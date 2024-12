NBA News: James Harden kehrt zurück ins Training der Philadelphia 76ers vor Saisonauftakt gegen Milwaukee Bucks

James Harden kehrte nach zehn Tagen Abstinenz offenbar zurück zum Training der Philadelphia 76ers am Mittwoch, wie Tim Bontemps ( ESPN) berichtet. ...

James Harden kehrte nach zehn Tagen Abstinenz offenbar zurück zum Training der Philadelphia 76ers am Mittwoch, wie Tim Bontemps (ESPN) berichtet. Der Superstar werde jedoch nicht mit zu den ersten beiden Partien des Teams reisen.

"Er hat zehn Tage lang gefehlt, deswegen sind wir wieder in der Aufbauphase", sagte Sixers-Coach Nick Nurse gegenüber Reportern nach dem Training des Teams am Mittwoch. "Also machen wir es so wie sonst auch, er wird hierbleiben und trainieren mit unseren Coaches sowie Spielern aus Delaware und unseren Two-Way-Spielern." In Delaware spielen die Blue Coats, das G-League-Team der Sixers.

Harden war seit dem 15. Oktober nicht beim Team, offiziell wurde von einer persönlichen Situation gesprochen. Der 34-Jährige konnte am Mittwoch wohl nur sporadisch ins Training eingebunden werden, da die Vorbereitung auf die ersten Saisonspiele bei den Milwaukee Bucks und den Toronto Raptors im Vordergrund stand.

"Er hat am Anfang und am Ende etwas mitgemacht, aber wir machen natürlich aktuell viel Spielvorbereitung, da war er nicht dabei", erklärte Nurse: "Es war ohnehin ein kurzes Training. Wir müssen bereit sein für das Spiel morgen mit den Spielern, die spielen werden." Harden hatte bereits die erste Einheit sowie den Media Day der Sixers in Colorado verpasst, bevor er zum Team stieß und ins Training einstieg für knapp zehn Tage Anfang Oktober.

Nurse betonte zudem, dass Harden einverstanden sei mit der Entscheidung, ihn nicht mit zu den ersten beiden Saisonspielen zu nehmen. "Er versteht, dass er erst wieder aufgebaut werden muss. Er will jedoch auch wieder live Basketball spielen."

Harden hatte erst am 13. Oktober eindeutig gesagt, dass er kein Szenario sehe, in der seine Beziehung zu Daryl Morey repariert werden könnte. "Es geht nicht einmal um diese Situation, es ist wie immer im Leben", erklärte er: "Wenn man das Vertrauen in jemanden verliert, ist es wie in einer Ehe. Man verliert einfach das Vertrauen, wisst Ihr wie ich meine? Es ist ziemlich simpel." Harden nannte Morey einen Lügner im vergangenen Sommer und forderte zuvor einen Trade, möglichst zu den L.A. Clippers.