Red Bull Salzburg gegen Celtic Glasgow: Livestream und TV-Übertragung zur Europa League

Dem FC Red Bull Salzburg fehlt nur noch ein Sieg zur perfekten Gruppenphase in der UEFA Europa League. Am sechsten und letzten Spieltag müssen die roten Bullen am Donnerstag auswärts bei Celtic Glasgow (ab 21 Uhr live auf DAZN und im LIVETICKER) bestehen. SPOX liefert alle Infos zum Livestream.

Neben einer weiteren Gruppenphase mit sechs Siegen aus sechs Spielen geht es für die Salzburger auch darum, für den ÖFB in der UEFA-Fünfjahreswertung Punkte zu sammeln, um im direkten Duell mit den Niederlanden zu reüssieren.

Sollte Salzburg in Glasgow nicht gewinnen, würde das für den Schwesternklub RB Leipzig das Ausscheiden in der Europa League bedeuten.

Celtic Glasgow vs. Red Bull Salzburg: Anstoß, Spielort, Beginn

Spiel Celtic Glasgow - FC Red Bull Salzburg Datum Donnerstag, 13. Dezember 2018 Uhrzeit 21.00 Uhr Stadion Celtic Park

Celtic - Salzburg: Wo kann ich das Spiel im Livestream sehen?

DAZN zeigt in dieser Saison alle Spiele der UEFA Europa League live und in voller Länge. Das Spiel des FC Red Bull Salzburg gegen Celtic Glasgow beginnt um 21 Uhr.

Philipp Krummholz wird die Partie kommentieren, als Experte fungiert Ex-ÖFB-Kapitän und -Salzburg-Spieler Andreas Ivanschitz. Hier geht's zur Anmeldung bei DAZN, ein Abo gibt's im ersten Monat gratis!

Liveticker: Salzburg gegen Celtic live erleben

SPOX tickert die Partie der Salzburger live mit. Hier geht's zum Liveticker des Spiels gegen Celtic.

Red Bull Salzburg in der Europa League: Spielplan und Ergebnisse

Datum Runde Gegner Anstoß/Ergebnis Spielort 20. September 1. Spieltag RB Leipzig 3:2 Leipzig 4. Oktober 2. Spieltag Celtic Glasgow 3:1 Salzburg 25. Oktober 3. Spieltag Rosenborg 3:0 Salzburg 8. November 4. Spieltag Rosenborg 5:2 Trondheim 29. November 5. Spieltag RB Leipzig 1:0 Salzburg 13. Dezember 6. Spieltag Celtic Glasgow 21.00 Glasgow

RBS gegen Celic Glasgow: Die Aufstellungen

Die Aufstellungen beider Teams werden rund eine Stunde vor Spielbeginn bekanntgegeben. Bei Salzburg fehlen in jedem Fall die Langzeitverletzten Amadou Haidara und Jasper van der Werff.

Celtic gegen Salzburg: Die Facts zur Partie

Celtic hat in den vergangenen drei bisherigen Begegnungen gegen Salzburg nie gewonnen.

Red Bull Salzburg gewann in der Europa League bereits 36 Spiele - so viele wie kein anderes Team.

Kein Spieler war in der aktuellen Saison der UEL an mehr Toren beteiligt als Munas Dabbur (fünf Tore, ein Assist).

Tabelle: Salzburg steht als Gruppensieger in Gruppe B fest