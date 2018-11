1:0! Red Bull Salzburg biegt RB Leipzig auch im zweiten Duell und fixiert den Gruppensieg

Red Bull Salzburg steht vorzeitig als Aufsteiger und Sieger der Gruppe B der Europa League fest. Das Team von Trainer Marco Rose feierte am Donnerstagabend einen verdienten 1:0-Heimsieg über RB Leipzig und gewann damit auch sein fünftes Match in diesem Pool. Siegtorschütze war wie schon beim 3:2-Auswärtserfolg gegen den Schwesterclub der Norweger Fredrik Gulbrandsen (74.).

Salzburg, das damit nun schon seit über zwei Jahren in 53 Heimspielen en suite ungeschlagen ist, hält vor dem abschließenden Match am 13. Dezember bei Celtic Glasgow beim Maximum von 15 Punkten. Der schottische Meister ist nach einem 1:0-Sieg beim weiter punktlosen Schlusslicht Rosenborg Trondheim mit neun Zählern drei Punkte vor Leipzig Zweiter. Der deutsche Club, der zum Abschluss den norwegischen Champion empfängt, benötigt damit einen Auswärtserfolg der Salzburger, um mit einem Heimsieg noch als Zweiter den Aufstieg in die K.o.-Phase der letzten 32 zu schaffen.

Salzburg dominierte eine intensive Partie

Die Gastgeber dominierten die extrem intensiv geführte Partie vor 29.520 Zuschauern in der ausverkauften Arena in Wals-Siezenheim von Beginn weg. Da aber die Gäste aus Leipzig ihre Lehren aus der 2:3-Heimniederlage im Auftaktmatch gezogen hatten und das Zentrum dicht machten, kam Salzburg in der ersten Hälfte nur zu einer einzigen Topchance: Nach einem perfekten Lupfer von Munas Dabbur auf Gulbrandsen scheiterte der Norweger an Schlussmann Yvon Mvogo (20.).

Salzburg besiegt Leipzig erneut: Die Noten für die "besseren" Bullen © getty 1/13 Der FC Salzburg hat auch das fünfte Gruppenspiel in der Europa League gewonnen. Zum zweiten Mal schlugen die roten Bullen ihre Stallkollegen aus Leipzig. SPOX hat die Noten der Salzburger Überflieger. © GEPA 2/13 Alexander Walke (Note=1-): Schwierig, ein schlechtes Wort über den Goalie zu verlieren. Zwei Schüsse gab’s auf seinen Kasten, beide klärte er souverän. Insgesamt ein entspannter Arbeitstag, seine Parade gegen Werners Schuss war aufreizend stark. © GEPA 3/13 Andreas Ulmer (Note=2): Der Kapitän leitete einige Angriffe mit langen Bällen ein, hatte zudem die meisten Ballaktionen (80) im gesamten Spiel. Herrlich durchdachter Pass auf Gulbrandsen, der zur Torvorlage wurde. © GEPA 4/13 Marin Pongracic (Note=3): Klärte insgesamt neun Mal einen Ball aus der Defensive – Bestwert. Nur eines seiner sieben Kopfballduelle ging verloren, war mit verantwortlich dafür, dass Leipzig kaum zu Torchancen kam. © GEPA 5/13 Andre Ramalho (Note=3): Rutschte kurz vor der Pause aus, was Werner aber nicht bestrafte. Abgesehen davon hatte er den Leipziger Sturm gut im Griff. © GEPA 6/13 Stefan Lainer (Note=3+): Offensiv nicht so aktiv wie Ulmer, erfüllte dafür all seine Defensivaufgaben sicher. Sah nach einer halben Stunde Gelb. © GEPA 7/13 Diadie Samassekou (Note=2-): Machte im Zentrum alles zu. Acht Pässe fing der 22-Jährige ab, offensiv überließ er seinen Teamkollegen die Bühne. © GEPA 8/13 Xaver Schlager (Note=2-): Eroberte satte 13 Mal den Ball, kein anderer Spieler war in dieser Statistik so fleißig. Holte sich in der Nachspielzeit die Gelbe Karte wegen Zeitspiels. © GEPA 9/13 Zlatko Junuzovic (Note=2): War sich auf der halblinken Seite für keinen Laufweg zu schade, mit seinem blinden Pass auf Ulmer leitete er das 1:0 herrlich ein. Überzeugte in der gegnerischen Hälfte mit seiner Passquote (über 70 Prozent). © getty 10/13 Hannes Wolf (Note=2): Verstolperte in der Schlussphase einen Ball, bei dem er eigentlich schon alleine auf den Leipziger Tormann zulief. Mit der auffälligste Offensivspieler bei den Salzburgern. Ging in der 87. Minute für Daka. © GEPA 11/13 Munas Dabbur (Note=3+): Lange weniger auffällig als Wolf und Gulbrandsen, sorgte aber mit einer herrlichen Vorarbeit für Gulbrandsen für die gefährlichste Aktion in Halbzeit 1. Sein Abseits-Tor zum Schluss wurde zurecht aberkannt. © GEPA 12/13 Fredrik Gulbrandsen (Note=2+): Konnte eine Riesen-Chance in der ersten Halbzeit nicht nutzen. In der 74. Minute schloss er eine sehenswerte Kombination mit einem platzierten Schuss ins rechte Eck ein. Kurz darauf für Minamino ausgewechselt. © GEPA 13/13 Takumi Minamino, Patson Daka, Smail Prevljak: Zu kurz eingesetzt.

Leipzig sorgte knapp vor der Pause erstmals für Gefahr, als der deutsche Teamstürmer Timo Werner nach einem schnellen Konter knapp an der Außenstange vorbeischoss (44.). Nach dem Wechsel diktierte zunächst weiter Salzburg die Partie und hatte durch Hannes Wolf, der aus spitzem Winkel Mvogo prüfte, eine weitere gute Möglichkeit (61.). Elf Minuten später verpasste Gulbrandsen nach einer tollen Aktion, die er per Ferse vollenden wollte, den Ball hauchdünn.

Gulbrandsen erzielt das entscheidende Tor

Doch wenig später holte der Stürmer das Verpasste nach: Nach Vorarbeit von Zlatko Junuzovic und Stanglpass von Andreas Ulmer in den Rückraum traf Gulbrandsen ins Eck zum umjubelten 1:0. Danach musste Leipzig reagieren, doch die beste Chance durch einen Weitschuss von Werner lenkte Tormann Alexander Walke mit einer Glanzparade in den Corner (77.).

Im Finish war Salzburg dem 2:0 näher als die Gäste dem Ausgleich. So ging ein Kopfball von "Joker" Takumi Minamino, der in der 76. Minute für Gulbrandsen kam, nach einem Konter von Wolf am Tor vorbei (81.). Und ein Treffer von Dabbur wurde zurecht wegen Abseits aberkannt (84.).

Salzburg ist nun schon seit 16 Europacup-Heimspielen ohne Niederlage. Zuletzt verloren sie in Wals-Siezenheim am 20. Oktober 2016 mit 0:1 gegen OGC Nizza. Und die bisher überhaupt letzte Pflichtspielpleite zu Hause kassierten die "Bullen" am 27. November 2016 in der Bundesliga mit dem 0:1 gegen die Admira.