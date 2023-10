NBA - James Harden fordert Trade von den Philadelphia 76ers: Alle Entwicklungen im Liveblog

James Harden will die Philadelphia 76ers verlassen, wobei die L.A. Clippers das bevorzugte Ziel des früheren MVPs sind. In unserem Liveblog gibt es allen neuen Entwicklungen.

James Harden auf dem Weg zum Sixers-Training

James Harden befindet sich nach übereinstimmenden Medienberichten auf dem Weg zum Training der Sixers, nachdem er noch beim Media Day am Vortag gefehlt hatte. "Ich weiß, dass er heute nicht hier war", sagte 76ers-Trainer Nick Nurse nach dem Training am Dienstag. "Wenn er morgen hier ist, werden wir, wie wir es schon gesagt haben, einige Anpassungen vornehmen. Wir werden sehen, was passiert."

Die Trade-Forderung ist dennoch nicht vom Tisch. Harden will es den Sixers nach Informationen von ESPN-Reporter Adrian Wojnarowski in den nächsten Tagen so unbequem wie möglich machen, damit er seinen Willen bekommt. "Er will, dass die sich unwohl fühlen. Und zwar so unangenehm, dass sie nicht glauben, dass sie das Beste aus ihm herausholen können und einen Handel eingehen werden", so der NBA-Experte.