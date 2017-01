Wechselt Konrad Laimer nach Gladbach?

Mittwoch, 11.01.2017

Dass Konrad Laimer zu den Lieblingsschülern von RB-Leipzig-Mastermind Ralf Rangnick zählt, ist kein besonders gut gehütetes Geheimnis. Wenig verwunderlich, denn die 19-jährige Pressingmaschine im zentralen Mittelfeld zählt zu den Prototypen des Red-Bull-Kickers. Seinen Stammplatz hat Laimer in Salzburg sicher.

Doch wie lange bleibt der Österreicher noch? Dass RB Leipzig an Laimer Interesse zeigt, verwundert kaum. Laut einem Bericht der Salzburger Nachrichten EndeDezember soll der Mittelfeldspieler mit einem Wechsel ins Ausland kokettieren und sah sich bereits Leipzigs Trainingsgelände an. Doch nicht nur Leipzig ist an Laimer dran: Laut der Rheinischen Post hat auch Borussia Mönchengladbach Laimer auf dem Zettel. Sein Vertrag in Salzburg läuft übrigens noch bis Sommer 2019.

Konrad Laimers' Steckbrief