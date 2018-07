CL-Qualifikation, Ajax Amsterdam - SK Sturm Graz: Termine, Livestream, TV-Übertragung

Club Friendlies Fr 13.07. Favre-Debüt! Livestream zum ersten Test des BVB Club Friendlies Austria Wien -

Der österreichische Vizemeister SK Sturm steigt in der Saison 2018/19 in der Qualifikation zur UEFA Champions League in der zweiten Runde ein. Der dortige Gegner ist der niederländische Traditionsverein Ajax. SPOX liefert alle wichtigen Infos zur TV-Übertragung der Partie, zum Termin und zum Livestream.

Mit dem zweiten Platz hinter Meister FC Red Bull Salzburg sicherte sich der SK Sturm einen Platz in der Champions League Qualifikation. Die Grazer waren in der Auslosung der zweiten Runde ungesetzt und treffen bereits zum Auftakt auf einen harten Gegner.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Hinspiel - Ajax vs. Sturm: Termin, Uhrzeit, Anstoß, Spielort

Das Hinspiel zur 2. Qualifikationsrunde findet am Mittwoch, den 25. Juli 2018 in der Johan Cruijff ArenA in Amsterdam statt. Der Anstoß erfolgt um 20.30 Uhr. Der SK Sturm bietet auf seiner Homepage Fanreisen per Flugzeug sowie eine Busfahrt zum Auswärtsspiel an.

Das Rückspiel findet am Dienstag, 1. August, in der Grazer Merkur Arena statt. Anpfiff ist ebenfalls um 20.30 Uhr.

CL-Quali: Ajax gegen SK Sturm im TV oder Livestream sehen

Das Hinspiel zwischen Ajax und Sturm wird live im ORF übertragen. Ab 20.15 Uhr melden sich Kristina Imhof und Experte Roman Mählich aus dem ORF-Studio in Wien, Kommentator Michael Bacher begleitet die Partie live aus Amsterdam mit.

Zudem überträgt der ORF das Match auch in der TvThek als Livestream. Das Rückspiel wird in voller Länge beim Online-Sportstreaminganbieter DAZN gezeigt.

SK Sturm Graz in der Champions League: Die letzten zehn Partien

Erstmals nach sechs Jahren bekommt Sturm wieder die Chance, sich für die Königsklasse zu qualifizieren. In der Saison 2011/12 war man als amtierender Meister bis ins Playoff vorgedrungen, dort aber an BATE Borisov aus Weißrussland gescheitert.

In der Europa League schied man als Tabellenletzter in der Gruppenphase aus. In sechs Partien gegen Lok Moskau, Anderlecht und AEK Athen konnte Sturm nur das Auswärtsspiel in Griechenland gewinnen, die restlichen Matches gingen verloren.

Saison Runde Heim Gast Ergebnis 2011/12 Playoffs BATE Borisov Sturm 1:1 2011/12 Playoffs Sturm BATE Borisov 0:2 2011/12 3. Qualirunde Sturm FC Sestaponi 1:0 2011/12 3. Qualirunde FC Sestaponi Sturm 1:1 2011/12 2. Qualirunde Videoton Sturm 2:3 2011/12 2. Qualirunde Sturm Videoton 2:0 2002/03 3. Qualirunde Sturm Maccabi Haifa 3:3 2002/03 3. Qualirunde Maccabi Haifa Sturm 2:0 2000/01 2. Gruppenphase Manchester United Sturm 3:0 2000/01 2. Gruppenphase Sturm FC Valencia 0:5

© GEPA

Mögliche Gegner im Champions-League-Playoff

Sollte Sturm die Hürde Ajax nehmen, wären die Grazer in der dritten Qualifikationsrunde gesetzt. Im Platzierungsweg würden dann folgende vier mögliche ungesetzte Gegner warten:

Fenerbahce

Spartak Moskau

Standard Lüttich

Slavia Prag

In einem möglichen Playoff könnte Sturm dann auf Benfica oder Dynamo Kiev treffen.

Termine der Champions-League-Qualifikation

Runde Auslosung Hinspiel Rückspiel 1 19. Juni 10./11. Juli 17./18. Juli 2 19. Juni 24./25. Juli 31. Juli/1. August 3 23. Juli 7./8. August 14. August Playoff 6. August 21./22. August 28./29. August

Österreich in der UEFA-Fünfjahreswertung

Dank des Halbfinal-Einzugs des FC Red Bull Salzburg in der vergangenen Europa-League-Saison belegte Österreich den elften Platz in der UEFA-Fünfjahreswertung. Damit ist dem Meister der Saison 2018/19, in der zum ersten Mal das neue Bundesliga-Format zum Einsatz kommt, ein Platz in der Gruppenphase der Champions League sicher.

Platz Verband 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 Gesamt 1 Spanien 23,000 20,214 23,928 20,142 19,714 106,998 2 England 16,785 13,571 14,250 14,928 20,071 79,605 3 Italien 14,166 19,000 11,500 14,250 17,333 76,249 4 Deutschland 14,714 15,857 16,428 14,571 9,857 71,427 5 Frankreich 8,500 10,916 11,083 14,416 11,500 56,415 ... 11 Österreich 7,800 4,125 3,800 7,375 9,750 32,850

© GEPA

Champions League 2018/19 live auf DAZN

Ab der Saison 2018/19 sind die Spiele der Champions League live bei DAZN zu sehen. Der Streaming-Dienst sicherte sich Rechte zur Übertragung der Königsklasse.