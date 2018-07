LIVESTREAM: WSC Hertha - LASK im ÖFB-Cup live sehen

International Champions Cup Sa 21.07. Topspiele im Livestream: FCB - PSG und BVB - Liverpool Club Friendlies Besiktas -

Der LASK feiert am Freitag seinen Saisonauftakt in der ersten Runde des ÖFB-Cups. Dabei kommt es zum Lokalderby zwischen den Linzern und dem Regionalligisten WSC Hertha in Wels. Die Partie gibt es hier im Livestream.

WSC Hertha gegen LASK im ÖFB-Cup

Der Anstoß erfolgt um 19 Uhr im Math Stadion Wels. Dieter Muckenhammer ist Schiedsrichter der Partie.

ÖFB-Cup-Spiele im TV oder Livestream sehen

Der ORF sicherte sich die Rechte für die TV-Übertragungen der Big-4: Die Auftaktpartien vom SK Rapid, SK Sturm, Austria Wien und RB Salzburg werden live im Fernsehen und auf der TVthek im Livestream übertragen.

Die restlichen 28 Matches werden vom ÖFB produziert und auf der Homepage www.oefb.at im Livestream übertragen.

Hertha Wels - LASK: Die Stimmen vor der Partie

Peter Michorl (LASK): "Wir brennen alle auf den Auftakt. Wir haben hart trainiert und sind für das morgige Spiel gut vorbereitet. Wie wir alle wissen, sind Spiele im Cup immer etwas Besonderes, demnach müssen wir richtig Gas geben, um als Sieger vom Platz zu gehen. Nach einer Vorbereitungszeit ist es klar, dass man sich auf Bewerbsspiele freut, auch wenn man gegen viele Teams Tests absolviert."

Aussendung Hertha Wels: "Wir freuen uns bereits jetzt auf das bisher größte Spiel unserer Vereinsgeschichte und das Messen mit Oberösterreichs Traditionsverein Nummer eins in einem Bewerbsspiel."

ÖFB-Cup, 1. Runde: Begegnungen, Termine, Ergebnisse