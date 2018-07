ÖFB-Cup: Austria Wien siegt deutlich gegen Austria XIII

International Champions Cup So 22.07. Testspielkracher live im Stream: BVB gegen Liverpool J1 League Live Tosu -

Die Wiener Austria zieht in die zweite Runde des ÖFB-Cups ein. Die Veilchen tun sich lange schwer, setzen sich dann aber gegen den Wiener Stadtligisten Austria XIII deutlich mit 4:0 durch.

Kevin Friesenbichler erzielt nach bereits zwölf Minuten den 1:0-Führungstreffer für den Rekord-Cupsieger, in weiterer Folge kontrolliert die Austria das Spiel, kommt aber nur zu wenigen Torchancen.

Dabei haben die Veilchen nicht nur mit dem tief stehenden Gegner, sondern auch mit dem holprigen Rasen am Sportclub-Platz zu kämpfen.

ÖFB-Cup: Austria sucht Entscheidung in Halbzeit zwei

In Halbzeit zwei sucht die Austria die Entscheidung und erhöht den Druck. Erst vergeben Dominik Prokop und Florian Klein beste Möglichkeiten, ehe Neuzugang Alon Turgeman (71.) nach einer sehenswerten Kombination aus kurzer Distanz zum 2:0 abschließt.

Austria XIII kann danach nicht mehr zulegen und so erzielt Uros Matic in der 85. Minute per Elfmeter das 3:0, nachdem zuvor Lucas Venuto im Strafraum gefoult wurde. Alexander Grünwald (93.) setzt per sehenswertem Freistoß ins Kreuzeck in der Nachspielzeit den Schlusspunkt.

FK Austria Wien: Die fixen Neuzugänge der Violetten