Red Bull Salzburg dreht Partie gegen Celtic Glasgow

Red Bull Salzburg setzt seinen Erfolgslauf in der Europa League fort und gewinnt auch am zweiten Spieltag. Die Bullen drehen zu Hause einen frühen 0:1-Rückstand gegen Celtic Glasgow noch in einen 3:1-Sieg.

Das Spiel beginnt für die Gastgeber denkbar schlecht, bereits nach zwei Minuten verliert Ramalho im Strafraum den Zweikampf mit Edouard, dieser bedankt sich und schiebt zur frühen Führung für die Gäste aus Schottland ein.

Danach tun sich die Salzburger gegen tief stehende Schotten lange schwer, Chancen bleiben Mangelware, und so geht es mit einem Rückstand in die Pause.

Red Bull Salzburg: Starke zweite Halbzeit

In der zweiten Halbzeit erhöht Salzburg die Schlagzahl und wird dafür belohnt. Dabbur erzielt nach schöner Vorarbeit von Wolf den Auslgeich (55.), nur kurz darauf dreht Minamino (61.) durch einen Treffer aus kurzer Distanz die Partie.

In der 72. Minute reißt Forrest Ulmer im Strafraum regelwidrig zu Boden und sieht dafür Rot, den fälligen Elfer verwandelt Dabbur zur endgültigen Entscheidung.

In der Tabelle führen die Bullen nun mit sechs Punkten vor Leipzig und Celtic mit je drei Zählern. Rosenborg (0 Punkte) ist letzter

Die Gruppe B der UEFA Europa League