofia zu Gast. Da der bulgarische Vizemeister mit personellen Problemen kämpft, dürfen sich die Niederösterreicher Hoffnungen auf den Aufstieg machen.

Da Chefcoach Ernst Baumeister aufgrund eines Todesfalls in der Familie nicht am Mittwochvormittag mit der Mannschaft nach Sofia gereist ist, wird diese nun von Co-Trainer Michael Horvath betreut. Laut den Admiranern sind die Rollen vor dem Duell klar verteilt. "Sofia hat eine gute Mannschaft. Wir sind Außenseiter, was wir die ganze Saison auch in der Liga sein werden", betonte Baumeister.

Das unterstrich auch Daniel Toth. "Man muss schon am Boden bleiben, sie sind sicher Favorit in der Partie", meinte der Admira-Kapitän. Baumeisters Co-Trainer nahmen den bulgarischen Vizemeister in den Erstrundenduellen mit dem Riga FC (jeweils 1:1/5:3 im Elfmeterschießen in Riga) vor Ort unter die Lupe. "Wir sind gut informiert, es wird schwer", meinte Baumeister zur Ausgangslage.

ZSKA Sofia plagen Verletzungssorgen

Etwas leichter haben es Toth und Co., da mit Kapitän und Abwehrchef Nikolaj Bodurow, dem defensiven Mittelfeldspieler Kristijan Malinow und dem portugiesischen Ex-Porto-Offensivspieler Tiago Rodrigues gleich drei Sofia-Stützen gesperrt fehlen.

Zudem ist der Brasilianer Henrique wegen einer Schulterverletzung nicht einsatzfähig. Ex-Austria-Co-Trainer Nestor El Maestro, der bei ZSKA erst seit Juli als Cheftrainer fungiert, musste sich deshalb vor der Partie ordentlich den Kopf zerbrechen.

2016 hatten die Admiraner vor dem Aus in der dritten Quali-Runde gegen Slovan Liberec den slowakischen Vertreter Spartak Myjava und aserbaidschanischen Club FC Kapaz Ganja besiegt. Mit Manuel Kuttin, Stephan Zwierschitz, Fabio Strauss, Toth und Dominik Starkl standen in den Begegnungen gegen Liberec fünf Akteure in der Startformation, die auch aktuell noch zum Kader gehören.

FC Admira: Europa-League-Quali ein Lernprozess

Trotz Extrabelastung vor dem Ligastart gehen die am Freitag im ÖFB-Cup bereits in der ersten Runde ausgeschiedenen Admiraner positiv an die Sache heran.

"Wir werden schauen, so weit wie möglich zu kommen", sagte Baumeister. Druck haben seine Spieler absolut keinen. "Wenn wir die erste Hürde nicht schaffen, haben wir immerhin wieder zwei internationale Spiele gehabt, die unseren Jungs helfen werden. Jedes internationale Spiel ist für sie ein guter Lernprozess", erklärte der 61-Jährige.

Und Toth ergänzte: "Bei der WM hat man gesehen, dass kleinere Teams die Großen ärgern können. Das muss auch unser Ziel sein. Ich glaube, dass wir es schaffen können, in die nächste Runde zu kommen, aber wenn es nicht so ist, wird die Welt auch nicht untergehen." Das Rückspiel folgt am 2. August (19.00 Uhr/live ORF eins) in der BSFZ-Arena.