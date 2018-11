Red Bull Salzburg: Fans schießen gegen Ralf Rangnick - Leipzig-Coach kontert

Die Fans des FC Red Bull Salzburg haben während des Europa-League-Spiels gegen RB Leipzig mit einigen Transparenten für Aufsehen gesorgt. Mit ihren Statements verhöhnten die Anhänger des Gruppensiegers aus Pool B Leipzig-Trainer und -Sportdirektor Ralf Rangnick. Dieser konterte gleich direkt nach dem Spiel.

Zunächst zeigte die Fantribüne der Gastgeber fünf Transparente mit Statements. Auf dem ersten Stand zu lesen: "RR, du hast für unseren Verein sehr vieles gebracht - und einen Teil des Erfolges zu deinem gemacht."

Rund zehn Minuten später lobte die Kurve Rangnicks Nachfolger in Salzburg, Christoph Freund: "Unser Freund hat das System perfektioniert, so, dass unser Verein auf Topniveau funktioniert."

Salzburg-Fans: "Rangnick, du hast uns ins Gesicht gelogen"

"RR, trotzdem hast du uns ins Gesicht gelogen, da ist auch der letzte Respekt verflogen", sprachen die Fans etwa die Transferpolitik innerhalb des Red-Bull-Imperiums an.

In Minute 80 war dann zu lesen: "RR, Transferbekanntgabe vor dem Spiel, ist das wirklich besser als unser Stil?" In den letzten Wochen erhärteten sich die Vorzeichen, dass Amadou Haidara bereits im Wintertransferfenster von Salzburg zu Leipzig wechseln soll.

Zu guter Letzt verkündete die Salzburg-Fantribüne eine Schlagzeile: "Die Nachrichten von morgen schon heute: Nach Europa League Aus: Sportdirektor Rangnick wirft seinen Trainer raus", und spielte dabei auf die Doppelrolle Rangnicks bei den Leipzigern an.

Ralf Rangnick redet Österreichs Bundesliga schlecht

Zur Niederlage gegen Salzburg hielt Rangnick nach dem Spiel fest, dass die österreichische Bundesliga einen klaren Vorteil für Salzburg darstellt. "Wir hatten in Wolfsburg ein schweres Bundesligaspiel, gleichzeitig gewinnt Salzburg beim vor dem Spieltag Tabellen-Fünften Hartberg mit 4:0 und hätte auch 8:0 gewinnen können. Das ist schon noch einmal ein Unterschied", sagte er.

Und weiter: "Schauen Sie sich einmal die österreichische Tabelle gerade an, wo die großen Klubs wie Austria, Rapid und Sturm Graz stehen. Das sagt ja alles aus. Damit will ich die Leistung von Salzburg nicht schmälern, aber die können eben am Wochenende egal mit welcher Aufstellung, egal ob da einer einmal 20 Prozent weniger oder mehr bringt, immer noch nicht verlieren."

Angesprochen auf seine ehemalige Rolle in Salzburg zeigte sich Rangnick zufrieden mit dem Erreichten: "Spätestens als ich 2012 zusammen mit Christoph Freund und Jochen Sauer hier angefangen habe, hat auch eine völlig neue Art von Transferstrategie und Spielweise eingesetzt. Das hat man auch in diesem Spiel gesehen"

Salzburg besiegt Leipzig erneut: Die Noten für die "besseren" Bullen © getty 1/13 Der FC Salzburg hat auch das fünfte Gruppenspiel in der Europa League gewonnen. Zum zweiten Mal schlugen die roten Bullen ihre Stallkollegen aus Leipzig. SPOX hat die Noten der Salzburger Überflieger. © GEPA 2/13 Alexander Walke (Note=1-): Schwierig, ein schlechtes Wort über den Goalie zu verlieren. Zwei Schüsse gab’s auf seinen Kasten, beide klärte er souverän. Insgesamt ein entspannter Arbeitstag, seine Parade gegen Werners Schuss war aufreizend stark. © GEPA 3/13 Andreas Ulmer (Note=2): Der Kapitän leitete einige Angriffe mit langen Bällen ein, hatte zudem die meisten Ballaktionen (80) im gesamten Spiel. Herrlich durchdachter Pass auf Gulbrandsen, der zur Torvorlage wurde. © GEPA 4/13 Marin Pongracic (Note=3): Klärte insgesamt neun Mal einen Ball aus der Defensive – Bestwert. Nur eines seiner sieben Kopfballduelle ging verloren, war mit verantwortlich dafür, dass Leipzig kaum zu Torchancen kam. © GEPA 5/13 Andre Ramalho (Note=3): Rutschte kurz vor der Pause aus, was Werner aber nicht bestrafte. Abgesehen davon hatte er den Leipziger Sturm gut im Griff. © GEPA 6/13 Stefan Lainer (Note=3+): Offensiv nicht so aktiv wie Ulmer, erfüllte dafür all seine Defensivaufgaben sicher. Sah nach einer halben Stunde Gelb. © GEPA 7/13 Diadie Samassekou (Note=2-): Machte im Zentrum alles zu. Acht Pässe fing der 22-Jährige ab, offensiv überließ er seinen Teamkollegen die Bühne. © GEPA 8/13 Xaver Schlager (Note=2-): Eroberte satte 13 Mal den Ball, kein anderer Spieler war in dieser Statistik so fleißig. Holte sich in der Nachspielzeit die Gelbe Karte wegen Zeitspiels. © GEPA 9/13 Zlatko Junuzovic (Note=2): War sich auf der halblinken Seite für keinen Laufweg zu schade, mit seinem blinden Pass auf Ulmer leitete er das 1:0 herrlich ein. Überzeugte in der gegnerischen Hälfte mit seiner Passquote (über 70 Prozent). © getty 10/13 Hannes Wolf (Note=2): Verstolperte in der Schlussphase einen Ball, bei dem er eigentlich schon alleine auf den Leipziger Tormann zulief. Mit der auffälligste Offensivspieler bei den Salzburgern. Ging in der 87. Minute für Daka. © GEPA 11/13 Munas Dabbur (Note=3+): Lange weniger auffällig als Wolf und Gulbrandsen, sorgte aber mit einer herrlichen Vorarbeit für Gulbrandsen für die gefährlichste Aktion in Halbzeit 1. Sein Abseits-Tor zum Schluss wurde zurecht aberkannt. © GEPA 12/13 Fredrik Gulbrandsen (Note=2+): Konnte eine Riesen-Chance in der ersten Halbzeit nicht nutzen. In der 74. Minute schloss er eine sehenswerte Kombination mit einem platzierten Schuss ins rechte Eck ein. Kurz darauf für Minamino ausgewechselt. © GEPA 13/13 Takumi Minamino, Patson Daka, Smail Prevljak: Zu kurz eingesetzt.

