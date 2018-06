Champions-League-Quali: Mögliche Gegner und Termine von RB Salzburg und SK Sturm

Being Mario Götze Sa jetzt Die exklusive Doku-Serie über den WM-Helden Segunda División Numancia -

Valladolid Serie B Palermo -

Frosinone World Cup Russland -

Saudi-Arabien (Highlights) World Cup Ägypten -

Uruguay (Highlights) World Cup Marokko -

Iran (Highlights) World Cup Portugal -

Spanien (Highlights) World Cup Frankreich -

Australien (Highlights) World Cup Argentinien -

Island (Highlights) Segunda División Valladolid -

Numancia World Cup Peru -

Dänemark (Highlights) World Cup Kroatien -

Nigeria (Highlights) World Cup Costa Rica -

Serbien (Highlights) World Cup Deutschland -

Mexiko (Highlights) World Cup Brasilien -

Schweiz (Highlights) World Cup Schweden -

Südkorea (Highlights) World Cup Belgien -

Panama (Highlights) World Cup Tunesien -

England (Highlights) World Cup Kolumbien -

Japan (Highlights) World Cup Polen -

Senegal (Highlights) World Cup Russland -

Ägypten (Highlights) World Cup Portugal -

Marokko (Highlights) World Cup Uruguay -

Saudi-Arabien (Highlights) World Cup Iran -

Spanien (Highlights) World Cup Dänemark -

Australien (Highlights) World Cup Frankreich -

Peru (Highlights) World Cup Argentinien -

Kroatien (Highlights) World Cup Brasilien -

Costa Rica (Highlights) World Cup Nigeria -

Island (Highlights) World Cup Serbien -

Schweiz (Highlights) World Cup Belgien -

Tunesien (Highlights) World Cup Südkorea -

Mexiko (Highlights) World Cup Deutschland -

Schweden (Highlights) World Cup England -

Panama (Highlights) World Cup Japan -

Senegal (Highlights) World Cup Polen -

Kolumbien (Highlights)

Meister FC Red Bull Salzburg hat ebenso wie Vizemeister SK Sturm Graz den Sprung in die Champions-League-Qualifikation geschafft. Dort treten beide Vereine in unterschiedlichen Zweigen an. SPOX zeigt, auf wen die Teams möglicherweise treffen könnten.

Insgesamt ist Österreich in der Saison 2018/19 im Europacup mit fünf Vereinen vertreten. Der SK Rapid, Admira und LASK treten in der Qualifikation zur Europa League an, während Sturm und Salzburg den ÖFB eine Ebene höher vertreten. Dabei gibt es in der neuen Spielzeit einige Änderungen im Modus.

RB Salzburg: Über Meisterweg in die Champions League

Als Meister der österreichischen Bundesliga trifft RB Salzburg in der CL-Quali ausschließlich auf Champions anderer UEFA-Länder. Dank des Erfolgslaufs der Salzburger im vergangenen Jahr, wo sie bis ins Halbfinale der Europa League vorgestoßen waren, sind die Bullen in der dritten Runde gesetzt.

Daher spielt das Team von Trainer Marco Rose in jedem Fall gegen einen ungesetzten Verein. Ein Wiedersehen mit Qarabag Agdam oder Malmö FF aus den vergangenen Jahren ist dabei möglich.

© GEPA

Champions League, 3. Quali-Runde: Auswahl möglicher Salzburg-Gegner

Gesetzte Teams Ungesetzte Teams RB Salzburg* CFR Cluj Ludogoretz Rasgrad F91 Düdelingen Celtic Glasgow Malmö FF APOEL Nikosia Dinamo Zagreb Legia Warschau Qarabag Agdam FK Astana AEK Athen

*: Ausschließlich Salzburg steht als Drittrunden-Teilnehmer fest. Alle anderen Teams starten in der ersten Quali-Runde.

SK Sturm: CL-Quali gegen FC Basel oder Ajax Amsterdam

Sturm ist als Vizemeister im Platzierungsweg der UEFA Champions-League-Quali ungesetzt. Die Grazer steigen in der zweiten Runde ein, müssten also auf dem Weg in die Gruppenphase mit Runde drei und den Playoffs insgesamt drei Runden überstehen.

In der zweiten Runde kämpfen vier Teams um zwei Aufstiegsplätze. Neben Sturm ist weiters auch der griechische Vertreter PAOK ungesetzt, beide Teams werden den gesetzten Vereinen FC Basel oder Ajax Amsterdam zugelost.

In der dritten Runde würden auf Sturm dann weitere namhafte Gegner wie Fenerbahce oder Benfica warten. Im Playoff würde dann ein noch größerer Brocken im Weg zur Gruppenphase stehen.

Champions League, 2. Quali-Runde: SK Sturm ungesetzt

Gesetzte Vereine Ungesetzte Vereine FC Basel SK Sturm Ajax Amsterdam PAOK

Termine der Champions-League-Qualifikation

Runde Auslosung Hinspiel Rückspiel 1 19. Juni 10./11. Juli 17./18. Juli 2 19. Juni 24./25. Juli 31. Juli/1. August 3 23. Juli 7./8. August 14. August Playoff 6. August 21./22. August 28./29. August

ÖFB-Klubs in der UEFA-Fünfjahreswertung

Unabhängig vom Abschneiden der Vereine in der Champions-League-Quali hat Österreich in der Saison 2019/20 einen Platz in der Gruppenphase sicher. RB Salzburg sorgte mit 9,750 Punkten in der abgelaufenen Saison für einen neuen Punkterekord.

Champions League 2018/19 live auf DAZN

Ab der Saison 2018/19 können Spiele der Champions League auch live bei DAZN verfolgt werden, denn der Streaming-Dienst sicherte sich Rechte zur Übertragung der Königsklasse.